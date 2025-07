Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχα, αλλά η Ρωσία έχει αποκτήσει ανοσία σε τέτοιου είδους μέτρα από τα οποία έχει μακρά εμπειρία.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε δέκα ημέρες ένα η Μόσχα δεν σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, που συνεχίζεται τρεισήμισι και πλέον χρόνια.

Έχουμε ζήσει υπό το βάρος πολλών κυρώσεων για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η οικονομία μας λειτουργεί υπό πολλούς περιορισμούς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Στο μεταξύ , φυσικά, έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη ανοσία στο θέμα αυτό και συνεχίζουμε να σημειώνουμε όλες τις δηλώσεις που έρχονται από τον Τραμπ και άλλους διεθνείς εκπροσώπους για το θέμα αυτό» δήλωσε ο ίδιος.

