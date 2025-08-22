newspaper
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22 Αυγούστου 2025 | 06:01

Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

ΚείμενοΑλέξανδρος Σιουτζούκης
A
A
Vita.gr
Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Πρέπει να πάρετε μια δύσκολη απόφαση; Πέστε για ύπνο!

Spotlight

Στις αρχές Αυγούστου ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στην Ινδία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Μάλιστα, απείλησε ότι θα κάνει το ίδιο και σε άλλες χώρες που  συνεργάζονται με τη Μόσχα.

Η Ινδία χαρακτήρισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ως «αδικαιολόγητη» και «παράλογη» και ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εισάγουν αγαθά απο τη Ρωσία, όπως ουράνιο για την πυρηνική βιομηχανία, παλάδιο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και λιπάσματα για τη γεωργία.

Την ίδια στιγμή και η Ευρωπαική Ενωση, που έχει επιβάλει διαδοχικές κυρώσεις στη Μόσχα μετα την εισβολή της στην Ουκρανία, διατηρεί -αν και μειωμένες- εμπορικές συναλλαγές καθώς εισάγει πετρέλαιο (όπως και η Ινδία), λιπάσματα, χημικά ,σίδηρο, χάλυβα και νικέλιο.

Κάτω απο το ραντάρ

Οι ΗΠΑ εξακολούθησαν να εισάγουν προϊόντα από τη Ρωσία, μετά την στρατιωτική επέμβαση το Φεβρουάριο του 2022  αν και το εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών έχει μειωθεί δραστικά. Κυρίως οι συναλλαγές αφορούν προϊόντα που η Ρωσία έχει σχεδόν δεσπόζουσα θέση όπως το ουράνιο και το πλουτώνιο για την πυρηνική βιομηχανία ή τα λιπάσματα για τη γεωργία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση – η οποία έχει συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – εισήγαγε εμπορεύματα αξίας 36 δισεκατομμύριων ευρώ από τη Ρωσία το 2024, σύμφωνα με τα  στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Το 2024, το συνολικό εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ανήλθε σε 67,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 257,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021.

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσπωπου των ΗΠΑ (Office of the United States Trade Representative -USTR), το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ με τη Ρωσία ανήλθε συνολικά σε περίπου 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας μείωση 25,8% (1,8 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με το 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Ρωσία το 2024 ανήλθαν συνολικά σε 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 34,2% (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με το 2023, όταν το 2021, σχεδόν ένα χρόνο πριν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία ανερχονταν στα 29,6 δισ. δολάρια.

Ενα απο τα βασικά προϊόντα που εισήγαγαν οι ΗΠΑ απο τη Ρωσία είναι τα λιπάσματα καθώς η δεύτερη είναι η μεγαλύτερη παραγωγός και προμηθευτής λιπασμάτων στον κόσμο με συνολική αξία που φτάνει στα 15,3 δισ . δολ. Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ΗΠΑ εισήγαγαν λιπάσματα  αξίας 927 εκατομμυρίων δολαρίων , σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής (United States Census Bureau).

Οι Ηνωμένες Πολιτειες εισήγαγαν ουράνιο και πλουτώνιο αξίας 755 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής. Το 2024 οι εισαγωγές αυτών των εμπορευμάτων ειχαν ανέλθει στα 624 εκατομμυρία δολάρια.

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας – ΕΕ

Πριν απο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα χρόνια που ακολούθησαν η  ΕΕ έχει επιβάλει απαγόρευση στις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς και σε προϊόντα διύλισης πετρελαίου, όπως το ντίζελ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη να  μειωθούν σε 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2025, από 14,06 δισεκατομμύρια ευρώ το ίδιο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τη Eurostat.

Παρα τους περιορισμούς, δυο κράτη -μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης, η Ουγγαρία και η Σλοβακία που εισάγουν πετρέλαιο απο τη Ρωσία στη βάση ειδικής απόφασης της ΕΕ και μάλιστα το γεγονός αυτο αποτελεί συχνά πηγή τριβων και έντασης με την Ουκρανία όπως πρόσφατα που ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών επιτέθηκε στο Κίεβο για τις ζημιές που προκλήθηκαν στον βασικό αγωγό πετρελαίου μετα απο στρατιωτική επίθεση των Ουκρανών, η οποία και προκάλεσε τη διακοπή της ροής του ρωσικού αργού πετρελαίου.

Στο γράφημα φαίνεται η δραστική μείωση των εισαγωγών πετρελαίου απο τη Ρωσία μεταξύ των ετών 2021 και 2025 (πρωτο τρίμηνο) και αντίστοιχα η άνοδος προμηθευτών όπως οι ΗΠΑ, η Νορβηγια, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν

Οι χώρες της ΕΕ εκτός απο πετρέλαιο, εισάγουν απο τη Ρωσία φυσικό αέριο , σίδηρο , χάλυβα, νικέλιο και λιπάσματα. Ειδικά στα τελευταία, ο κεντρικός ρόλος που έχει η Ρωσία στην παγόσμια αγορά και οι ανάγκες της ΕΕ παραμένουν χωρίς αλλαγές. Ως αποτέλεσμα,  οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ρωσικών λιπασμάτων έχουν αλλάξει ελάχιστα από το 2021. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι χώρες της ΕΕ εισήγαγαν ρωσικά λιπάσματα αξίας 640 εκατομμυρίων δολαρίων (550 εκατομμυρίων ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οπως φαίνεται στο γράφημα, η θέση της Ρωσίας στις εισαγωγές λιπασμάτων απο τις χώρες της Ευρωπαικης Ενωσης δεν έχει αλλάξει: Παραμένει ο βασικός προμηθευτής για τις ανάγκες της ευρωπαικής γεωργίας.

Πηγή: Ot.gr

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
