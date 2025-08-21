newspaper
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Διεθνής Οικονομία 21 Αυγούστου 2025 | 00:45

Σε ύφεση το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας  

Ακόμα και η Ρωσία έχει χορτάσει από κάποια κινεζικά προϊόντα.

Το εμπορικό ρομάντσο της Ρωσίας με την Κίνα χάνει την θέρμη του, με έναν κορυφαίο αξιωματούχο της Μόσχας να προειδοποιεί ότι οι αγορές της χώρας είναι ήδη υπερφορτωμένες με κάποια κινεζικά προϊόντα. «Τον τρέχοντα χρόνο, καταγράφουμε μια κάποια μείωση στο αμοιβαίο εμπόριο», δήλωσε ο Άντον Αλιχάνοφ, υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας, την Τρίτη σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ.

Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε μόλις στο 2% πέρυσι και τους πρώτους επτά μήνες του 2025, το εμπόριο μειώθηκε περίπου 8%

«Παρατηρούμε επίσης τον σταδιακό κορεσμό της αγοράς με κινεζικά προϊόντα σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, καθώς και τις εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα», δήλωσε ο Αλιχάνοφ.

Οι κυρώσεις και η αστάθεια στις αγορές εμπορευμάτων έχουν επίσης επηρεάσει τις ροές, είπε.

Από ρεκόρ σε επιβράδυνση

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς η Κίνα κάλυψε το κενό που άφησαν οι δυτικές μάρκες και η Μόσχα έστρεψε τις εξαγωγές ενέργειας προς τα ανατολικά.

Ο κύκλος εργασιών στις συναλλαγές Ρωσίας-Κίνας αυξήθηκε 29% το 2022 και 26% το 2023, φθάνοντας το ρεκόρ των 245 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Όμως η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε μόλις στο 2% πέρυσι και τους πρώτους επτά μήνες του 2025, το εμπόριο μειώθηκε περίπου 8% από έτος σε έτος στα 125,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει το Business Insider.

Ο Αλιχάνοφ προειδοποίησε ότι η ταχεία ανάπτυξη των περασμένων ετών είναι απίθανο να επιστρέψει. «Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να περιμένουμε πιο ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης του αμοιβαίου εμπορίου από ότι πριν», είπε.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν κυριαρχήσει στις καταναλωτικές αγορές της Ρωσίας, ιδίως στα αυτοκίνητα, όπου γρήγορα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των νέων πωλήσεων μετά την αποχώρηση των δυτικών εταιρειών.

Ωστόσο, το κύμα εισαγωγών έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία στη Μόσχα. Φέτος, το Κρεμλίνο αύξησε τους δασμούς στα αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής – μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τα προστατευτικά εμπορικά μέτρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έναντι της κινεζικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Αυτό το βήμα έχει ήδη επιβραδύνει τις ροές: Οι εξαγωγές όλων των κινεζικών αγαθών προς τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 8,4% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο Αλικάνοφ πρότεινε ότι η μελλοντική συνεργασία θα πρέπει να επικεντρωθεί λιγότερο στις καταναλωτικές εισαγωγές και περισσότερο στις βιομηχανικές επενδύσεις.

«Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα, οι πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες θα είναι αυτές που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε κοινή παραγωγή, μεταφορά τεχνολογίας και εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών”, είπε.

Η ενεργειακή σανίδα σωτηρίας της Ρωσίας παραπαίει

Αλλά δεν είναι μόνο το καταναλωτικό εμπόριο που βρίσκεται υπό πίεση – οι εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας προς την Κίνα έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις λόγω των χαμηλότερων παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και των αυστηρότερων κυρώσεων των ΗΠΑ στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Αυτή η επιβράδυνση επηρεάζει την ευρύτερη οικονομία, με το ΑΕΠ να αυξάνεται μόλις κατά 1,1% στο δεύτερο τρίμηνο – από 1,4% στο πρώτο τρίμηνο και αισθητά χαμηλότερα από 4% ένα χρόνο νωρίτερα.

«Η μειωμένη ζήτηση της Κίνας για ρωσικές πρώτες ύλες – ιδιαίτερα αργό πετρέλαιο – έχει εντείνει την δημοσιονομική πίεση στη Μόσχα, διαβρώνοντας τη φορολογική βάση που συνδέεται με τις εξαγωγές ενέργειας, έναν βασικό πυλώνα των ομοσπονδιακών εσόδων», έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Μασιέτζ Καλβασλίνσκι, ανώτερος συνεργάτης στο Τμήμα Κίνας του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών στην Πολωνία.

Πρόσθεσε ότι η συνολική συρρίκνωση του διμερούς εμπορίου ασκεί «απτό αρνητικό αντίκτυπο» στη ρωσική οικονομία.

«Αυτό επιβαρύνει περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις δαπάνες σε καιρό πολέμου, ειδικά επειδή ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί απότομα από τις αρχές του 2025», έγραψε ο Καλβασλίνσκι.

Πηγή: OT.gr

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

