Σταθερά ρέει το ρωσικό πετρέλαιο παρά τις ισχυρότερες πιέσεις της 5ετίας

Η παραγωγή και οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία θα παραμείνουν σταθερές φέτος, παρά το γεγονός ότι η ρωσική ενεργειακή βιομηχανία διανύει την πιο δύσκολη περίοδο από την πανδημία Covid-19, σύμφωνα με έναν σύμβουλο με έδρα τη Μόσχα που μίλησε στο Bloomberg.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων της χώρας αναμένεται να παραμείνει σταθερή στα 10,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος και να αυξηθεί στα 10,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τα επόμενα δύο χρόνια, ανέφερε η Kasatkin Consulting σε έρευνα που δημοσίευε την Τετάρτη. Οι εξαγωγές θα πρέπει να διατηρηθούν στα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία απασχολεί ορισμένους πρώην υπαλλήλους της Deloitte στην περιοχή.

Οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου και το ισχυρότερο ρούβλι επιδεινώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ρωσίας

Ρωσία: Η πιο δύσκολη περίοδος από το 2020

«Η βιομηχανία διανύει την πιο δύσκολη περίοδο από το 2020», εν μέσω επιδείνωσης των συνθηκών παραγωγής, ελλείψεων προσωπικού, κενών στον τεχνολογικό εξοπλισμό, υψηλής συγκέντρωσης χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και τεχνικών εμποδίων στις εξαγωγές, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντμίτρι Κασάτκιν.

Το πετρέλαιο και η πετρελαϊκή βιομηχανία — κλειδί για τα κρατικά ταμεία της Ρωσίας — έχει αποτελέσει στόχο δυτικών κυρώσεων μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, καθώς οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές απαγορεύσεις εισαγωγών και στα ανώτατα όρια τιμών στο πετρέλαιο που εισήγαγε η Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών (G7), ανακατευθύνοντας τις εξαγωγές της — κυρίως προς την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία — προσφέροντας παράλληλα ευρύτερες εκπτώσεις στους πελάτες και κατασκευάζοντας έναν μεγάλο σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων.

Οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου και το ισχυρότερο ρούβλι επιδεινώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ρωσίας. Το πετρέλαιο Urals, η βασική κατηγορία εξαγωγών της χώρας, διαπραγματεύεται χαμηλότερα μετά από μια ευρύτερη πτώση των παγκόσμιων δεικτών αναφοράς εν μέσω φόβων για παγκόσμιο πλεόνασμα. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚ+ επιστρέφει την περιορισμένη προσφορά στην αγορά ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η ενίσχυση του ρωσικού νομίσματος σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που πωλείται φέρνει λιγότερο εγχώριο νόμισμα για τους παραγωγούς της χώρας.

Η Kasatkin Consulting εκτιμά ότι η μέση τιμή του Ουραλίου θα μειωθεί κατά 13% στα 59 δολάρια το βαρέλι φέτος, με τους φόρους να αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% της τιμής.

Ακόμα και αν τα έσοδα των ρωσικών μεγάλων εταιρειών αναμένεται να μειωθούν κατά περισσότερο από 10% φέτος λόγω αυτών των προκλήσεων, θα διατηρήσουν τις επενδύσεις στην παραγωγή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας.

Πηγή: ΟΤ