Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Με απώλειες έκλεισε την εβδομάδα η αγορά πετρελαίου εν μέσω οικονομικών αβεβαιοτήτων από την επιβολή των αμερικανικών δασμών ενώ οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας.

Το Brent υποχώρησε κατά 4,4% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ το WTI κατά 5,1% .

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν με 16 σεντς, ή 0,2%, υψηλότερα στα 66,59 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητα στα 63,88 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό έκανε βουτιά 1% μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα σκοπεύουν να καταλήξουν σε συμφωνία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται για την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η αγορά ρωσικού πετρελαίου

Η συνάντηση αυξάνει τις προσδοκίες για διπλωματικό τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και έρχεται καθώς οι εμπορικές εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ του Τραμπ και των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στην Ινδία εάν συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου, θα μπορούσε να πληγεί με δασμούς παρόμοιους με αυτούς που επιβάλλονται στις ινδικές εισαγωγές.

«Διακυβεύονται διάφορες μη πετρελαϊκές παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων των φόβων για τον αντίκτυπο των δασμών και των τίτλων των τελευταίων ημερών σχετικά με την συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στο εγγύς μέλλον» εξηγεί ο Νιλ Κρόσμπι, αναλυτής της αγοράς ενέργειας στην Sparta Commodities.

«Ο κίνδυνος των τίτλων είναι ιδιαίτερα ισχυρός αυτήν τη στιγμή, με τις ανατροπές σχετικά με το ποιος θα εμφανιστεί σε μια συνάντηση για την Ουκρανία και υπό ποιες συνθήκες».

Οι δασμοί

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ Bank σε σημείωμά τους.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο, την τελευταία σε μια σειρά επιταχυνόμενων αυξήσεων της παραγωγής για την ανάκτηση του μεριδίου αγοράς, συμβάλλοντας στην προσφορά.

Ο αριθμός των πλατφορμών άντλησης πετρελαίου στις ΗΠΑ, δείκτης μελλοντικής προσφοράς, αυξήθηκε κατά μία στις 411 αυτή την εβδομάδα.

«Το πτωτικό κλίμα επέστρεψε αυτή την εβδομάδα, καθώς τα βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσαν μια δεύτερη «τετραπλή» χαλάρωση της παραγωγής για τον Σεπτέμβριο (αποκαθιστώντας έτσι πλήρως τις επιπλέον εθελοντικές περικοπές τους κατά 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα) και οι σαρωτικοί δασμοί εισαγωγής του Προέδρου Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ έναντι των περισσότερων χωρών», ανέφεραν αναλυτές της FGE NexantECA.

Πηγή: ot.gr