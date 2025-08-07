Ο Τραμπ διαμηνύει πως ίσως επιβάλει δασμούς στην Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο
«Θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε βάρος της Κίνας αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ενδέχεται ν’ ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
«Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε βάρος της Κίνας
«Θα μπορούσε να γίνει», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει για ν’ ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό ν’ ασκηθεί πίεση στη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας. Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.
«Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».
Δασμοί στην Ινδία
Ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα εισαγόμενα αγαθά από την Ινδία – που προστίθενται στους δασμούς 25% τους οποίους είχε αναγγείλει ήδη –, διότι το Νέο Δελχί συνεχίζει ν’ αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος.
Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού. Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε το Πεκίνο πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.
Πηγή: ΑΠΕ
