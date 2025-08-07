newspaper
Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Ο Τραμπ διαμηνύει πως ίσως επιβάλει δασμούς στην Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 03:50

Ο Τραμπ διαμηνύει πως ίσως επιβάλει δασμούς στην Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

«Θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε βάρος της Κίνας αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Σύνταξη
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ενδέχεται ν’ ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

«Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε βάρος της Κίνας

«Θα μπορούσε να γίνει», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει για ν’ ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό ν’ ασκηθεί πίεση στη Μόσχα προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας. Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

«Μπορεί να γίνει (…) Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».

Δασμοί στην Ινδία

Ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα εισαγόμενα αγαθά από την Ινδία – που προστίθενται στους δασμούς 25% τους οποίους είχε αναγγείλει ήδη –, διότι το Νέο Δελχί συνεχίζει ν’ αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού. Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε το Πεκίνο πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.

Πηγή: ΑΠΕ

Markets
Καφές: Πώς το τρίγωνο ΗΠΑ-Βραζιλίας-Κίνας φέρνει τα πάνω-κάτω στις τιμές

Καφές: Πώς το τρίγωνο ΗΠΑ-Βραζιλίας-Κίνας φέρνει τα πάνω-κάτω στις τιμές

