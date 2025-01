Λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την Παρασκευή σαρωτικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό ενεργειακό τομέα, στοχεύοντας στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρώσεις στους ρωσικούς παραγωγούς πετρελαίου Gazprom Neft και Surgutneftegas και τη μαύρη λίστα 183 πλοίων που εμπλέκονται στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης δεκάδες traders, πάροχοι υπηρεσιών πετρελαιοειδών με έδρα τη Ρωσία και αξιωματούχοι ενέργειας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόσει επίσης κυρώσεις στους δύο μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον.

Wow… The gloves are off. The latest sanctions are going to cause a lot of disruption in Russia’s oil trade. 160(!) additional tankers have been sanctioned. In the past, US tanker sanctions have turned most of their targets into scrap metal. pic.twitter.com/wzWX1HARN8

Μετά την ανακοίνωση του νέου πακέτου μέτρων, οι τιμές στο πετρέλαιο Brent εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν κατά 4% μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό τριών μηνών.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν τόνισε ότι μπόρεσε να αναλάβει μία τόσο σημαντική δράση εναντίον του ρωσικού ενεργειακού τομέα, τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική πηγή εσόδων της χώρας, επειδή οι αγορές πετρελαίου αναμένεται να είναι κερδοφόρες το 2025. Σημείωσε επίσης ότι ο πληθωρισμός των ΗΠΑ έχει πέσει εντός του εύρους του στόχου του 2% της Federal Reserve.

«Για να το θέσω ξεκάθαρα, το πλαίσιο άλλαξε και έτσι ήταν ώριμη η στιγμή να αλλάξουμε τη στρατηγική μας», αναφέρει στους Financial Times, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος Μπάιντεν.

Η κίνηση της τελευταίας στιγμής δημιουργεί μια πρόκληση για τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος διατυμπανίζει τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και έχει ήδη εκφράσει σκεπτικισμό για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων: «Θέλω να χρησιμοποιήσω κυρώσεις όσο το δυνατόν λιγότερο», είχε πει τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν εκλεγεί.

. @TreasuryDept is taking sweeping action to fulfill the G7 commitment to reduce Russian revenues from energy, including blocking two major Russian oil producers. The UK is also joining Treasury in sanctioning two major Russian oil producers. https://t.co/N72uy0y7Ia

Εάν προσπαθήσει να αναιρέσει τις κινήσεις, ο Τραμπ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την πίεση από το Κογκρέσο, όπου μέλη των Ρεπουμπλικανών είχαν προτρέψει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να πατάξει τα ρωσικά ενεργειακά έσοδα.

Η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα είναι χρήσιμο εργαλείο για τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό αποστασιοποιηθεί από τη στρατηγική του Μπάιντεν για την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του νέου πακέτου το State Department απέκλεισε δύο ενεργές ρωσικές εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, ένα μεγάλο ρωσικό πετρελαϊκό έργο και ξένους οργανισμούς που υποστηρίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας.

Έθεσε επίσης στη μαύρη λίστα παρόχους υπηρεσιών πετρελαιοειδών με έδρα τη Ρωσία και ανώτερους αξιωματούχους της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

The week of 30 Dec ’24 to 05 Jan ’25, the top five importers of Russian fossil fuels were China, India, Turkey, EU & Taiwan. pic.twitter.com/E9rHhfWVz1

— Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) January 10, 2025