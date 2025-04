Αν είστε υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, η Ρόουλινγκ πρέπει να αποτύχει (ο Πότερ και ο Πέδρο Πασκάλ συμφωνούν)

Ο Πέδρο Πασκάλ, σύμμαχος της ΛΟΑΤΚΙ+ και δη της τρανς κοινότητας, θέλει οτιδήποτε σχετίζεται με την αντι-τρανς συγγραφέας του μάγου Τζ. Κ. Ρόουλινγκ να καταδικαστεί σε αποτυχία.

Καθώς οι HBO/Warner Bros. δημοσιεύουν νέα για την πολυαναμενόμενη (και αμφιλεγόμενη πλέον) σειρά που κάνει επανεκκίνηση του Χάρι Πότερ σύμπαντος, ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από συναδέλφους και κοινό να μποϊκοτάρουν την νέα παραγωή.

Ο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη σειρά Last of Us του HBO, ζήτησε μποϊκοτάζ όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με τον Χάρι Πότερ, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης σειράς Warner/Max, ως απάντηση του στην υποστήριξη της Ρόουλινγκ στη διχαστική, πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση που πανηγύρισε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με μια προκλητική ανάρτηση της με πούρο στο στόμα όρισε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι τρανς γυναίκες δεν αναγνωρίζονται νομικά ως γυναίκες.

Ο Πασκάλ χαρακτήρισε την Ρόουλινγκ «αποτρόπαια και χαμένη» σε σχόλιο του κάτω από την ανάρτηση του ακτιβιστή Ταρίκ Ραούφ όπου καλούσε σε μποϊκοτάζ οποιωνδήποτε μελλοντικών έργων Χάρι Πότερ.

«Όταν τουιτάρει για την προκατάληψή της κατά των τρανς ατόμων, διακηρύσσει σε ένα τούνελ εκατομμυρίων ανθρώπων που την ακούν σαν να κρέμεται ο κόσμος από το πληκτρολόγιό της το μίσος»

Η πολυεκατομμυριούχος συγγραφέας Ρόουλινγκ, η οποία φέρεται να βοήθησε στη χρηματοδότηση της ομάδας εκστρατείας για τα δικαιώματα των γυναικών που έφερε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Ρόουλινγκ είναι αντιμέτωπη (αν και δεν μοιάζει να ενδιαφέρεται) με μέρος της δημιουργικής κοινότητας του Χόλιγουντ αλλά και τους πρώην πρωταγωνιστές της σειράς ταινιών που έχουν αμφισβητήσει τις αντι-τρανς θέσεις της.

Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ έχουν κρατήσει αποστάσεις από τη Ρόουλινγκ στο παρελθόν και η συγγραφέας τους έχει «αποκηρύξει».

Ο Πασκάλ είναι ο τελευταίος από την κοινότητα της showbiz που επιτίθεται στη Ρόουλινγκ ως ένθερμος σύμμαχος της τρανς κοινότητας.

Ο Πασκάλ, που έχει υποστηρίξει τη φυλομετάβαση της τρανς αδελφής του, χρησιμοποιεί συχνά την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των τρανς.

Στην πρεμιέρα της ταινίας Thunderbolts στο Ηνωμένο Βασίλειο, φόρεσε το μπλουζάκι με το σύνθημα Protect the Dolls που σχεδιάστηκε από τον Conner Ives και δημιουργήθηκε ως απάντηση στις πολιτικές επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επερχόμενη σειρά Max αναμένεται να είναι μια από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών, με προβλεπόμενο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η σημαντική επένδυση θα εκτείνεται σε επτά σεζόν, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Σε άρθρο της η Φεντερίκα Μπόκο, Potterhead, αρθογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Tempest Media, έχει καλέσει την κοινότητα των «μάγων» να μποϊκοτάρουν την πολιτιστική παρακαταθήκη της Ρόουλινγκ ήδη από το 2021.

Γράφει η Μπόκο:

Δεν έχει σημασία.

Δεν έχει σημασία ότι πιστεύετε στα ίσα δικαιώματα και υποστηρίζετε την τρανς κοινότητα. Ότι αυτοαποκαλείστε σύμμαχος ΛΟΑΤΚΙ+ και φοράτε ουράνια τόξα τον Ιούνιο και παρελαύνετε στο Pride με τους queer φίλους σας.

Αν υποστηρίζετε την Τ. Κ. Ρόουλινγκ αντί να την μποϊκοτάρετε, όλα αυτά είναι επιφανειακά. Γιατί είναι εύκολο να υπερασπίζεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα μπροστά σε προφανείς αδικίες, εναντίον ανθρώπων που θέλουν να αρνηθούν ανοιχτά τα δικαιώματα των άλλων. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάρετε πραγματικά θέση, να αποκηρύξετε κάτι που σας αρέσει επειδή είναι προβληματικό, θα το κάνετε; Θα σταθείτε με τους queer φίλους σας τότε;

Η Ρόουλινγκ έχει πει πολλά πράγματα που ήταν τρανσφοβικά. Δεν υπάρχει τρόπος να μην το βλέπεις.

«Όταν διαθέτει την επιρροή και την περιουσία της (που κέρδισε από όλους εμάς, τους Potterheads) για ρητορική μίσους, αυτό πρέπει να μας αφορά! Τα λόγια έχουν συνέπειες. Οι διάσημοι, ειδικά, που έχουν τόση επιρροή και πλατφόρμα για ατζέντες, πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους»

Η συγγραφέας έχει επαναλάβει τις απόψεις της ξανά και ξανά προωθώντας τη μισανθρωπική της ατζέντα. Βέβαια, οι άνθρωποι που θέλουν να την υπερασπιστούν θα πουν ότι έχει το δικαίωμα στην προσωπική της γνώμη. Ότι δεν βλάπτει κανέναν με τις σκέψεις της. Ότι πρόσφατα άλλαξε τη στάση της και γύρισε την επιχειρηματολογία της γύρω από την ασφάλεια των γυναικών αντί για τα δικαιώματα των τρανς. Αλλά το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Οι σκέψεις της, καθαυτές, δεν βλάπτουν κανέναν.

Αλλά τα λόγια της; Η Ρόουλινγκ έχει μια τρομακτικά μεγάλη βάση θαυμαστών. Τα λόγια της θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των τρανς.

Όταν τουιτάρει για την προκατάληψή της κατά των τρανς ατόμων, διακηρύσσει σε ένα τούνελ εκατομμυρίων ανθρώπων που την ακούν σαν να κρέμεται ο κόσμος από το πληκτρολόγιό της το μίσος.

Όταν διαθέτει την επιρροή και την περιουσία της (που κέρδισε από όλους εμάς, τους Potterheads) για ρητορική μίσους, αυτό πρέπει να μας αφορά! Τα λόγια έχουν συνέπειες. Οι διάσημοι, ειδικά, που έχουν τόση επιρροή και πλατφόρμα για ατζέντες, πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους.

Είμαι κουρασμένη να ακούω ανθρώπους στην ηλικία μου, ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα, ότι έχουν σταματήσει να υποστηρίζουν την Ρόουλινγκ ενώ συνεχίζουν να αγοράζουν τα νέα της βιβλία και να πηγαίνουν να δουν τις νέες της ταινίες. Αυτό είναι ο ορισμός της υποστήριξης ενός συγγραφέα.

Το Unfollow δεν είναι αρκετό για να μποϊκοτάρεις κάποιον

Ο λόγος που η Ρόουλινγκ είναι τόσο πλούσια δεν είναι ότι πούλησε δισεκατομμύρια βιβλία — αν και αυτό σίγουρα συνέβαλε. Είναι ότι κερδίζει από τα δικαιώματα των πωλήσεων και των παραγωγών γύρω από το σύμπαν του Πότερ.

Από το 2020, η μεγαλύτερη πηγή εισοδή ματος της είναι τα θεματικά πάρκα του Wizarding World. Επίσης, παίρνει ποσοστά κάθε φορά που η τηλεόραση προβάλλει μια ταινία βασισμένη στα βιβλία της.

Ένα ποσοστό από κάθε εισιτήριο σινεμά ή θεάτρου που πωλείται, ένα ποσοστό από κάθε αντικείμενο εμπορευμάτων του Χάρι Πότερ που αγοράζετε στους φίλους σας. Αν πραγματικά θέλετε να δείξετε ότι δεν την υποστηρίζετε, τότε σταματήστε να την αγοράζετε!

Ξέρω, ξέρω, ο Χάρι Πότερ ήταν η παιδική σας ηλικία. Ήταν η δική μου επίσης. Και τα εφηβικά μου χρόνια. Ονόμασα τον σκύλο μου από έναν χαρακτήρα του Χάρι Πότερ. Έχω ακόμα αφίσες στο δωμάτιο της παιδικής μου ηλικίας. Όπως πολλοί στην γενιά μου, είμαι αυτή που είμαι χάρη στον Χάρι Πότερ. Αγαπώ ακόμα τους χαρακτήρες. Ακόμα ξενυχτώ διαβάζοντας και γράφοντας fanfiction εμπνευσμένο από τον κόσμο του Χάρι Πότερ.

«Δεν λέω ότι πρέπει να αποκηρύξουμε συλλογικά και να απορρίψουμε τον Χάρι Πότερ, να πετάξουμε τα αναμνηστικά μας και να κάψουμε τα βιβλία. Δεν λέω ότι πρέπει να προσποιούμαστε ότι το μισούμε ή ότι ποτέ δεν το αγαπήσαμε στην αρχή. Λέω ότι πρέπει να πάρουμε ό,τι μας δίδαξε και να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον κόσμο έναν πιο ευγενικό τόπο»

Αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι τίποτα από όσα κάνω δεν υποστηρίζει ένα άτομο με τρανσφοβικές απόψεις. Κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τι σημαίνει να την υποστηρίζεις για ορισμένους ανθρώπους.

Δεν θέλει ο καθένας να είναι ακτιβιστής, και αυτό είναι δικαίωμα του. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την άγνοια. «Είμαι φεμινίστρια και δεν συμφωνώ με όσα είπε η Ρόουλινγκ για τους τρανς ανθρώπους, αλλά ας απολαύσω τον Πότερ με ησυχία». Δεν πάει έτσι.

Αν είστε σύμμαχος όπως ισχυρίζεστε, δεν θα πρέπει να απολαμβάνετε τον Χάρι Πότερ με ησυχία. Πρέπει να πολεμήσετε ενάντια σε αυτό το ισχυρό άτομο που λέει σε εκατομμύρια ανθρώπους ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι, ένα ισχυρό άτομο που ισχυρίζεται ότι ορισμένοι άνθρωποι αξίζουν λιγότερα δικαιώματα από άλλους. Δεν είναι αυτό που θα έκανε η Ερμιόνη και ο Χάρι; Δεν είναι αυτό που έκαναν;

Δεν λέω ότι πρέπει να αποκηρύξουμε συλλογικά και να απορρίψουμε τον Χάρι Πότερ, να πετάξουμε τα αναμνηστικά μας και να κάψουμε τα βιβλία. Δεν λέω ότι πρέπει να προσποιούμαστε ότι το μισούμε ή ότι ποτέ δεν το αγαπήσαμε στην αρχή. Λέω ότι πρέπει να πάρουμε ό,τι μας δίδαξε και να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τον κόσμο έναν πιο ευγενικό τόπο.

Και ναι, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, αυτό περιλαμβάνει το μποϊκοτάρισμα του δημιουργού του.

«Ο θάνατος του συγγραφέα»

Δεν είναι ηθικό δίλημμα. Μπορούμε να απολαμβάνουμε μια ιστορία και να διαφωνούμε με τις πολιτικές απόψεις του συγγραφέα 20+ χρόνια μετά την συγγραφή των βιβλίων, είναι τόσο απλό.

Ο φιλόσοφος Ρολάν Μπαρτ, ένας πυλώνας στη θεωρία της λογοτεχνίας, έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό: επινόησε μια έννοια που ονομάζεται la morte de l’auteur, κυριολεκτικά «ο θάνατος του συγγραφέα».

Ο Μπαρτ ενθαρρύνει τους αναγνώστες να διαχωρίσουν έναν συγγραφέα από τα έργα του και να τα δουν ως δύο ξεχωριστές οντότητες.

«Ο φιλόσοφος Ρολάν Μπαρτ, έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό: επινόησε την έννοια του la morte de l’auteur, κυριολεκτικά του θανάτου του συγγραφέα».

Ο συγγραφέας έχει πλήρη εξουσία πάνω στο έργο, αλλά αποποιείται την εξουσία του τη στιγμή που ένα έργο τέχνης γίνεται δημόσιο· σταματά να ανήκει στον συγγραφέα και γίνεται περιουσία των χρηστών του, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτό.

Αυτή η θεωρία είναι επίσης ο πιο σθεναρός υπερασπιστής της fanfiction και της fanart. Όπως έχει παρα παραφράσει ο Τζον Γκριν, «τα βιβλία ανήκουν στους αναγνώστες τους».

Η Ρόουλινγκ κατέχει τα δικαιώματα του Χάρι Πότερ (όπως θα έπρεπε, δεδομένου ότι το έχει γράψει), αλλά δεν κατέχει τη σχέση μας με αυτό. Και δεν της χρωστάμε τίποτα σε αντάλλαγμα.

Δεν υπήρξε καμία συμφωνία αίματος όταν αγοράσαμε για πρώτη φορά τη «Φιλοσοφική Λίθο», δεν της υποσχεθήκαμε την αδιαμφισβήτητη πίστη μας. Ίσως κάποιοι από εμάς το κάναμε όταν ήμασταν πιο νέοι, κατακλυσμένοι από ρομαντισμό. Σήμερα, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε την κριτική μας σκέψη στο όνομα αυτής της πίστης.

Μείνετε δυνατοί, Potterheads

Ο Χάρι και οι φίλοι του και οι περιπέτειές τους ανήκουν σε εμάς. Μπορούμε να τους αγαπάμε ακόμα. Εγώ το κάνω. Υποστήριξα την Ρόουλινγκ για πάνω από μια δεκαετία της ζωής μου πριν αρχίσει να λέει ανοησίες, αλλά τώρα; Δεν της χρωστάω ΤΙΠΟΤΑ! Ίσως να της χρωστάω μόνο την αλήθεια μου. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι, εν μέρει, αυτό που με έκανε: μια γυναίκα που δεν θα ανεχτεί την αδικία και θα μιλήσει εναντίον της.

Είναι σχεδόν ειρωνικό ότι οι ίδιοι οι χαρακτήρες της με δίδαξαν να αντισταθώ.

«Δεν υπήρξε καμία συμφωνία αίματος όταν αγοράσαμε για πρώτη φορά τη Φιλοσοφική Λίθο, δεν της υποσχεθήκαμε την αδιαμφισβήτητη αφοσίωση μας. Ίσως κάποιοι από εμάς το κάναμε όταν ήμασταν πιο νέοι, κατακλυσμένοι από ρομαντισμό. Σήμερα, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε την κριτική μας σκέψη στο όνομα αυτής της πίστης»

Πολλοί άνθρωποι πείθονται, στη θεωρία, από αυτό το επιχείρημα. Αλλά στην πράξη, δεν βλέπουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν. Η Ρόουλινγκ είναι πολύ δημοφιλής για να μποϊκοταριστεί πραγματικά, και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, το χρέος μας.

Αν οι αναρτήσεις της αναχαιτιστούν από retweets και αναφορές, αν οι πωλήσεις εισιτηρίων και βιβλίων πέσουν, τελικά, μακροπρόθεσμα, η βιομηχανία θα παρατηρήσει ότι είναι ένα πρόσωπο που πολώνει, μια συγγραφέας που είναι επικίνδυνη με όσα πρεσβεύει.

Ο Πότερ θα ήθελε να είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Αν τα επίσημα εμπορεύματα δεν πωλούνται με τον ίδιο ρυθμό που πωλούνταν παλιά, θα υπάρξει μείωση στην παραγωγή. Οπότε σας παρακινώ να κάνετε αυτά τα βήματα.

Ακολουθήστε την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάντε report στις προβληματικές δηλώσεις της. Αγοράστε μεταχειρισμένα βιβλία, DVD, εμπορεύματα. Θα κάνετε επίσης καλό στο περιβάλλον και ίσως σε κάποιον που έχει ανάγκη. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε να υποστηρίξετε μικρούς επιχειρηματίες και δημιουργούς fanfiction και να αγοράσετε εμπορεύματα εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ.

«Θέλετε λοιπόν να είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας;»

Καλύτερα να υποστηρίξετε αυτούς παρά μια δισεκατομμυριούχο και εταιρείες κολοσσούς που σίγουρα δεν εξαρτώνται από τα χρήματά σας για να επιβιώσουν. Μη δίνετε ακόμα περισσότερη δύναμη σε ένα άτομο που συνεχίζει να μιλά δημόσια και δυνατά εναντίον των δικαιωμάτων των τρανς.

Ούτε ο Χάρι, ούτε η Ερμιόνη, ούτε ο Ρον θα το ήθελε πραγματικά.

Θέλετε λοιπόν να είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας;