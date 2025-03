«Το κατέστρεψαν»: Σφοδρή Επίθεση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ στους πρωταγωνιστές του Χάρι Πότερ

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ φέρεται να στοχοποιεί τα αστέρια του Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριντ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε στους 14,3 εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Η 59χρονη συγγραφέας έγραψε μια καυστική απάντηση, φαινομενικά υπονοώντας το τρίο, σε ερώτηση: Ποιος ηθοποιός/ποια ηθοποιός καταστρέφει αμέσως μια ταινία για εσάς;

Η απάντηση της ήταν: «Τρία ονόματα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ». Η Ρόουλινγκ συνόδεψε την ανάρτησή της με τρία emoji που γελούν.

Πολλοί από τους ακόλουθούς της ερμήνευσαν την απάντησή της ως ευθεία αναφορά στους τρεις πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς ταινιών Χάρι Πότερ που έπαιξαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο επιτυχημένο franchise.

Οι σχέσεις μεταξύ της πολυεκατομμυριούχου συγγραφέως και των ηθοποιών – που έγιναν διάσημοι χάρη στις ταινίες που βασίστηκαν στα βιβλία της – είναι παγωμένες εδώ και χρόνια λόγω των απόψεων της Ρόουλινγκ για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

Three guesses.

Sorry, but that was irresistible.

🤣🤣🤣 https://t.co/hAMHw2b8EV

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 18, 2025