«Φταίει η Αριστερά»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ του Χάρι Πότερ επαινεί την αντι-τρανς πολιτική του Τραμπ

H συγγραφέας του Χάρι Πότες, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, συνεχίζει την καμπάνια της κατά της τρανς κοινότητας.

Σε πρόσφατη ανάρτηση της στο Χ, η Ρόουλινγκ δηλώνει εξαιρετικά χαρούμενη με το πρόσφατο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η Ρόουλινγκ «γιόρτασε» τον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών από γυναικείες διοργανώσεις και πράλληλα, με σκωπτικό ύφος, ρίχνει το γάντι σε «Αριστερούς που εδώ και χρόνια κάνουν εκστρατεία για να καταστρέψουν τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών«.

«Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε αυτές τις εικόνες» έγραψε η Ρόουλινγκ αναδημοσιεύοντας φωτογραφία με τον Τραμπ στην υπογραφή του διατάγματος.

Congratulations to every single person on the left who’s been campaigning to destroy women’s and girls’ rights. Without you, there’d be no images like this. pic.twitter.com/mzR7l5k1OW

— J.K. Rowling (@jk_rowling) February 6, 2025