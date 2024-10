Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επιμένει στην αντί-τρανς ατζέντα

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η συγγραφέας του Χάρι Πότερ που έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις της κατά της τρανς κοινότητας, ξεκαθάρισε ότι έχει ήδη απορρίψει δύο προτάσεις από τις κυβερνήσεις της Βρετανίας για να της αποδοθεί επίσημος τίτλος ευγενείας αναφέρει το SKY News.

«Αν προκύψει και τρίτη πρόταση, θα κάνω ακριβώς το ίδιο» έγραψε σε ανάρτηση της η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ξεκαθαρίζοντας τις δικές της προθέσεις μετά τις δηλώσεις της Κέμι Μπάντενοχ, υποψήφια για την ηγεσία των Τόρις στη Βρετανία.

Η Μπάντενοχ είπε ότι ευχαρίστως θα απένειμε τίτλο ευγενείας στην Ρόουλινγκ μετά τη «συμβολή της στη συζήτηση για τα τρανς άτομα».

«Δεν είναι κομψό να μιλάς για αυτά τα θέματα, αλλά θα κάνω μία εξαίρεση λόγω της ιδιαιτερότητας της περίστασης. Έχω ήδη αρνηθεί τίτλο ευγενείας δύο φορές, μία όσο ήταν στην εξουσία οι Εργατικοί και μία όταν ήταν οι Συντηρητικοί» πρόσθεσε η συγγραφέας στο Χ.

Αν και οι επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις της Τζ. Κ. Ροούλινγκ στις οποίες επιτίθεται ανοιχτά στην τρανς κοινότητα έχουν προκαλέσει κλυδωνισμούς στη φήμη και την επιδραστικότητα της, η Μπάντενοχ αναγνωρίζει σε αυτές αξία και δυναμική.

Η τρανσφοβική ατζέντα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ που στοχοποιεί ΛΟΑΤΚΙ και κυρίως τις τρανς γυναίκες έχει μονοπωλήσει τα media με πιο πρόσφατη την επίθεση της στην Βαλεντίνα Πετρίλο, την πρώτη τρανς αθλήτρια που συμμετείχε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αγωνιζόμενη στα 200 και 400 μέτρων γυναικών.

Όταν η Ιταλίδα σπρίντερ απέτυχε να περάσει στον τελικό των 400μ δήλωσε: «Έβαλα τα δυνατά μου. Είναι πιο δυνατές από μένα, έπρεπε να κατέβω πάρα πολύ, για να κάνω 56 [δευτερόλεπτα]. Με το 57.50, πρέπει να είμαι χαρούμενη, ακόμα κι αν είμαι λίγο κάτω».

«Είμαι λίγο στεναχωρημένη αλλά ελπίζω ο γιος μου να είναι περήφανος. Είναι σημαντικό για μένα γιατί έχει έναν τρανς γονιό, όχι τον γονιό που όλοι ονειρεύονται. Αλλά ελπίζω να είναι περήφανος» πρόσθεσε.

Η συμμετοχή της Πετρίλο είχε αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης, με τους τρανσφοβικούς να τη στοχοποιούν καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τη δήλωση της η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Ρόουλινγκ, έγραψε στο X:

«Γιατί όλη αυτή η οργή για την Πετρίλο; Η κοινότητα των απατεώνων δεν είχε ποτέ τέτοια προβολή. Οι ξεκάθαροι και περήφανοι απατεώνες όπως η Πετρίλο αποδεικνύουν ότι η εποχή της ντροπής των απατεώνων έχει τελειώσει. Τι πρότυπο! Εγώ λέω να δώσουμε στον [ατιμασμένο ποδηλάτη] Λανς Άρμστρονγκ τα μετάλλιά του πίσω και να προχωρήσουμε. #Cheats #NoShame».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ρόουλινγκ εξέφρασε το τρανσφοβικό της μίσος ή τη δυσαρέσκεια της για την ταυτότητα φύλου.

Το όνομα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κατονομάστηκε στην αγωγή που κατέθεσε η Χρυσή Ολυμπιονίκης από την Αλγερία, Ιμάν Κελίφ μετά τον πόλεμο στο πρόσωπο της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η Αλγερινή πυγμάχος βρέθηκε στο επίκεντρο των αντί-τρανς σχολίων, με αφορμή την επιλεξιμότητά της να αγωνιστεί στη γυναικεία κατηγορία –αν και η ίδια είναι γυναίκα.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024