«Δεν θα σιωπήσουμε»: Η ντραγκ κουίν Μάρσα Π. Τζόνσον αγωνίστηκε για ένα κόσμο χωρίς φόβο

Η οικογένεια της Μάρσα Π. Τζόνσον και η Garden State Equality εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαγραφή των τρανς ατόμων από την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ εξαιτίας της πολιτικής και των διαταγμάτων του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά της αφαίρεσης του «Τ» από το ακρωνύμιο « ΛΟΑΤΚ+» καθώς και κάθε αναφοράς σε τρανς άτομα από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Μνημείου Stonewall την Πέμπτη.

Η διαγραφή ακολουθεί τα εκτελεστικά διατάγματα του Τραμπ που αρνούνται την ύπαρξη των τρανς ατόμων και αφαιρούν τις αναφορές σε αυτά από κυβερνητικούς ιστότοπους.

«Η Μάρσα αγωνίστηκε για έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα χρειάζεται να ζει με φόβο»

Όπως διαβάζουμε στο περιοδικό The Advocate, τα Marsha P. Johnson Family Foundation και Garden State Equality με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ -η Τζόνσον ήταν από το Νιου Τζέρσεϊ- εξέδωσαν δηλώσεις σχετικά με τη διαγραφή.

«Δεν πρόκειται απλώς για διαγραφή λέξεων – πρόκειται για διαγραφή της ιστορίας», δήλωσε ο ξάδελφος της Τζόνσον, Τζέιμς Κάρεϊ, πρόεδρος του Ιδρύματος Marsha P. Johnson Family Foundation. «Η εξέγερση του Stonewall καθοδηγήθηκε από τρανς και queer μαύρους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της ξαδέλφης μου, Μάρσα Π. Τζόνσον, μαζί με τη Σύλβια Ριβέρα και αμέτρητες άλλες, το θάρρος των οποίων πυροδότησε το σύγχρονο κίνημα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Η αφαίρεση των τρανς και queer ταυτοτήτων από την αφήγηση του Stonewall είναι μια σκόπιμη και επικίνδυνη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία».

»Η Μάρσα αγωνίστηκε για έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα χρειάζεται να ζει με φόβο εξαιτίας αυτού που είναι. Η κληρονομιά της, και η παρακαταθήκη της τρανς κοινότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Stonewall. Καλούμε την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου και τη διοίκηση Τραμπ να επαναφέρουν αμέσως την ακριβή, συμπεριληπτική ορολογία στην ιστοσελίδα του Εθνικού Μνημείου Stonewall. Η ιστορία μας δεν θα σβηστεί. Η κοινότητά μας δεν θα σιωπήσει. Και ο αγώνας μας, προς τιμήν της Μάρσα Π. Τζόνσον και τόσων άλλων που προηγήθηκαν, συνεχίζεται».

«Η διαγραφή των τρανς και των queer ατόμων από αυτή την κομβική στιγμή στον αγώνα για την έμπρακτη και νομική ισότητα είναι ντροπιαστική», πρόσθεσε η Αέντι Μίλερ, υπεύθυνη επικοινωνίας της Garden State Equality.

«Η ξεδιάντροπη προσπάθεια να αφαιρεθούν οι τρανς και queer άνθρωποι από την ιστορική αφήγηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήταν εκεί. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι τρανς και οι queer άνθρωποι ήταν συχνά οι πρωτεργάτες/ιες του αγώνα. Και δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα και η προστασία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι το άμεσο αποτέλεσμα δεκαετιών ακτιβισμού από τρανς και queer άτομα – τόσο εκείνων των οποίων τα ονόματα γνωρίζουμε, όπως η Μάρσα Π. Τζόνσον από το Νιου Τζέρσεϊ, όσο και των αμέτρητων των οποίων τα ονόματα δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά των οποίων την κληρονομιά τιμούμε παρ’ όλα αυτά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marsha P. Johnson Institute (@mpjinstitute)

Ο μυστηριώδης θάνατος

Η Μάρσα Π. Τζόνσον ήταν ακτιβίστρια, σεξεργάτρια, ντραγκ κουίν και, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ένα σταθερό στοιχείο της ζωής του δρόμου στο Γκρίνουιτς Βίλατζ. Υπήρξε κεντρική φιγούρα του κινήματος απελευθέρωσης των γκέι που τροφοδοτήθηκε από την έφοδο της αστυνομίας στο Stonewall Inn το 1969, υπήρξε μοντέλο του Άντι Γουόρχολ, ενώ παράλληλα έδινε μάχη για την ψυχική της υγεία, ούσα πάμφτωχη και ουσιαστικά άστεγη.

Η Τζόνσον πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε ηλικία 46 ετών το 1992. Εξαφανίστηκε στις 4 Ιουλίου 1992 και το πτώμα της ανασύρθηκε από τον ποταμό Hudson δύο ημέρες αργότερα. Είχε ένα τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οπότε είναι απίθανο να πέθανε από αυτοκτονία. Κανείς δεν κρίθηκε ποτέ ένοχος για το θάνατό της. Πολλοί φίλοι της πενθούσαν για τον θάνατο (ή καλύτερα δολοφονία;), αλλά η τραγική απώλεια της δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τον Τύπο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, το ενδιαφέρον για την κληρονομιά της αυξήθηκε ραγδαία. Έχει επαινεθεί για τις επίμονες εκκλήσεις της για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, για την δράση της υπέρ των άστεγων νέων του δρόμου που εξοστρακίζονταν από τις οικογένειές τους επειδή ήταν γκέι ή δεν ανταποκρίνονταν στις παραδοσιακές ιδέες για το φύλο και για τον αγώνα της κατά των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με HIV/AIDS.

«Η Μάρσα Π. Τζόνσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πιο περιθωριοποιημένος άνθρωπος – μαύρη, queer, χωρίς ταυτότητα φύλου, φτωχή», δήλωσε παλαιότερα στους New York Times η Σούζαν Στράικερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια σπουδών φύλου και γυναικών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

«Θα περίμενε κανείς ένα άτομο σε μια τέτοια θέση να είναι εύθραυστο, κακοποιημένο, χτυπημένο. Αντίθετα, η Μάρσα είχε αυτή τη joie de vivre (αγάπη για τη ζωή), την ικανότητα να βρίσκει χαρά σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο. Τη διοχέτευσε σε πολιτική δράση και το έκανε με ένα είδος αγριότητας, χάρης και σπιρτάδας, με μια αλλοπρόσαλλη, παράλογη αντίδραση σε όλα αυτά», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: The Advocate | New York Times | Κεντρική φωτογραφία θέματος: The Death and Life of Marsha P. Johnson | NETFLIX