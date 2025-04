Η Νίκολα Κόκλαν κατακεραυνώνει την Τζ.Κ. Ρόουλινγκ με αφορμή τρανσοφοβική ανάρτηση – «Τώρα είναι η ώρα»

Η Νίκολα Κόκλαν τάχθηκε εναντίον της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της νέας σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO, αφού η συγγραφέας πανηγύρισε για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρει ότι ο νομικός ορισμός της γυναίκας σχετίζεται αποκλειστικά με το βιολογικό φύλο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ισότητας.

Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη 16 Απριλίου, έχει προκαλέσει οργή στην τρανς κοινότητα και τους συμμάχους της, καθώς αυτό σημαίνει ότι οι τρανς γυναίκες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χώρους μόνο για γυναίκες, όπως δημόσιες τουαλέτες και νοσοκομειακούς θαλάμους, ενώ θα μπορούσε επίσης να τις εμποδίσει από το να παίζουν σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

Η Ρόουλινγκ, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια με τις τρανσοφοβικές της απόψεις, γιόρτασε την απόφαση δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της στο Χ να καπνίζει πούρο, αναφέροντας στη λεζάντα: «Λατρεύω όταν ένα σχέδιο υλοποιείται».

I love it when a plan comes together.#SupremeCourt #WomensRights pic.twitter.com/agOkWmhPgb

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025