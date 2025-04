Δεκάδες διαδηλώσεις στη Βρετανία κατά της απόφασης για τις τρανς γυναίκες

Διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις της Βρετανίας αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο, ως αντίδραση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που περιορίζει τα δικαιώματα των τρανς γυναικών.

Αυτή την εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι τρανς γυναίκες δεν πληρούν τον νομικό ορισμό της «γυναίκας» σύμφωνα με τον νόμο περί ισότητας του 2010, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να έχει βαρύτατες επιπτώσεις για τα τρανς και non – binary άτομα, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων φορέων και οργανισμών σε σχέση με θέματα όπως η ένταξη και οι χώροι ενός μόνο φύλου.

Την ίδια ώρα η Ειδική Αστυνομική δύναμη για την ασφάλεια στους σιδηρόδρομους, έχει ήδη ανακοινώσει ότι από εδώ και στο εξής, οι τρανς γυναίκες που θα τίθενται υπό κράτηση θα υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο από άνδρες και όχι από γυναίκες αστυνομικούς.

Parliament Square, London – thousands of protestors gather to demonstrate against the UK’s new Trans Apartheid ruling. Not just trans people – c!s women too. @UKLabour and @Keir_Starmer needs to feel the force of this barbaric ruling. Do not comply! 🏳‍⚧✌ pic.twitter.com/Q9CvSsbmyP

— India Willoughby (@IndiaWilloughby) April 19, 2025