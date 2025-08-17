newspaper
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Αγορά πετρελαίου: Χλιαρή αντίδραση μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν
Διεθνής Οικονομία 17 Αυγούστου 2025 | 01:15

Αγορά πετρελαίου: Χλιαρή αντίδραση μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καθυστερήσει την επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου

Οι αγορές πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσουν συγκρατημένη αντίδραση κατά την έναρξη των συναλλαγών την Κυριακή, μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στόχος για την Ουκρανία είναι μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία και όχι απλώς κατάπαυση του πυρός, αλλάζοντας τη μέχρι πρότινος αμερικανική προσέγγιση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν πως οι διαπραγματευτές πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε ειρηνευτική διευθέτηση, παρακάμπτοντας το στάδιο της εκεχειρίας που απαιτούσαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα καθυστερήσει την επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, απομακρύνοντας προσωρινά την απειλή κυρώσεων κατά της Μόσχας και δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

«Το ρωσικό πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει απρόσκοπτα»

«Αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει απρόσκοπτα, κάτι που θα έπρεπε να ασκήσει πτωτική πίεση στις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της ICIS, Άτζεϊ Παρμάρ. «Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος και οι τιμές πιθανότατα θα σημειώσουν μόνο μικρή πτώση βραχυπρόθεσμα ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης», συμπλήρωσε.

Η αγορά πετρελαίου θα παρακολουθεί τις εξελίξεις από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον την Δευτέρα μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθούν τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά προς το παρόν οι κίνδυνοι διακοπής του ρωσικού εφοδιασμού θα παραμείνουν περιορισμένοι», δήλωσε ο Τζιοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS.

Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 65,85 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και του αμερικανικού West Texas Intermediate στα 62,80 δολάρια, και τα δύο σχεδόν 1 δολάριο χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν τις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Πηγή: ΟΤ

