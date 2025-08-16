Το πετρέλαιο σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η βιομηχανία του πετρελαίου βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Αυγούστου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), το 2026 αναμένεται να καταγραφεί η μεγαλύτερη υπερπροσφορά πετρελαίου στην ιστορία, ξεπερνώντας ακόμη και τις δραματικές επιπτώσεις του 2020 κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, οι παγκόσμιες αποθήκες αναμένεται να αυξάνονται κατά 2,96 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αγορές και στα κράτη-παραγωγούς.

Παραγωγή χωρίς φρένα, υπό πίεση η ζήτηση για πετρέλαιο

Η έκθεση της IEA αποδίδει την αναμενόμενη υπερπροσφορά σε έναν δυϊκό συνδυασμό: από τη μία, μια παγκόσμια έκρηξη παραγωγής, τόσο από τα μέλη του OPEC+ όσο και από ανταγωνιστικές χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γουιάνα και η Βραζιλία, και από την άλλη, επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο, η οποία το 2026 προβλέπεται να αυξηθεί μόλις κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως δηλαδή, πολύ λιγότερο από την προσθήκη εκατομμυρίων βαρελιών που προγραμματίζεται.

Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ΟΠΕΚ+ θα έχει ήδη προσθέσει 2,2 εκατομμύρια βαρέλια στην παγκόσμια αγορά, ένα νούμερο που αρχικά είχε προγραμματιστεί να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2026. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και οι λοιποί παραγωγοί εκτός OPEC αναμένεται να προσθέσουν 1 εκατομμύριο βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις.

Επιπτώσεις στην αγορά

Το πρώτο σημάδι αυτής της υπερπροσφοράς αντικατοπτρίζεται ήδη στις τιμές. Το Brent, το ευρωπαϊκό πετρέλαιο αναφοράς, υποχώρησε κάτω από τα 65 δολάρια το βαρέλι – επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από τις αρχές Ιουνίου. Τραπεζικοί κολοσσοί όπως η Goldman Sachs προβλέπουν περαιτέρω πτώση, ακόμη και στα 53 δολάρια το επόμενο έτος, ενώ η JP Morgan και η ING αναμένουν αντίστοιχα 57 και 58 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι αμελητέα: μια τόσο έντονη πτώση στις τιμές ενέργειας θα μπορούσε να διευκολύνει τη Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια – ενδεχομένως και κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές. Σε ένα περιβάλλον που οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται από τους νέους δασμούς στις ΗΠΑ, η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντισταθμιστικός παράγοντας.

Η μακροπρόθεσμη πρόκληση

Πίσω από τη βραχυπρόθεσμη κρίση, ωστόσο, υποβόσκει και μια δομική αλλαγή: η ενεργειακή μετάβαση. Η IEA εκτιμά πως η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα κορυφωθεί πριν το τέλος της δεκαετίας, καθώς η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων περιορίζουν σταδιακά τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε μια νέα φάση ωριμότητας και αναπροσαρμογής.

Ήδη, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν φτάσει στα 7,836 δισ. βαρέλια, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 46 μηνών. Με την προβλεπόμενη ζήτηση να αυξάνεται με ρυθμό κάτω του μισού από εκείνον του 2023, το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά κρίσης για τους παραγωγούς και πιθανόν αποσταθεροποίησης των γεωπολιτικών ισορροπιών που συνδέονται με την ενέργεια.

Σε αυτό το περιβάλλον, η βιομηχανία του πετρελαίου καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της και να προσαρμοστεί σε μια παγκόσμια αγορά που αλλάζει ριζικά και αυτό όχι μόνο λόγω οικονομικών κύκλων, αλλά και εξαιτίας κλιματικών δεσμεύσεων και τεχνολογικής εξέλιξης. Το 2026 ίσως αποδειχθεί το σημείο καμπής που θα επιταχύνει αυτή την αλλαγή.