Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει το πετρέλαιο

Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απροσδόκητη αύξηση της προσφοράς αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Ωστόσο η δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις κυρώσεις στη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ψαλίδισαν τις απώλειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 76 σεντς, ή 1,15%, στα 65,36 δολάρια το βαρέλι έως τις 12:54 μ.μ. ET, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 84 σεντς, ή 1,33%, στα 62,33 δολάρια το βαρέλι.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια στα 426,7 εκατομμύρια βαρέλια, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση κατά 275.000 βαρέλια.

Οι καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 699.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε η EIA. «Αυτές οι εξαγωγές αργού πετρελαίου παραμένουν κατώτερες από ό,τι είχαμε συνηθίσει, μειώνοντας λόγω της άρσης των δασμών», δήλωσε ο John Kilduff, συνεργάτης της Again Capital στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη μείωση των εξαγωγών θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αύξησε την Τετάρτη την πρόβλεψή του για την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου φέτος, αλλά μείωσε την πρόβλεψη για τη ζήτηση.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος έχει ταλανίσει τις αγορές πετρελαίου από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυρώσεις ή οι δευτερογενείς δασμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν η συνάντηση δεν πάει καλά, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να αξιοποιήσουν επίσης τις κυρώσεις. «Θα καταστήσει σαφές στον Πρόεδρο Πούτιν ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», είπε σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Οι προβλέψεις του ΟΠΕΚ+

Εν τω μεταξύ, στη μηνιαία έκθεσή του την Τρίτη, ο ΟΠΕΚ+ αύξησε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το επόμενο έτος και μείωσε τις εκτιμήσεις για την αύξηση της προσφοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παραγωγούς εκτός της ευρύτερης ομάδας, υποδεικνύοντας μια πιο περιορισμένη αγορά.

«Εάν λάβουμε υπόψη τις αντίστοιχες προβλέψεις αύξησης της ζήτησης πετρελαίου του IEA και του OPEC για το 2025 στα αντίστοιχα bearish και bullish άκρα τους, ακόμη και ένα μέτριο μεσαίο ποσοστό, ας πούμε λίγο βορειότερα από 1 εκατομμύριο bpd, μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί μόνο από την αύξηση της προσφοράς εκτός OPEC προς το παρόν», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής ενέργειας Gaurav Sharma. «Επομένως, δεν βλέπω μια αισιόδοξη περίπτωση για το πετρέλαιο στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα».

Πηγή: OT