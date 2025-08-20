newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 06:00

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα φούντωσαν τα σενάρια για ένα νέο διαμοιρασμό του κόσμου σε σφαίρες επιρροής. Δηλαδή για μια νέα «συμφωνία της Γιάλτας» ή ακόμη «συμφωνία του Μονάχου», όπου οι ισχυροί του κόσμου, εν προκειμένω Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ θα μοιραστούν τον κόσμο στα τρία. Ωστόσο, ο αρθρογράφος του Bloomberg Τζον Όθερς πηγαίνει λίγο πιο μακριά, στη δυστοπική λογοτεχνία του Τζορτζ Όργουελ και στο εμβληματικό «1984».

Το «1984», που γράφτηκε το 1948, αφηγείται έναν φανταστικό κόσμο χωρισμένο σε τρεις μεγάλες δυνάμεις. Αυτές –και οι αντιστοιχίες τους κατά τον Όθερς, αν τις αποδεχόμαστε- είναι:

  • Ωκεανία (ΗΠΑ, συν Νότια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και νότια Αφρική).
  • Ευρασία (όλη η παλιά Σοβιετική Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, και η ηπειρωτική Ευρώπη στο σύνολό της).
  • Ανατολασία (ουσιαστικά Κίνα, Ιαπωνία και η κορεατική χερσόνησος).

Πολεμούν ασταμάτητα για τα αμφισβητούμενα, φτωχότερα μέρη του κόσμου: την ινδική υποήπειρο, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αραβική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Αφρική. Οι μεταξύ τους συμμαχίες μεταβάλλονται, παραμένουν σε μόνιμη ισορροπία:

Κανένα από τα τρία υπερκράτη δεν θα μπορούσε να κατακτηθεί ολοκληρωτικά ακόμη και από τα άλλα δύο σε συνδυασμό. Είναι ισότιμα ισορροπημένα και οι φυσικές τους άμυνες είναι πολύ ισχυρές. Η Ευρασία προστατεύεται από τις τεράστιες εκτάσεις της, η Ωκεανία από το πλάτος του Ατλαντικού και του Ειρηνικού, η Ανατολασία από τη γονιμότητα και την εργατικότητα των κατοίκων της.

Κάθε μπλοκ είναι αυτάρκες. Δεν υπάρχει εμπόριο μεταξύ τους, αλλά όλοι επωφελούνται από το status quo.

Καρικατούρα της παγκόσμιας τάξης

Ο Οθερς βλέπει στο έργο του Όργουελ μια διορατικότητα που σήμερα εντυπωσιάζει. Διότι το πραγματικό έτος 1984, υπήρχαν δύο υπερδυνάμεις, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ, αλλά και ένας μεγάλος Τρίτος Κόσμος.

Σήμερα όμως, η κατάσταση που διαμορφώνεται μοιάζει περισσότερο με όσα περιγράφονται στο βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα. ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα προσπαθούν να εδραιώσουν την εξουσία τους γύρω τους, ενώ χώρες όπως η Ινδία μπορεί να πάρουν διαφορετικές θέσεις.

Ο κόσμος φαίνεται να επιστρέφει στην έννοια των σφαιρών επιρροής. Οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς πίσω από ένα χαράκωμα γειτονικών κρατών. Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο για τη Ρωσία, ενώ η Κίνα απλώνει την επιρροή της στη Νότια Σινική Θάλασσα και εποφθαλμιά την Ταϊβάν.

Η εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ δεν διαφέρει πολύ. Αντί να διατηρήσει τον έλεγχο των ΗΠΑ μέσω κυρίαρχης θέσεις σε θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, θέλει μια απόρθητη και αυστηρά καθορισμένη σφαίρα επιρροής.

Επιστροφή στο έθνος-κράτος

Για τον Τσαρλς Γκέιβ της ερευνητικής Gavekal Research, αυτό ουσιαστικά συνιστά επιστροφή στο έθνος-κράτος. «Στόχος του Τραμπ είναι να εγκαταλείψει τη διατήρηση της αυτοκρατορίας και να επανιδρύσει το έθνος-κράτος των ΗΠΑ στη Βόρεια Αμερική. Αυτό θα εξηγούσε τις προφανείς εδαφικές του φιλοδοξίες για τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά. Το ίδιο ισχύει και με την έμφαση που δίνει στα εμπορικά ισοζύγια, τους δασμούς και τη σημασία της επαναβιομηχάνισης».

Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS

Σύμφωνα με τον Γκέιβ, οι αυτοκρατορίες δεν ενδιαφέρονται από πού προέρχεται ο χάλυβάς τους, καθώς ελέγχουν τις θάλασσες, αλλά ένα έθνος-κράτος «πρέπει να είναι αύταρκες σε τέτοια βασικά προϊόντα αν θέλει να προστατευτεί. Εξ ου και οι ΗΠΑ προσπαθούν να ματαιώσουν την κινεζική κυριαρχία στις σπάνιες γαίες». Και θυμίζει ότι το 1946, οι ΗΠΑ υπό τον Χάρι Τρούμαν προσέφεραν στη Δανία 100 εκατομμύρια δολάρια για τη Γροιλανδία.

Και πώς συνδέεται αυτό –έστω κάνοντας ένα άλμα- με τον Όργουελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου γιατί ασχολείται με τη Γροιλανδία και τον Παναμά, απάντησε: «Τους χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια». Η Ρωσία και η Κίνα και οι ΗΠΑ, όπως η Ευρασία, η Ανατολασία και η Ωκεανία, θέλουν να ασφαλίσουν τον εαυτό τους.

Στόχος η αυτάρκεια

Η αυτάρκεια είναι ένας ακόμη στόχος των δυνάμεων του Όργουελ. Η αυτάρκεια προστατεύει από επικίνδυνες συγκρούσεις με άλλους για γη ή πόρους –κι διεξάγουν ψεύτικους πολέμους για να κρατούν τους λαούς τους υπό έλεγχο.

Οι τρεις δυνάμεις του Όργουελ απαιτούσαν αυτάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπήρχε ανάγκη για επικίνδυνες συγκρούσεις με άλλους για γη ή πόρους – πέρα από τους συνεχείς ψεύτικους πολέμους με τους οποίους διατήρησαν τους πληθυσμούς τους ενωμένους.

Έτσι η αυτάρκεια ορίζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Με τον πόλεμο των δασμών σε εξέλιξη, οι χώρες που εξαρτώνται λιγότερο από το εμπόριο αντιμετωπίζουν λιγότερες αναταραχές. Οι μικρές οικονομίες, όμως, που προσανατολίζονται σε μεγάλο βαθμό στο εμπορικό σύστημα αντιμετωπίζουν υπαρξιακές δυσκολίες. Παράδειγμα, το Λουξεμβούργο, το Τζιμπουτί, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, που έχουν συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές άνω του 300% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους.

REUTERS/Jeenah Moon

Εκτεθειμένοι οι πιο φτωχοί

Τα λιγότερο εκτεθειμένα έθνη είναι είτε πολύ φτωχά (το εμπόριο του Σουδάν αποτελεί το 6% του ΑΕΠ) είτε πολύ μεγάλα. Οι ΗΠΑ (24,9%) και η Κίνα (35,3%) είναι μεταξύ αυτών, παρά τους τεράστιους όγκους συναλλαγών που πραγματοποιούν.

Το επόμενο στοιχείο είναι η σύνθεση της οικονομίας. Όσο πιο σύνθετο είναι το μείγμα της, τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητές της. Όσες βασίζονται σε απλές και εύκολα υποκαταστάσιμες βιομηχανίες όπως οι εξορύξεις, έχουν πρόβλημα. Αλλά οι χώρες με ισχυρή υποδομή και εργατικό δυναμικό με εύκολα μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορούν να ακμάσουν. Οι οικονομίες που βασίζονται στη «μονοκαλλιέργεια» μιας ή λίγων δραστηριοτήτων κινδυνεύουν.

Τα ξένα κεφάλαια είναι επίσης κρίσιμος παράγοντας, γιατί πιο εύκολα χάνονται παρά επιστρέφουν. Και καθώς οι χώρες επαναπατρίζουν κεφάλαια για να γίνουν αυτάρκεις, οι ΗΠΑ φαίνονται πιο ευάλωτες από οποιονδήποτε. Για τους Γερμανούς ή Βρετανούς διαχειριστές κεφαλαίων, οι μεγαλύτερες δεξαμενές περιουσιακών τους στοιχείων είναι τα αμερικανικά ομόλογα. Ο εθνικός καπιταλισμός, η ανανεωμένη εκδοχή του μερκαντιλισμού που εδραιώνεται, θα απαιτήσει από αυτούς να φέρουν αυτά τα χρήματα στην πατρίδα τους.

Το πλεόνασμα της Γερμανίας στην ίδια βάση ισοδυναμεί με το 100% του ΑΕΠ, επομένως ο επαναπατρισμός θα ήταν ένα τεράστιο όφελος. Εξάγει κεφάλαια και ουσιαστικά στηρίζει οικονομίες οφειλέτες όπως οι ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Αυτό πιθανότατα θα πρέπει να αλλάξει.

Και η ομογενοποιημένη ιδεολογία

Και αν πάμε σε επίπεδο κοινωνίας, όλες οι υπερδυνάμεις του Όργουελ έχουν την ίδια ιδεολογία, με διαφορετικά τοπικά «χρώματα» για να προσελκύσουν τον λαό τους.

Όπως ο «Γκολντστάιν», ο συγγραφέας μέσα στο βιβλίο, «η Ινγκσοκ στην Ωκεανία, ο Νεομπολσεβικισμός στην Ευρασία και η Υποδούλωση του Εαυτού ή Λατρεία του Θανάτου, όπως συνήθως ονομάζεται, στην Ανατολασία, είχαν τον συνειδητό στόχο της διαιώνισης της ανελευθερίας και της ανισότητας. Αυτά τα νέα κινήματα προέκυψαν από τα παλιά και έτειναν να διατηρούν τα ονόματά τους και να δίνουν λόγια στην ιδεολογία τους. Αλλά ο σκοπός όλων τους ήταν να σταματήσουν την πρόοδο και να παγώσουν την ιστορία σε μια επιλεγμένη στιγμή».

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Σύμφωνα με τον Όθερς, σήμερα είναι διακριτή μια κοινή φιλοσοφία μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων. Ο MAGA ρεπουμπλικανισμός, η Σκέψη του Σι Τζινπίνγκ, και ένα αναδυόμενο δόγμα στην Ρωσία, που έχει αποκληθεί «επιστημονικός πουτινισμό». Τι κοινό έχουν; Και οι τρεις ιδεολογίες θέτουν τα «εθνικά συμφέροντα» πάνω απ’ όλα, επιτρέπουν στο κράτος να παρεμβαίνει επιθετικά στον ιδιωτικό τομέα και επιβάλλουν κοινωνικό συντηρητισμό.

Το περίεργο είναι ότι όπως ο ήρωας του Όργουελ, Ουίνστον Σμιθ, αγάπησε τον Μεγάλο Αδελφό στο «1984», η Wall Street μαθαίνει να συμπαθεί τον καπιταλισμό MAGA.

Ο εθνικός καπιταλισμός δημιουργεί μια σταθερή παγκόσμια ισορροπία. Με άλλους να ακολουθούν το μοντέλο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να το ακολουθήσουν. Ο αμερικανικός καπιταλισμός μοιάζει όλο και περισσότερο με την εκδοχή του οικονομικού μοντέλου της Κίνας. Και μάλλον εκεί οδεύει και η Γερμανία, βλέπει περισσότερες από 60 εταιρείες, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, δεσμεύονται να επενδύσουν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25 Upd: 00:09

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στο μυαλό του τζιχαντιστή
Αποκαλύπτεται 20.08.25

Στο μυαλό του τζιχαντιστή

Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια το σκεπτικό, οι μέθοδοι αλλά και η ψυχολογική προσέγγιση των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο