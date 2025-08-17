Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε έχει πεθάνει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει ουσιαστικά παύσει να λειτουργεί, καθώς δεν καταφέρνει να διαπραγματευτεί, να παρακολουθήσει ή να επιβάλει τις δεσμεύσεις των μελών του.

Θεμελιώδεις αρχές όπως το καθεστώς της «πιο ευνοημένης χώρας», το οποίο απαιτεί από τα μέλη του ΠΟΕ να αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο ισότιμα, εκτός εάν έχουν διαπραγματευτεί συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, απορρίπτονται καθώς η Ουάσινγκτον απειλεί ή επιβάλλει δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως και πάνω από 50% σε δεκάδες χώρες.

Τόσο η εμπορική στρατηγική «America first» όσο και οι ανάλογες στρατηγικές της Κίνας «διπλή κυκλοφορία» και «Made in China 2025» αντικατοπτρίζουν μια κατάφωρη περιφρόνηση για οποιαδήποτε μορφή συστήματος βασισμένου σε κανόνες και μια σαφή προτίμηση για ένα σύστημα βασισμένο στην ισχύ, που επιδιώκουν να πάρει τη θέση του. Ακόμα και αν κάποια κομμάτια της παλιάς τάξης καταφέρουν να επιβιώσουν, η ζημιά έχει γίνει: δεν υπάρχει γυρισμός, σημειώνει χαρακτηριστικά ανάλυση του Foreign Affairs.

Ο κίνδυνος που ενέχει το γεγονός ότι ΗΠΑ και Κίνα παίζουν με τους δικούς τους κανόνες είναι η μετάδοση της κρίσης

Πολλοί θα γιορτάσουν το τέλος μιας εποχής. Πράγματι, αν και η επιθετική χρήση δασμών και η αδιαφορία για προηγούμενες συμφωνίες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έβαλαν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο, η στροφή κατά του παγκόσμιου εμπορίου έχει υιοθετηθεί τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους στην Ουάσινγκτον τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, προτού οι επικριτές πανηγυρίσουν για το θάνατο του εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το κόστος και τις αντισταθμίσεις που συνεπάγεται η κατάργησή του και να σκεφτούν προσεκτικά τα στοιχεία που πρέπει να ανακατασκευαστούν, έστω και σε τροποποιημένη μορφή, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία.

Εάν η Ουάσινγκτον συνεχίσει την τρέχουσα πολιτική της – που χαρακτηρίζεται από μονομερή δράση, συναλλακτισμό και μερκαντιλισμό – οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, ειδικά καθώς το Πεκίνο συνεχίζει την πολιτική του με επιδοτούμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, επιθετικές εξαγωγικές πολιτικές και οικονομικό εξαναγκασμό.

Ο κίνδυνος που ενέχει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παίζουν με τους δικούς τους κανόνες, με τη δύναμη να αποτελεί τον μόνο πραγματικό περιορισμό, είναι η μετάδοση: εάν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου λειτουργούν εκτός του συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, άλλες χώρες θα ακολουθήσουν όλο και περισσότερο το παράδειγμά τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας, την επιβράδυνση της παραγωγικότητας και τη μείωση της συνολικής ανάπτυξης.

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα. Μαζί με θεσμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ουάσινγκτον ίδρυσε πρώτα τη Γενική Συμφωνία για τους Δασμούς και το Εμπόριο (GATT), η οποία καθόρισε μια σειρά κανόνων, και δημιούργησε μια διαδικασία με την οποία οι χώρες διαπραγματεύονταν δεσμεύσεις για το άνοιγμα των αγορών, και στη συνέχεια, το 1995, τον ΠΟΕ.

Η συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης του 1994, με την οποία ιδρύθηκε ο ΠΟΕ, εισήγαγε μια σειρά νέων εμπορικών κανόνων και μια δεσμευτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες. Κατά την ίδρυσή του, ο ΠΟΕ είχε 76 χώρες μέλη. Σήμερα, έχει περισσότερα από 160, που αντιπροσωπεύουν το 98% του παγκόσμιου εμπορίου.

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Αμερικανοί πολιτικοί ήλπιζαν ότι το εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε μεγάλο μέρος του μη κομμουνιστικού κόσμου τις προηγούμενες δεκαετίες, θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει πρώην αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία, και αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα.

Οι κανόνες θα ενίσχυαν τη σταθερότητα, θα προωθούσαν την ανοικτότητα και την ολοκλήρωση και θα διευκόλυναν την ειρηνική επίλυση οικονομικών διαφορών, προς όφελος της οικονομίας και της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, ακόμη και πριν αυτό το σύστημα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, εμφανίστηκε αντίθεση σε αυτό, ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την έντονη συζήτηση σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA). Η πρώτη υπουργική συνάντηση του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σιάτλ το 1999, αντιμετωπίστηκε με μαζικές διαμαρτυρίες που έκαναν πρωτοσέλιδα.

Η εμπορική πολιτική έχει λάβει τόσο περισσότερη αναγνώριση όσο και περισσότερη κριτική από ό,τι της αξίζει στις οικονομικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι επικριτές του συστήματος τείνουν να συγχέουν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης με αυτές της εμπορικής πολιτικής.

Η ίδια η παγκοσμιοποίηση είχε λιγότερη σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες παρά με την τεχνολογία, ιδίως με την εφεύρεση των εμπορευματοκιβωτίων και την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, η χρήση εμπορευματοκιβωτίων μείωσε δραστικά το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης και ξηράς, ενώ βελτιώθηκε και η αποδοτικότητα των αεροπορικών μεταφορών.

Όλα αυτά έκαναν την ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού αγαθών όλο και πιο ελκυστική. Το ίδιο ίσχυε και για το εμπόριο υπηρεσιών με την εξάπλωση των υπολογιστών και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σήμαινε ότι τα πάντα, από την επεξεργασία των πελατών και των διοικητικών υπηρεσιών έως την κωδικοποίηση και την ανάλυση δεδομένων, μπορούσαν να γίνουν σχεδόν οπουδήποτε στον πλανήτη.

Η μείωση της απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ – μία από τις κύριες ζημίες στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδίδονται στο εμπόριο – οφείλεται επίσης κυρίως στις τεχνολογικές αλλαγές. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ball State υπολόγισαν ότι «σχεδόν το 88% των απωλειών θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης [μεταξύ 2000 και 2010] μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, και οι μακροπρόθεσμες αλλαγές στην απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης συνδέονται κυρίως με την παραγωγικότητα των αμερικανικών εργοστασίων». Το εμπόριο, όπως διαπίστωσαν, ευθύνεται μόνο για το 13,4% των απωλειών θέσεων εργασίας.

Η Γερμανία, η οποία θεωρείται ευρέως ως η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στην Ευρ΄ψπη, γνώρισε παρόμοια μείωση. Η ανάδειξη της Κίνας ως βιομηχανικής βάσης της παγκόσμιας οικονομίας επιτάχυνε αυτή την τάση, αλλά δεν την προκάλεσε εξ ολοκλήρου από μόνη της. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες με ισχυρούς μεταποιητικούς τομείς, η μακροχρόνια μείωση της απασχόλησης στον μεταποιητικό τομέα προηγήθηκε κατά πολύ της εποχής της κορύφωσης της παγκοσμιοποίησης.

Ο απολογισμός της Κίνας

Ωστόσο, ένας βασικός παράγοντας της σημερινής επιφυλακτικότητας έναντι του εμπορίου είναι ότι οι κανόνες του συστήματος που βασίζεται σε κανόνες δεν προέβλεπαν επαρκώς την πρόκληση της Κίνας. Η ανάδυση της Κίνας ως οικονομικής δύναμης με βάση τις εξαγωγές οδήγησε σε αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «σοκ της Κίνας» – το γρήγορο κλείσιμο εργοστασίων σε συγκεκριμένες κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την εποχή της ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ, το 2001, υπήρχαν λόγοι να πιστεύεται ότι το Πεκίνο βρισκόταν σε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς τη μεταρρύθμιση και την απελευθέρωση της αγοράς. Αυτές οι ελπίδες βασίζονταν όχι μόνο στη ρητορική των ηγετών της Κίνας εκείνη την εποχή, αλλά και στα επώδυνα μέτρα που έλαβαν για την αναδιάρθρωση σημαντικών τμημάτων της οικονομίας. Ωστόσο, οι ελπίδες διαψεύστηκαν, καθώς η μεταρρύθμιση σταμάτησε υπό τον πρόεδρο Χου Τζιντάο και, σε κάποιο βαθμό, πήρε την αντίθετη κατεύθυνση υπό τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, τις επιδοτήσεις και τις κρατικές επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, ενόψει της εμφάνισης και της ένταξης μιας Κίνας που μεταρρύθμισε την οικονομική της προσέγγιση λιγότερο από το αναμενόμενο. Και η πρόκληση δεν ήταν μόνο ότι η Κίνα έπαιζε με τους δικούς της κανόνες, αλλά και το πρόβλημα της κλίμακας.

Το πλεόνασμα της Κίνας σε βιομηχανικά προϊόντα – το οποίο προσέγγισε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια πέρυσι – υπερβαίνει κατά πολύ αυτό των προηγούμενων βιομηχανικών γίγαντων, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παράγει το 45% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ζημιές και κέρδη

Η αυτομαστίγωση για τις αποτυχίες του εμπορικού συστήματος έχει πρακτικά γίνει το τίμημα για τη συμμετοχή στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Η τυπική περιγραφή αυτών των αποτυχιών έχει γίνει το σημείο εκκίνησης για μια υποτιθέμενη «νέα συναίνεση της Ουάσινγκτον». Ωστόσο, αυτές οι αποτυχίες πρέπει να σταθμιστούν σε σχέση με τα οφέλη, καθώς είναι πολύ εύκολο να θεωρούμε δεδομένο το διεθνές οικονομικό σύστημα και τους θεσμούς που το διατηρούν.

Από τη μία πλευρά, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην έξοδο από τη φτώχεια ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το εμπόριο έχει αποτελέσει ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας». Μεταξύ 1990 και 2017, το παγκόσμιο ΑΕΠ σχεδόν τριπλασιάστηκε, το μερίδιο των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών αυξήθηκε από 16% σε 30% και η παγκόσμια φτώχεια μειώθηκε από 36% σε 9%.

Οι εμπορικές συμφωνίες διευκόλυναν επίσης την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αμερικανικής προέλευσης, εξαλείφοντας τόσο τους δασμολογικούς όσο και τους μη δασμολογικούς φραγμούς σε άλλες αγορές (οι οποίοι, όπως έχει επισημάνει ο ίδιος ο Τραμπ, ήταν γενικά υψηλότεροι από τους φραγμούς στην αμερικανική αγορά).

Με αυτό τον τρόπο μείωσαν την ώθηση για μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι αγορές, όπου ζουν σχεδόν όλοι οι παγκόσμιοι καταναλωτές, και στήριξαν θέσεις εργασίας που κατά μέσο όρο αμείβονται καλύτερα από αυτές που δεν σχετίζονται με τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς τελειώνουν οι εμπορικοί πόλεμοι;

Εδώ και χρόνια, η αντίδραση της Ουάσινγκτον στις αδυναμίες του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ad hoc. Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε ευρέως δασμούς στην Κίνα και στοχευμένους δασμούς σε συμμάχους και εταίρους. Επίσης, διαπραγματεύτηκε με την Κίνα μια συμφωνία που ήταν ουσιαστικά συμφωνία αγοράς και πώλησης, και όχι εμπορική συμφωνία, απαιτώντας από την Κίνα να αγοράσει περισσότερα εμπορεύματα και άλλα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες – κάτι που τελικά η Κίνα δεν τήρησε.

Όπου και αν καταλήξουν τα επίπεδα των δασμών, οι τρέχουσες εμπορικές διαμάχες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σημαντικά υψηλότερα εμπόδια στο εμπόριο. Αυτά θα επιβαρύνουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές, οι εταιρείες και οι επενδυτές τείνουν να παραμένουν αδρανείς όταν δεν είναι σίγουροι για τις γενικές οικονομικές προοπτικές και τους συγκεκριμένους δασμούς ή άλλα εμπορικά μέτρα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Ο πιθανός αντίκτυπος των δασμών στη μείωση της ανάπτυξης και ακόμη και στην πρόκληση ύφεσης θα μπορούσε να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο ενός μεγάλου πειράματος, στο οποίο αμφισβητούνται μακροχρόνιες παραδοχές σχετικά με την οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο, με σημαντικά βραχυπρόθεσμα κόστη και αβέβαια μακροπρόθεσμα οφέλη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει, στην ουσία, ανατρέψει την πολιτική οικονομία του εμπορίου.

Το κόστος των πολιτικών της είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει αμέσως αισθητό από τους περισσότερους Αμερικανούς, ενώ τα υποσχόμενα οφέλη, στο βαθμό που θα υλοποιηθούν, είναι πιθανό να απολαύσουν σχετικά λίγοι εργαζόμενοι σε μερικά χρόνια από τώρα. Σύντομα θα γίνει σαφές αν το κοινό είναι διατεθειμένο να αποδεχτεί βραχυπρόθεσμες θυσίες για χάρη του οράματος του Τραμπ για την επανεκβιομηχάνιση της αμερικανικής οικονομίας. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο έντονη θα είναι η τελική πολιτική αντίδραση, δεν υπάρχει επιστροφή στο εμπορικό σύστημα που υπήρχε πριν – και αυτό δεν αφορά μόνο στην Αμερική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.