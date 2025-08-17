Ρούμπιο: Απειλεί τη Ρωσία με νέες κυρώσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία
Δηλώσεις έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απειλώντας με κυρώσεις την Ρωσία αν δεν επιτευχθεί εκεχειρία
O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απείλησε σήμερα τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία.
Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, από την οποία δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση.
Θα υπάρξουν συνέπειες για τη Ρωσία
«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.
Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το Reuters.
«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS «Face the Nation».
«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.
Παράλληλα είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.
