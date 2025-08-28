newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ουκρανία: Επλήγη το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο – Καταδικάζουν φον ντερ Λάιεν και Κόστα
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 12:03

Ουκρανία: Επλήγη το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο – Καταδικάζουν φον ντερ Λάιεν και Κόστα

Το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο επλήγη από το ωστικό κύμα που προκάλεσαν εκρήξεις μετά τη ρίψη πυραύλων στο Κίεβο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε πόλεις της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και το Κίεβο

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η ανάρτηση του Κόστα:

Η ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν:

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα»

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαδέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Business
UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Ουκρανία: «Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο και στα κεντρικά της χώρας
Εκρήξεις - Πυρκαγιές 28.08.25

«Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία

Εκρήξεις, πυρκαγιές και τουλάχιστον τρείς νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του «τεράστιου» κύματος επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο και σε περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας.

Σύνταξη
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους λόγω επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο