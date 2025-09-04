Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».
Η Ρωσία στηλίτευσε σήμερα Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς τα «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», αιτήματα που προβάλλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2022 (στη φωτογραφία αρχείου του Russian Foreign Ministry via Reuters, επάνω, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα).
Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.
«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα»
«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», πέταξε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Απω Ανατολή.
Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.
Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.
«Παράνοια»
«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.
Ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.
Εξάλλου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ενωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.
Πηγή: ΑΠΕ
