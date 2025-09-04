Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Παρίσι, η συνεδρίαση της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία ηγέτες από 30 χώρες -είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη – συνομιλούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η σύνοδος στην οποία συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Βρετανία, ξεκίνησε με απρόοπτα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα μετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο αεροπλάνο του τον ανάγκασε να επιστρέψει στη Μαδρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ανοίγοντας τη συνάντηση, ο Μακρόν δήλωσε ότι οι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και όλο το έργο που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες», μεταδίδει ο Guardian, σημειώνοντας πως μετά την εισαγωγική τοποθέτηση από τον Γάλλο πρόεδρο, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν.

Οι ηγέτες αναμένεται να μιλήσουν με τον Τραμπ νωρίς το απόγευμα. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι μια ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη θα είναι εφικτή μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Κάτι που υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα ο αμερικανός πρόεδρος, όμως ακόμη δεν έχει ακόμη διευκρινίσει με ποιον τρόπο είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει.

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στο Κίεβο και τη Μόσχα, σχολίασε ότι είναι σημαντικό οι ηγέτες να καταλάβουν ακριβώς τι προσφέρεται, και ιδιαίτερα ο Ζελένσκι, καθώς αυτός ζυγίζει τη θέση της χώρας του σχετικά με οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων – Τρεις γραμμές για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία

Οι χώρες έχουν συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα για να καθορίσουν τις συνεισφορές τους στην Ουκρανία, ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων, οι Financial Times ανέφεραν ότι η «Συμμαχία των προθύμων» είναι επί του παρόντος χωρισμένη σε τρεις ομάδες: Μία που είναι όντως πρόθυμη να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια δεύτερη, που έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει σε τέτοιου τύπου κινήσεις, στην οποία εντάσσονται χώρες όπως η Ιταλία και μία τρίτη ομάδα που παραμένει αναποφάσιστη.

Αξιωματούχος του Ελιζέ δήλωσε ότι οι χώρες που είναι πρόθυμες και ικανές να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας έχουν ολοκληρώσει τη σχετική τεχνική προεργασία. «Σήμερα έχουμε αρκετές συνεισφορές για να μπορέσουμε να πούμε στους Αμερικανούς ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν και αυτοί τις δικές τους», σημειώνει ο εν λόγω αξιωματούχος.

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ωστόσο αυτές αναμένεται επίσης να συμπεριλάβουν μια διεθνή δύναμη για να βοηθά και να καθησυχάζει τις ανησυχίες του Κιέβου τόσο στην Ουκρανία όσο και στις γειτονικές του χώρες. Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, Γάλλος αξιωματούχος αρνήθηκε να πει ποιες χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και συμμετέχοντας σε μια πολυεθνική δύναμη.

Ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, πάντως, χαρακτήρισε πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Αντιδράσεις από Ρωσία – Τι απάντησε ο Ρούτε

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε την Κυριακή, πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», αντέτεινε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε. «Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», είπε.

«Δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει αν οι Δυτικοί μπορούν ή όχι να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Γιατί ενδιαφερόμαστε για το τι πιστεύει η Ρωσία για το ζήτημα των στρατιωτών στην Ουκρανία; (…) Δεν εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν», δήλωσε ο Ρούτε.