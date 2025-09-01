Για τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία στο παγκόσμιο εμπόριο και στις συμμαχίες ανά τον κόσμο γράφει ο Εντ Κόνγουεϊ, σε ανάλυσή του στο Sky News.

Οι εξαγωγές των χωρών της G7 προς τη Ρωσία έχουν μειωθεί σχεδόν στο μηδέν (ως συνέπεια των κυρώσεων)

Ο αναλυτής του βρετανικού μέσου σημειώνει σκωπτικά ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών στο Γουέστμινστερ, για να μην πούμε και αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει ακούσει ποτέ για τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, τη γεωπολιτική ομάδα που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή τη σύνοδό της στην Τιαντζίν, αλλά ακούστε με να σας εξηγήσω γιατί όλοι μας πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή».

«Γιατί όσο περισσότερο προσέχεις αυτή την ομάδα των 10 ευρασιατικών κρατών – κυρίως την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία – τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία ενδέχεται να ξεπεράσουν τα σύνορα της Ευρώπης, αλλάζοντας τα όρια του κόσμου όπως τον ξέρουμε», σημειώνει ο Κόνγουεϊ.

«Το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσουμε είναι ο Φεβρουάριος του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Τότε, υπήρχαν μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά στην παγκόσμια οικονομία. Ο όγκος των εμπορευμάτων που εξήγαγε η G7 – η αντίστοιχη ομάδα πλούσιων, βιομηχανικών χωρών – στη Ρωσία ήταν περίπου ίσος με τις εξαγωγές της Κίνας. Η Ευρώπη απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου», σημειώνει ο ίδιος.

Οι κινέζικες εξαγωγές προς τη Ρωσία έχουν αυξηθεί σημαντικά»

«Αλλά σήμερα, οι εξαγωγές των χωρών της G7 προς τη Ρωσία έχουν μειωθεί σχεδόν στο μηδέν (ως συνέπεια των κυρώσεων). Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων που προηγουμένως ανήκαν στην ρωσική κεντρική τράπεζα, έχουν κατασχεθεί και η τύχη τους είναι αβέβαιη. Ωστόσο, οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Ρωσία, αντί να μειωθούν ή να παραμείνουν σταθερές, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι εξαγωγές κινεζικού εξοπλισμού μεταφορών έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 500%. Εν τω μεταξύ, η Ινδία έχει περάσει από το να μην εισάγει σχεδόν καθόλου ρωσικό πετρέλαιο στο να εξαρτάται από τη χώρα για το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της σε αργό πετρέλαιο», τονίζει ο αναλυτής του Sky News.

Πράγματι, η Ινδία εισάγει πλέον τόσο πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία, που οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα επιβάλουν «δευτερεύοντα δασμολογικά τέλη» στην Ινδία, διπλασιάζοντας το επίπεδο των δασμών που καταβάλλονται για τα ινδικά προϊόντα που εισάγονται στην Αμερική στο 50% – ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στον κόσμο, προσθέτει ο Κόνγουεϊ.

Ένα οικονομικό μέλλον που δεν εξαρτάται από τις ΗΠΑ

«Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα της Ουκρανίας δεν είναι μόνο η δυστυχία και ο πόλεμος στην Ευρώπη. Είναι μια απότομη απόκλιση στις οικονομικές στρατηγικές σε όλον τον κόσμο. Ορισμένες χώρες – ιδίως τα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης – έχουν διπλασιάσει τις οικονομικές τους σχέσεις με τη Ρωσία. Άλλες έχουν αποκηρύξει τις ρωσικές επιχειρήσεις», επισημαίνει ο Κόνγουεϊ.

«Και με αυτόν τον τρόπο, πολλές από αυτές τις ασιατικές χώρες έχουν αρχίσει να οραματίζονται κάτι που δεν είχαν ποτέ φανταστεί πριν: ένα οικονομικό μέλλον που δεν εξαρτάται από την αμερικανική χρηματοοικονομική υποδομή. Κάποτε, οι ασιατικές χώρες ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές του αμερικανικού δημόσιου χρέους, εν μέρει για να προμηθευτούν τα δολάρια που χρειάζονταν για να αγοράσουν αργό πετρέλαιο, το οποίο γενικά αποτιμάται σε αμερικανικό νόμισμα. Αλλά από την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αρχίσει να πουλάει το πετρέλαιό της χωρίς να το αποτιμά σε δολάρια», υπογραμμίζει ο αναλυτής του Skynews.

«Ταυτόχρονα, πολλές ασιατικές χώρες έχουν μειώσει τις αγορές αμερικανικού χρέους. Πράγματι, μέρος της εξήγησης για την πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι απλά υπάρχει μικρότερη ζήτηση για αυτά από τους ξένους επενδυτές σε σχέση με το παρελθόν. Ο κόσμος αλλάζει – και τα θεμέλια αυτού που αποκαλούσαμε παγκοσμιοποίηση μεταβάλλονται».

Οι χώρες του SCO ενισχύουν τη θέση τους στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη

«Ο προτελευταίος λόγος για τον οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης είναι ότι, ενώ κάποτε τα μέλη του αντιπροσώπευαν ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, σήμερα το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Πράγματι, αν προσαρμόσετε την οικονομική παραγωγή ώστε να ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ που αντιπροσωπεύουν οι χώρες που συναντήθηκαν στην Τιαντζίν είναι κοντά στο να ξεπεράσει το μερίδιο του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύουν οι προηγμένες χώρες του κόσμου», παρατηρεί ο Κόνγουεϊ.

Η οικονομική προσέγγιση Κίνας και Ινδίας

«Και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί – κάτι που θα φαινόταν εντελώς απίθανο πριν από λίγα χρόνια – είναι ότι η Κίνα και η Ινδία, που κάποτε ήταν ορκισμένοι εχθροί, πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε μια οικονομική προσέγγιση. Με την Ινδία να αντιμετωπίζει τώρα αυστηρούς δασμούς από τις ΗΠΑ, το Νέο Δελχί δεν βλέπει κανένα μειονέκτημα σε ένα σπάνιο ταξίδι στην Κίνα, για να εδραιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή στη γεωπολιτική. Για πολύ καιρό, οι δύο πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου ήταν σε διαμάχη. Τώρα κινούνται όλο και περισσότερο σε συντονισμό μεταξύ τους», επισημαίνει ο αναλυτής του βρετανικού μέσου.

«Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει τεράστια σημασία για τη γεωπολιτική των επόμενων δεκαετιών», καταλήγει ο Κόνγουεϊ.