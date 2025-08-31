Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας σημαντικής συνόδου κορυφής στην Κίνα, η οποία επιδιώκει να αμφισβητήσει τα μπλοκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την κυριαρχία της Δύσης και στην οποία συμμετέχουν οι ηγέτες πολλών χωρών.

Πούτιν και Σι συζήτησαν τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίοι είναι στενοί σύμμαχοι στο πλαίσιο μιας «απεριόριστης» εταιρικής σχέσης, όπως την έχουν ονομάσει, συζήτησαν την πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Κρεμλίνου, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η διμερής συνάντηση ήταν μία από τις πολλές που είχε ο Σι την Κυριακή, ο οποίος φιλοξενεί την ετήσια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν.

Ο SCO είναι ένας συνασπισμός 10 ευρασιατικών χωρών, και στη σύνοδο κορυφής συμμετέχουν επίσης οι ηγέτες 16 χωρών με καθεστώς παρατηρητή ή «εταίρων διαλόγου», αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Σι υποδέχτηκε προσωπικά αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν οι εκπρόσωποι παραστούν σε επίσημη δεξίωση.

Ο Σι δήλωσε στη δεξίωση καλωσορίσματος ότι ο κόσμος είχε βιώσει έναν αιώνα «σημαντικής αύξησης της αστάθειας, της αβεβαιότητας και των απρόβλεπτων παραγόντων» και ότι ο SCO είχε καταστεί «σημαντική δύναμη στην προώθηση της οικοδόμησης ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων και μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα».

Η συνάντηση στην Κίνα

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τον Σι και τον Πούτιν, οι οποίοι έφτασαν στην Τιαντζίν με συνοδεία ανώτερων πολιτικών και εκπροσώπων επιχειρήσεων, να χαιρετούν θερμά ο ένας τον άλλον σε μια φωτογράφηση πριν καλέσουν έναν διερμηνέα για μια μακρά και ζωηρή συζήτηση.

Ο Πούτιν και αρκετοί άλλοι συμμετέχοντες αναμένεται να παραμείνουν για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Πεκίνο για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίο η Κίνα αποκαλεί πόλεμο αντίστασης κατά της ιαπωνικής επιθετικότητας. Αναμένεται επίσης να παραστεί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η σύνοδος κορυφής της Τιαντζίν είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός από την ίδρυσή του το 2001. Ο SCO αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας του Πεκίνου να προωθήσει ισχυρότερες πολυμερείς εναλλακτικές λύσεις έναντι των δυτικών ή αμερικανικών οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ.