Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Τιατζίν, τόνισε ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία, όπως ονομάζει τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας επανέλαβε ορισμένες από τις βασικές θέσεις της Μόσχας

Αρχικά, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αρχές του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών, είναι ακόμα ισχυρές και ακλόνητες σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι εκτιμά τις προσπάθειες της Κίνας και της Ινδίας να επιλυθεί η κρίση στην Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Putin at SCO Summit in China: Ukraine crisis arose not from Russia’s actions, but from a Western-backed coup in Kyiv. I hope the “understanding” reached in Alaska paves the way for peace in Ukraine. Root causes of the Ukraine crisis must be removed and security balance… pic.twitter.com/Su7mj0J9GP — Clash Report (@clashreport) September 1, 2025

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Σι, θα κάνει το ίδιο και με τους άλλους ηγέτες

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το αποτέλεσμα των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ενώ θα ενημερώσει και τους άλλους ηγέτες στις διμερείς συναντήσεις τους.

Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι καμιά χώρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της εις βάρος της ασφάλειας άλλης χώρας.

Ο Πούτιν, στη συνέχεια, επανέλαβε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία και να βρεθεί η ισορροπία που θα επιφέρει ασφάλεια.

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να σύρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ είναι ένας από τους λόγους της κρίσης.