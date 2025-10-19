Σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμμορφωθεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Ζελένσκι να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου όπως είχαν διατυπωθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία τους την προηγούμενη ημέρα.

Η στάση αυτή του Τραμπ προκάλεσε ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους, καθώς η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να μετατοπίζει την πολιτική της στάση από τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία σε μια πιο «διαμεσολαβητική» προσέγγιση.

Παρά τις πιέσεις, η ουκρανική πλευρά φέρεται να κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να στηρίξει προσωρινά το πάγωμα των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι «οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στη γραμμή μάχης».

Νέα δεδομένα στο διπλωματικό πεδίο

Η τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν–Τραμπ την Πέμπτη φαίνεται να έθεσε τα θεμέλια για την πρόταση ειρήνης.

Σύμφωνα με την FT, ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές παραχωρήσεις στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, με αντάλλαγμα τα μεγαλύτερα τμήματα του Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Πρόκειται για σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την αρχική απαίτηση της Μόσχας το 2024, η οποία περιλάμβανε την πλήρη παραχώρηση των τεσσάρων αυτών περιφερειών, συνολικής έκτασης περίπου 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι, που είχε φτάσει στον Λευκό Οίκο αναζητώντας περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν Τραμπ περισσότερο πρόθυμο να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή παρά συμμάχου.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον και η Μόσχα συμφώνησαν να οργανώσουν δεύτερη σύνοδο κορυφής εντός δύο εβδομάδων, πιθανότατα στη Βουδαπέστη, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος μετά την άκαρπη συνάντηση στην Αλάσκα τον Αύγουστο.