Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο «υπουργός Πολέμου», Πιτ Χέγκσεθ, ήταν μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έγινε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου φορώντας γραβάτα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αλλά με την σειρά της ρωσικής σημαίας (άσπρο, μπλε, κόκκινο). Το σέταρε με ένα μαντήλι στην τσέπη του σακακιού με την αστερόεσσα.

Το λευκό, το μπλε και το κόκκινο είναι κοινά χρώματα τόσο στην αμερικανική σημαία όσο και στην ρωσική. Όμως η γραβάτα του επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ Χέγκσεθ, ο οποίος καθόταν ακριβώς απέναντι από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε τα χρώματα διατεταγμένα με την σειρά όπως στη ρωσική σημαία. Κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά και τα ρωσικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.

Ο Ζελένσκι έδειξε στους Τραμπ και Χέγκσεθ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ που ήταν παρόντες, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.