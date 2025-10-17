newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 23:58

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Ο «υπουργός Πολέμου», Πιτ Χέγκσεθ, ήταν μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έγινε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου φορώντας γραβάτα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αλλά με την σειρά της ρωσικής σημαίας (άσπρο, μπλε, κόκκινο). Το σέταρε με ένα μαντήλι στην τσέπη του σακακιού με την αστερόεσσα.

Το λευκό, το μπλε και το κόκκινο είναι κοινά χρώματα τόσο στην αμερικανική σημαία όσο και στην ρωσική. Όμως η γραβάτα του επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ Χέγκσεθ, ο οποίος καθόταν ακριβώς απέναντι από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε τα χρώματα διατεταγμένα με την σειρά όπως στη ρωσική σημαία. Κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά και τα ρωσικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.

Ο Ζελένσκι έδειξε στους Τραμπ και Χέγκσεθ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ που ήταν παρόντες, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Economy
S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο» – «Η Ρωσία φοβάται τους Τόμαχοκ»
Στο επίκεντρο οι Tomahawk 17.10.25 Upd: 00:29

Ζελένσκι: «Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο» - «Η Ρωσία φοβάται τους Τόμαχοκ»

Ο Ζελένσκι ζήτησε ξανά από τις ΗΠΑ να παράσχουν στην Ουκρανία πυραύλους Τομαχοκ, ωστόσο δεν έλαβε την υπόσχεση που περίμενε - Ο Τραμπ τον προειδοποίησε ότι «είναι κλιμάκωση».

Σύνταξη
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
