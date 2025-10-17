Όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκινούσε τις προετοιμασίες για την τρίτη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συζητήσουν για την Ουκρανία, πίστευε ότι πλέον ο αμερικανός πρόεδρος έχει μετακινηθεί υπέρ του Κιέβου, και όχι άδικα.

Οι δηλώσεις της αμερικανικής προεδρίας το τελευταίο διάστημα έδειχναν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απογοητευτεί από τη στάση του Πούτιν καθώς η πολυδιαφημιζόμενη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο δεν απέδωσε καρπούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία αυτό το διάστημα να ζητήσει από τις ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ, δηλαδή πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα έδιναν τη δυνατότητα στο Κίεβο να πλήξει απευθείας τη Μόσχα, επιμένοντας στο αφήγημα ότι ο Πούτιν θα υποχρεωθεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν αρχίσει να χάνει στον πόλεμο κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με την αποφασιστική στήριξη της Δύσης στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

Αν και οι ΗΠΑ φρόντισαν να μην δεσμευτούν δημοσίως ότι θα ικανοποιήσουν την απαίτηση του Κιέβου, κάτι που σαφώς θα συνιστούσε κλιμάκωση στον πόλεμο με τη Ρωσία, υπονόησαν αρκετές φορές ότι σκέφτονται να το κάνουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τραμπ δήλωσε πριν από μερικές μέρες ότι θα μπορούσε να δώσει ένα τελεσίγραφο στον Πούτιν για να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες απειλώντας τον ότι σε διαφορετική περίπτωση θα επέτρεπε στην Ουκρανία να αποκτήσει πυραύλους Τόμαχοκ.

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να ταράξει και πάλι τα νερά.

«Λίγο μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση Άντριους (σ.σ. στις ΗΠΑ), ο Ουκρανός πρόεδρος και η ομάδα του εξεπλάγησαν όταν είδαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είχε μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφώνησε να τον συναντήσει στην Ουγγαρία – τη λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει το αμερικανικό Axios.

Τα όσα δήλωσε στη συνέχεια ο αμερικανός πρόεδρος δεν πρέπει να ήταν και πολύ καθησυχαστικά για τον ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με όσα έγραψε ο ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα social media, ο Πούτιν του επεσήμανε ότι θα θεωρούσε πρόβλημα για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και τις σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ την παράδοση Τόμαχοκ στην Ουκρανία, ενώ και ο αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι Τόμαχοκ είναι απαραίτητοι για τις ΗΠΑ.

Για να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις ο διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε σήμερα μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε ο Πούτιν, ότι η διάθεση Τόμαχοκ στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια.

«Ένα τέτοιο βήμα, εάν εφαρμοστεί, σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας – όχι μόνο την ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια», ήταν το σαφές μήνυμα της Μόσχας που προετοιμάζεται όμως σε κάθε περίπτωση για τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουγγαρία.

Ξεκίνησε τις προετοιμασίες ο Όρμπαν

Ο ακροδεξιός ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, από την άλλη δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του που θα γίνει οικοδεσπότης του Τραμπ και του Πούτιν ενώ στην Ε.Ε. αντιμετωπίζεται ως παρακατιανός.

Φρόντισε μάλιστα να διευκρινίσει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του, όπως δεν αντιμετώπισε εξάλλου ούτε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η Βουδαπέστη έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από το ΔΠΔ τον Απρίλιο.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», ήταν το λιτό και αργοπορημένο σχόλιο της Κομισιόν.

Ο εκνευρισμός του Τραμπ στην Αλάσκα

Οι Financial Times αποκαλύπτουν σήμερα λεπτομέρειες από το τετ α τετ Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συνάντηση δεν πήγε όπως περίμενε ο Τραμπ ο οποίος τη διέκοψε απότομα και ακύρωσε και ένα προγραμματισμένο γεύμα μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας – ΗΠΑ.

Ο Πούτιν αφού επανέλαβε τις ρωσικές διεκδικήσεις του στο ραντεβού με τον Τραμπ χωρίς διάθεση συμβιβασμού, σύμφωνα με τους FT, επιδόθηκε σε μία μακρά και λεπτομερή αφήγηση της «ιστορίας» της Ουκρανίας που έφτανε μέχρι τα μεσαιωνικά χρόνια και που σύμφωνα με τον ίδιο αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για ξεχωριστό έθνος από το ρωσικό.

Η παράθεση ονομάτων, περιοχών και ιστοριών από το παρελθόν φαίνεται πως εκνεύρισε τον Τραμπ που ύψωσε αρκετές φορές τον τόνο της φωνής του και απείλησε να αποχωρήσει.

Αντιλαμβανόμενος ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει τόσο απλά και ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες έφταναν στον Λευκό Οίκο για να τον πείσουν ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει την Ουκρανία, ο Τραμπ άρχισε να μετατοπίζεται υποστηρίζουν οι FT.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα δείξει πιθανώς πώς έχουν διαμορφωθεί οι διαθέσεις του αμερικανού προέδρου που πλέον παραδέχεται ότι η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι δυσκολότερη από αυτή που είχε φανταστεί.

Εντωμεταξύ το ατελείωτο σφαγείο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται και η διαρκής κλιμάκωση της σύγκρουσης εδώ και πάνω από τρία χρόνια έχει κάνει τον τερματισμό του πολέμου ακόμα πιο δύσκολο.

Οι «ειρηνευτικές πρωτοβουλίες» του Τραμπ δεν έχουν σημάνει καμία αποκλιμάκωση στο πεδίο και η διαρκής εναλλαγή των διαθέσεών του κάνει τους εμπλεκόμενους να προσπαθούν απλώς να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να κερδίσουν οφέλη στο πεδίο των μαχών με το κόστος σε ανθρώπινες ζωές διαρκώς να μεγαλώνει.