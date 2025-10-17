Ουκρανία και Ρωσία προετοιμάζονται για τις συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Συνάντηση Ζελένσκι με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών όπλων

Την ίδια στιγμή ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται στις ΗΠΑ ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα, δήλωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Τόμαχοκ, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Στην ατζέντα της συζήτησης Τραμπ – Ζελένσκι βρίσκεται η πιθανότητα οι ΗΠΑ να παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι αυτοί θα επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να πραγματοποιήσει πλήγματα πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, εντείνει τα πλήγματά της εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Στην ατζέντα της συζήτησης Τραμπ – Ζελένσκι βρίσκεται η πιθανότητα οι ΗΠΑ να παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν και μετά το τηλεφώνημα του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται.

Οι Τόμαχοκ και οι προειδοποιήσεις Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η παράδοση Τόμαχοκ στο Κίεβο «θα βλάψει σημαντικά» τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά το τηλεφώνημα αυτό ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μειώσουν τα δικά τους αποθέματα σε Τόμαχοκ.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο, οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων «έχουν ανάγκη ένα πολιτικό μήνυμα» προκειμένου να αρχίσουν τις παραδόσεις εξοπλισμού στο Κίεβο.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Lockheed Martin.

«Παρουσίασα τις συγκεκριμένες ανάγκες της Ουκρανίας σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τους αντίστοιχους πυραύλους, όπως και για αεροσκάφη F-16», πρόσθεσε.