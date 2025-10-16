Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη. Εκεί θα δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν «πολύ παραγωγική».

Η εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου, Καρολίν Λίβιτ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για το τηλεφώνημα, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σημειώθηκε πρόοδος»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Αμερικανού προέδρου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δεσμευτεί να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κάρολιν Λίβιτ πρόσθεσε ότι η τηλεφωνική κλήση διήρκεσε συνολικά δύο ώρες. Επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο πρόεδρος θα προσπαθήσει να προωθήσει την ειρήνη», είπε.