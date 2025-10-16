newspaper
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 17:14

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας αναμένεται να μιλήσουν στο τηλέφωνο εντός της ημέρας εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Spotlight

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας, εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία εντός της ημέρας με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Την πληροφορία μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος..

Η τηλεφωνική συνομιλία θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα πριν ο Ντόναλν Τραμπ φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας αναμένεται να συζητήσουν την πιθανότητα να αποσταλούν στην Ουκρανία πύραυλοι Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχολιασμό της επικείμενης τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που διαρκώς αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «τον έχει απογοητεύσει», έχει δηλώσει επίσης ότι είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει στον Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο.

Είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα λάβει Τόμαχοκ.

Ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά όπλα. Στόχος του ταξιδιού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ είναι να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Από τη συνάντηση αυτή αναμένει ότι θα εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία, υπό τον όρο ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Τα αμερικανικά όπλα θα πρέπει να αγοραστούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους και θα αποσταλούν στο Κίεβο.

Όσον αφορά τους Τόμαχοκ, πάντως, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε τη Μόσχα ότι εάν ο πόλεμός της στην Ουκρανία δεν τερματιστεί, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «κάνουν τη Ρωσία να πληρώσει για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της». Ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί σε αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που ζητά διακαώς το Κίεβο.

Business
ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Anti-Trump bump 16.10.25

Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;

Την ώρα που ο πρόεδρος της Αργεντινής αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και το κόμμα του, η αμερικανική χείρα βοηθείας μπορεί να τα κάνει χειρότερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φωτογραφία: Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση
16.10.25

Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει

Μόνο δύο θηλυκοί βόρειοι λευκοί ρινόκεροι έχουν απομείνει – αλλά κανένα από τα δύο δεν μπορεί να κυοφορήσει. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε παρένθετη μητέρα, αλλά το έμβρυο δεν έφτασε στην πλήρη ωρίμανση

Σύνταξη
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει αμέσως τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναγόρευσε τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, σε Επίτιμο Διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του.

Σύνταξη
Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη
Κρυπτογράφηση 16.10.25

Chat Control: Ποιο είναι το νομοσχέδιο για την παιδική προστασία στο διαδίκτυο που διχάζει την Ευρώπη

Από ναυάγιο σε ναυάγιο οδεύει το ευρωπαϊκό σχέδιο κανονισμού για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών», στο διαδίκτυο. Οι επικριτές του το αποκαλούν chat control.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 16.10.25

Χαρίτσης: Η χώρα έχει πληρώσει τεράστιο κόστος από εθνικιστικές ονειρώξεις – Να φύγει η κυβέρνησή σας

Η τελευταία φορά που η χώρα ανέπτυξε ενεργητική εξωτερική πολιτική ήταν την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών, επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Τσιάρας: Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Διαψεύδει τα σενάρια περί παραίτησης ο Τσιάρας - «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις»

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»
Ελλάδα 16.10.25

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο – «Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος»

Ο κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία στο Μενίδι υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για την πράξη του, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους , όπως φάνηκε από την ετυμηγορία τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

