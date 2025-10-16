Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, πριν πάει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας, εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία εντός της ημέρας με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συζητήσουν τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Την πληροφορία μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος..

Η τηλεφωνική συνομιλία θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα πριν ο Ντόναλν Τραμπ φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας αναμένεται να συζητήσουν την πιθανότητα να αποσταλούν στην Ουκρανία πύραυλοι Τόμαχοκ μεγάλου βεληνεκούς.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχολιασμό της επικείμενης τηλεφωνικής συνομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που διαρκώς αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «τον έχει απογοητεύσει», έχει δηλώσει επίσης ότι είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει στον Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο.

Είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα λάβει Τόμαχοκ.

Ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά όπλα. Στόχος του ταξιδιού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ είναι να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Από τη συνάντηση αυτή αναμένει ότι θα εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία, υπό τον όρο ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Τα αμερικανικά όπλα θα πρέπει να αγοραστούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους και θα αποσταλούν στο Κίεβο.

Όσον αφορά τους Τόμαχοκ, πάντως, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε τη Μόσχα ότι εάν ο πόλεμός της στην Ουκρανία δεν τερματιστεί, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «κάνουν τη Ρωσία να πληρώσει για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της». Ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί σε αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που ζητά διακαώς το Κίεβο.