Αποκάλυψη της Washington Post: Τι ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

Αποκάλυψη της Washington Post: Τι ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Την απαίτηση από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικά ζωτικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν -σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ- ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Την παραπάνω απαίτηση έκαναν γνωστή, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση, όπως αναφέρει η Washighton Post.

Ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια, έχοντας επανειλημμένα απωθηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά οχυρωμένες σε μια περιοχή που πιστεύουν ότι αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια σε μια γρήγορη ρωσική προέλαση προς τα δυτικά προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από παλαιότερες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρωσία ή οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ για την απαίτηση Πούτιν

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν για όλο το Ντόνετσκ, κάτι που δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Αμερικανός δεν υποστήριξε το ρωσικό αίτημα στη δημόσια δήλωσή του την Παρασκευή μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος της Δυτικής Πτέρυγας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να κάνουμε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και την Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης υπαινίχθηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει εν μέρει κατακτήσει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πρόοδο βλέπει ο Λευκός Οίκος

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένη εδαφική διεκδίκηση από ό,τι έκανε τον Αύγουστο σε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν αυτό ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν έτσι, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους

Οι πρώτες γραμμές μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες κατά το τελευταίο έτος της σύγκρουσης, χωρίς καμία πλευρά να αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους. Η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ έχει ανανεώσει την εστίασή του στον τερματισμό του πολέμου, μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων στη Γάζα. Ο πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής οπτικής γωνίας της σύγκρουσης εδώ και μήνες.

Οι Ουκρανοί ήλπιζαν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση της Παρασκευής με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια.

Η άποψη των Ουκρανών

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία σχετικά με την παράδοση του Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι ως επί το πλείστον ρωσόφωνη, ένα συχνό θέμα συζήτησης του Κρεμλίνου, το οποίο Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι τάσσεται υπέρ των απαιτήσεων της Ρωσίας.

Πολλοί Ουκρανοί — συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ζελένσκι — μεγάλωσαν μιλώντας τα ρωσικά ως μητρική τους γλώσσα, και στην ουκρανική κοινωνία η ομιλία των ρωσικών δεν αποτελεί ιστορικά ένδειξη συμπάθειας προς τη Μόσχα. Οι Ουκρανοί έχουν στραφεί προς τη χρήση της ουκρανικής γλώσσας τα χρόνια μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Ο Γουίτκοφ ήταν ο κύριος συνομιλητής του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο πριν από τη συνάντηση στο Άνκορατζ, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οδήγησε σε αυτό που θεωρούσαν παρανόηση των απαιτήσεων της Ρωσίας και σε αποτυχία επίτευξης σημαντικής προόδου μετά τη συνάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης που έχει αναλάβει την προετοιμασία της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης με τον Πούτιν, η οποία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Κίεβο.

Business
Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Vita.gr
Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Ελ Κααμπί, ο μύθος: Οι 26 μήνες των ρεκόρ και της απόλυτης δόξας

Μέσα σε 26 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ίσως ο πιο επιδραστικός επιθετικός στον «αιώνα» ζωής του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη σύγχρονη εποχή της δόξας, με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τραμπ: Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο – Ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Με AI 19.10.25

Προσβλητικό και προκλητικό βίντεο: Ο Τραμπ ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ενάντια στα εκατομμύρια διαδηλωτές στις ΗΠΑ που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις «No Kings»

Σύνταξη
Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία
Κόσμος 19.10.25

Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών

Σύνταξη
ΗΠΑ – No Kings: Τεράστια πλήθη στις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – Συγκεντρώσεις σε εκατοντάδες πόλεις
No Kings 19.10.25

Τεράστιες συγκεντρώσεις κατά του Τραμπ στις ΗΠΑ - 7 εκατομμύρια Αμερκανοί διαδήλωσαν σε 2.700 πόλεις

Αμερικανοί από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ πλημμύρισαν τους δρόμους το Σάββατο, διαδηλώνοντας υπό το σύνθημα «No Kings» ενάντια στις πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Κόσμος 19.10.25

Η Ευρώπη σε ρόλο ουραγού: Ο μεγαλύτερος χαμένος στον πόλεμο σπάνιων γαιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Η διπλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αμερικής και την κρίσιμη βιομηχανία επεξεργασίας ορυκτών του Πεκίνου την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
