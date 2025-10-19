Την απαίτηση από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικά ζωτικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν -σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ- ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Την παραπάνω απαίτηση έκαναν γνωστή, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση, όπως αναφέρει η Washighton Post.

Ο Πούτιν προσπάθησε και απέτυχε να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια, έχοντας επανειλημμένα απωθηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά οχυρωμένες σε μια περιοχή που πιστεύουν ότι αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια σε μια γρήγορη ρωσική προέλαση προς τα δυτικά προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από παλαιότερες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρωσία ή οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ για την απαίτηση Πούτιν

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν για όλο το Ντόνετσκ, κάτι που δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Αμερικανός δεν υποστήριξε το ρωσικό αίτημα στη δημόσια δήλωσή του την Παρασκευή μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος της Δυτικής Πτέρυγας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να κάνουμε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και την Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης υπαινίχθηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει εν μέρει κατακτήσει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πρόοδο βλέπει ο Λευκός Οίκος

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένη εδαφική διεκδίκηση από ό,τι έκανε τον Αύγουστο σε μια σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν αυτό ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν έτσι, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους

Οι πρώτες γραμμές μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες κατά το τελευταίο έτος της σύγκρουσης, χωρίς καμία πλευρά να αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους. Η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ έχει ανανεώσει την εστίασή του στον τερματισμό του πολέμου, μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων στη Γάζα. Ο πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής οπτικής γωνίας της σύγκρουσης εδώ και μήνες.

Οι Ουκρανοί ήλπιζαν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση της Παρασκευής με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια.

Η άποψη των Ουκρανών

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία σχετικά με την παράδοση του Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι ως επί το πλείστον ρωσόφωνη, ένα συχνό θέμα συζήτησης του Κρεμλίνου, το οποίο Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι τάσσεται υπέρ των απαιτήσεων της Ρωσίας.

Πολλοί Ουκρανοί — συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ζελένσκι — μεγάλωσαν μιλώντας τα ρωσικά ως μητρική τους γλώσσα, και στην ουκρανική κοινωνία η ομιλία των ρωσικών δεν αποτελεί ιστορικά ένδειξη συμπάθειας προς τη Μόσχα. Οι Ουκρανοί έχουν στραφεί προς τη χρήση της ουκρανικής γλώσσας τα χρόνια μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Ο Γουίτκοφ ήταν ο κύριος συνομιλητής του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο πριν από τη συνάντηση στο Άνκορατζ, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, οδήγησε σε αυτό που θεωρούσαν παρανόηση των απαιτήσεων της Ρωσίας και σε αποτυχία επίτευξης σημαντικής προόδου μετά τη συνάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης που έχει αναλάβει την προετοιμασία της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Βουδαπέστης με τον Πούτιν, η οποία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Κίεβο.