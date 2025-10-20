newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 19:26

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των προθύμων», η ομάδα χωρών που δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Λονδίνο. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, αλλά και μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου προς το Κίεβο να δεχθεί τους ρωσικούς όρους για την ειρήνη.

Η ανακοίνωση για τη νέα συνεδρίαση της «Συμμαχίας των προθύμων» έγινε από τον Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του στη Σλοβενία κατά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9.

Θα πάει και ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μεταβεί στο Λονδίνο για να παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων».

Η «Συμμαχία των προθύμων» δημιουργήθηκε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, και του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς. Σε αυτήν μετέχουν χώρες που προτίθενται να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν «πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη».

Ανησυχία στην ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, αλλά και εν όψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα επανέλαβε τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου όπως είχαν διατυπωθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία τους την προηγούμενη ημέρα. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται ότι αρνήθηκε –τουλάχιστον για την ώρα- την παροχή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα είναι κλιμάκωση του πολέμου.

Διπλωματικοί κύκλοι και οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ίσως μεταστρέφεται η στάση του Αμερικανού προέδρου στο Ουκρανικό. Δηλαδή, αντί να πιέσει τη Μόσχα, προσπαθεί να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συμμετάσχει στη σύνοδο της Βουδαπέστης, όπως και η ΕΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνη που μπορεί να υπάρξει, είναι μια ισχυρή, διαρκής ειρήνη που επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και που δημιουργεί τις συνθήκες της σταθερότητάς της. Καμιά άλλη δεν υπάρχει, οι Ευρωπαίοι ήταν πάντα σαφείς στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Τραμπ: «Δεν θα κερδίσουν τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αλλά ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

«Θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος είναι κάτι παράξενο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και πρόσθεσε ότι ο ίδιος εργάζεται να για «πετύχει μια συμφωνία».

Κάλας: Πρέπει να πιεστεί η Ρωσία να θέλει ειρήνη

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής ως προς την προσπάθειά του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, υποστήριξε, συνομιλίες οι οποίες θα εξαιρέσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν.

«Εργαζόμαστε επίσης προσπαθώντας να πείσουμε τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο, ότι τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από τις συναντήσεις αυτές, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της Ευρώπης σ’ αυτές» δήλωσε η Κάγια Κάλας μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία. Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας… πρέπει να κάνουμε και τη Ρωσία να θέλει ειρήνη» πρόσθεσε.

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας
Κόσμος 20.10.25

Λούβρο: Μέσα σε 4 λεπτά άρπαξαν τα ανεκτίμητα κοσμήματα – Τα κενά ασφαλείας και η εμπλοκή ξένης χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Γαλλία για τον εντοπισμό των δραστών που άρπαξαν τα θρυλικά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα από το μουσείο του Λούβρου.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης

Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.

Σύνταξη
Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
Viral 20.10.25

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ενώ το ράλι στα ενοίκια συνεχίζεται. Χιουμοριστική αγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
