Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των προθύμων», η ομάδα χωρών που δεσμεύτηκε να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Λονδίνο. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, αλλά και μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου προς το Κίεβο να δεχθεί τους ρωσικούς όρους για την ειρήνη.

Η ανακοίνωση για τη νέα συνεδρίαση της «Συμμαχίας των προθύμων» έγινε από τον Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του στη Σλοβενία κατά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9.

Θα πάει και ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μεταβεί στο Λονδίνο για να παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων».

Η «Συμμαχία των προθύμων» δημιουργήθηκε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, και του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς. Σε αυτήν μετέχουν χώρες που προτίθενται να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν «πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη».

Ανησυχία στην ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, αλλά και εν όψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα επανέλαβε τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου όπως είχαν διατυπωθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία τους την προηγούμενη ημέρα. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται ότι αρνήθηκε –τουλάχιστον για την ώρα- την παροχή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα είναι κλιμάκωση του πολέμου.

Διπλωματικοί κύκλοι και οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ίσως μεταστρέφεται η στάση του Αμερικανού προέδρου στο Ουκρανικό. Δηλαδή, αντί να πιέσει τη Μόσχα, προσπαθεί να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συμμετάσχει στη σύνοδο της Βουδαπέστης, όπως και η ΕΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνη που μπορεί να υπάρξει, είναι μια ισχυρή, διαρκής ειρήνη που επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και που δημιουργεί τις συνθήκες της σταθερότητάς της. Καμιά άλλη δεν υπάρχει, οι Ευρωπαίοι ήταν πάντα σαφείς στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Τραμπ: «Δεν θα κερδίσουν τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αλλά ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

«Θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος είναι κάτι παράξενο και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και πρόσθεσε ότι ο ίδιος εργάζεται να για «πετύχει μια συμφωνία».

Κάλας: Πρέπει να πιεστεί η Ρωσία να θέλει ειρήνη

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής ως προς την προσπάθειά του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, υποστήριξε, συνομιλίες οι οποίες θα εξαιρέσουν την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν θα τελεσφορήσουν.

«Εργαζόμαστε επίσης προσπαθώντας να πείσουμε τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο, ότι τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από τις συναντήσεις αυτές, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της Ευρώπης σ’ αυτές» δήλωσε η Κάγια Κάλας μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος είναι η Ρωσία. Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή μας… πρέπει να κάνουμε και τη Ρωσία να θέλει ειρήνη» πρόσθεσε.