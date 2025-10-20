Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot» – Νέες ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές
Μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να ζητά τη στήριξη των ΗΠΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του έχει «ανάγκη» από επιπλέον 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον.
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «είχε συνομιλίες με εταιρίες του αμυντικού κλάδου» για να «ετοιμαστεί συμβόλαιο για 25 συστήματα Patriot».
«Είναι 25 συστήματα που έχουμε ανάγκη», τόνισε ο ίδιος.
Την ίδια στιγμή ρωσική νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε κάποια λιμάνια.
«Η Ρωσία στοχοθετεί εσκεμμένα τις αρτηρίες μεταφορών μας –τα πράγματα που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξι Κουλέμπα, μέσω Telegram.
Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.
Συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο
Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή δεν είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τον ουκρανό πρόεδρο που ήλπιζε να πάρει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.
Μάλιστα τις ημέρες πριν από τη συνάντηση είχε γίνει γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν το ενδεχόμενο να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.
Ωστόσο η επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τη συνάντηση του με τον Ζελένσκι άλλαξε το κλίμα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμμορφωθεί.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Ζελένσκι να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου.
