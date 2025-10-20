Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην επικείμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ των ομολόγων του από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση για κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιστρέφει από επίσκεψη στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι όροι της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη παραμένουν αμετάβλητοι, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρο το Ντονμπάς

«Εάν προσκληθώ στη Βουδαπέστη, εάν πρόκειται για πρόσκληση με τη μορφή μιας τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουμε διαμεσολαβητική διπλωματία, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε, υπό τη μία ή την άλλη μορφή, θα συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Εκτίμησε ωστόσο ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο σημείο για αυτή τη συνάντηση».

Δυσαρέσκεια για την επιλογή της Ουγγαρίας

Στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, διατήρησε συμφιλιωτική στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν παρά την εισβολή στην Ουκρανία και αντίθετα έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διευκρίνισε ότι εξήγησε στους Αμερικανούς συνομιλητές τους κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ότι «η θέση της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει», το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτει τους όρους της Ρωσίας.

«Δεν θα δώσουμε τη νίκη στους Ρώσους», δήλωσε.

Σκεπτικισμός από Ε.Ε.

Εκ μέρους της Ε.Ε. η Κάγια Κάλας εξέφρασε τις αμφιβολίες της για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη αλλά επαίνεσε τις καλές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε να συμπεριληφθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής.

«Η συνάντηση στη Βουδαπέστη, όχι δεν είναι ωραία. Να βλέπεις ένα άτομο κατά του οποίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, να μπαίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση».

Συνεχίζοντας, η Κ. Κάλας επέμεινε ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο υπό πίεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ, που έχουν αυτή τη δύναμη, θα ασκήσουν τη δέουσα πίεση. Πρόσθεσε, επίσης, ότι κατά την άποψή της ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έπρεπε να συναντηθεί με το Ρώσσο Πρόεδρο.

«Βλέπουμε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να φέρει την ειρήνη, όμως η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο με τη δύναμη και θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν πιεστεί. Προς το παρόν δεν το βλέπουμε αυτό», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του ρώσου προέδρου προς τον αμερικανό πρόεδρο, να παραδώσει η Ουκρανία το Ντονέτσκ, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας, η Κ. Κάλας απάντησε: «Οι Ουκρανοί είναι πολύ ανθεκτικοί, αγωνίζονται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν. Δεν είναι καλό για τη διεθνή τάξη. Θα ήταν αρνητικό αν ο επιτιθέμενος πάρει αυτό που θέλει.»

Γαλλία: Ο Πούτιν δεν πρέπει να έρθει στην ΕΕ εάν δεν υπογράψει άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο γάλλος ΥΠΕΞ από τη μεριά του δήλωσε προσερχόμενος στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. ότι ο Πούτιν θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να υπογράψει μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Είναι χρήσιμο για τις αρχές των ΗΠΑ να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο η αναγγελθείσα επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα μόνον αν οδηγήσει σε μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία», σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αναφορικά με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά δεν αναμένεται συμφωνία. Η Αυστρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να εμποδίζουν την υιοθέτησή του λόγω ζητημάτων που αφορούν την ενέργεια. Το θέμα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23-24 Οκτωβρίου). Η Κ. Κάλας δήλωσε ότι αναμένει ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να συντονίσουν καλύτερα τις ενέργειες των κρατών-μελών για να πλήξουν περισσότερο το σκιώδη στόλο της Ρωσίας και τα έσοδα από την παράνομη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Θα συζητηθεί επίσης η οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, ιδίως το ζήτημα του δανείου επανορθώσεων, πριν από τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με αυτό το δάνειο. Έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει», δήλωσε η Κ. Κάλας εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στη Σύνοδο Κορυφής, θα υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα.

Για τη Μέση Ανατολή

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ και την έναρξη της εφαρμογής του, οι υπουργοί θα συζητήσουν την υποστήριξη που θα μπορούσε να παράσχει η ΕΕ για τη συνέχιση της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Θα υπάρξει επίσης συζήτηση για την ανοικοδόμηση του θύλακα, η οποία θα κοστίσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και για να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός. Θα συζητήσουμε με τους υπουργούς τί μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα ακολουθήσει υπουργική σύνοδος με θέμα τη «διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα». Στη σύνοδο αυτή θα συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν και τα θέματα που θα απασχολήσουν είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και η θαλάσσια διαχείριση.