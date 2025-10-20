newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:13

Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην επικείμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ των ομολόγων του από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση για κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιστρέφει από επίσκεψη στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι όροι της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη παραμένουν αμετάβλητοι, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρο το Ντονμπάς

«Εάν προσκληθώ στη Βουδαπέστη, εάν πρόκειται για πρόσκληση με τη μορφή μιας τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουμε διαμεσολαβητική διπλωματία, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε, υπό τη μία ή την άλλη μορφή, θα συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Εκτίμησε ωστόσο ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο σημείο για αυτή τη συνάντηση».

Δυσαρέσκεια για την επιλογή της Ουγγαρίας

Στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, διατήρησε συμφιλιωτική στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν παρά την εισβολή στην Ουκρανία και αντίθετα έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι όροι της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη παραμένουν αμετάβλητοι, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρο το Ντονμπάς, μια βιομηχανική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία την οποία θέλει να προσαρτήσει η Μόσχα.

Διευκρίνισε ότι εξήγησε στους Αμερικανούς συνομιλητές τους κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ότι «η θέση της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει», το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτει τους όρους της Ρωσίας.

«Δεν θα δώσουμε τη νίκη στους Ρώσους», δήλωσε.

Σκεπτικισμός από Ε.Ε.

Εκ μέρους της Ε.Ε. η Κάγια Κάλας εξέφρασε τις αμφιβολίες της για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη αλλά επαίνεσε τις καλές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε να συμπεριληφθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής.

«Η συνάντηση στη Βουδαπέστη, όχι δεν είναι ωραία. Να βλέπεις ένα άτομο κατά του οποίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, να μπαίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση».

Συνεχίζοντας, η Κ. Κάλας επέμεινε ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο υπό πίεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ, που έχουν αυτή τη δύναμη, θα ασκήσουν τη δέουσα πίεση. Πρόσθεσε, επίσης, ότι κατά την άποψή της ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έπρεπε να συναντηθεί με το Ρώσσο Πρόεδρο.

«Βλέπουμε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να φέρει την ειρήνη, όμως η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο με τη δύναμη και θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν πιεστεί. Προς το παρόν δεν το βλέπουμε αυτό», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του ρώσου προέδρου προς τον αμερικανό πρόεδρο, να παραδώσει η Ουκρανία το Ντονέτσκ, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας, η Κ. Κάλας απάντησε: «Οι Ουκρανοί είναι πολύ ανθεκτικοί, αγωνίζονται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν. Δεν είναι καλό για τη διεθνή τάξη. Θα ήταν αρνητικό αν ο επιτιθέμενος πάρει αυτό που θέλει.»

Γαλλία: Ο Πούτιν δεν πρέπει να έρθει στην ΕΕ εάν δεν υπογράψει άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο γάλλος ΥΠΕΞ από τη μεριά του δήλωσε προσερχόμενος στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. ότι ο Πούτιν θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να υπογράψει μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Είναι χρήσιμο για τις αρχές των ΗΠΑ να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο η αναγγελθείσα επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα μόνον αν οδηγήσει σε μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία», σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αναφορικά με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά δεν αναμένεται συμφωνία. Η Αυστρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να εμποδίζουν την υιοθέτησή του λόγω ζητημάτων που αφορούν την ενέργεια. Το θέμα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23-24 Οκτωβρίου). Η Κ. Κάλας δήλωσε ότι αναμένει ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να συντονίσουν καλύτερα τις ενέργειες των κρατών-μελών για να πλήξουν περισσότερο το σκιώδη στόλο της Ρωσίας και τα έσοδα από την παράνομη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Θα συζητηθεί επίσης η οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, ιδίως το ζήτημα του δανείου επανορθώσεων, πριν από τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με αυτό το δάνειο. Έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει», δήλωσε η Κ. Κάλας εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στη Σύνοδο Κορυφής, θα υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα.

Για τη Μέση Ανατολή

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ και την έναρξη της εφαρμογής του, οι υπουργοί θα συζητήσουν την υποστήριξη που θα μπορούσε να παράσχει η ΕΕ για τη συνέχιση της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Θα υπάρξει επίσης συζήτηση για την ανοικοδόμηση του θύλακα, η οποία θα κοστίσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και για να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός. Θα συζητήσουμε με τους υπουργούς τί μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα ακολουθήσει υπουργική σύνοδος με θέμα τη «διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα». Στη σύνοδο αυτή θα συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν και τα θέματα που θα απασχολήσουν είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και η θαλάσσια διαχείριση.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
inTown
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Κόσμος 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
