Ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το δικαίωμα του βέτο για να εμποδίσει ένα νέο γύρο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, θέτοντας τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών την επόμενη εβδομάδα.

Δίπλα στη Σλοβακία, η Αυστρία έχει αναδειχθεί σε άλλο ένα εμπόδιο στη συζήτηση για τις κυρώσεις

Το προτεινόμενο πακέτο, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι εδώ και σχεδόν ένα μήνα, στοχεύει το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), τις πετρελαϊκές υποδομές, τον «σκιώδη στόλο», τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και τις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών σε όλο το μπλοκ.

Στη συνάντηση των πρεσβευτών των «27»

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες των περιορισμών τελειοποιήθηκαν και διευθετήθηκαν, σύμφωνα με διπλωμάτες που συμβουλεύτηκε το Euronews. Όμως, Σλοβακία και Αυστρία αναδεικνύονται στα δύο τελευταία εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει η Ένωση πριν την τελική ψηφοφορία.

Την Τετάρτη, οι 27 πρεσβευτές στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν, με την ελπίδα να καταλήξουν σε συμφωνία. Τότε ήταν που η Σλοβακία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να μπλοκάρει τις κυρώσεις.

Δίπλα στη Σλοβακία, η Αυστρία έχει αναδειχθεί σε άλλο ένα εμπόδιο στη συζήτηση για τις κυρώσεις, για διαφορετικούς λόγους. «Η Αυστρία δεσμεύεται, φυσικά, να διαφυλάξει τα συμφέροντα των αυστριακών επιχειρήσεων. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρώπη για την αποδυνάμωση της Ρωσίας δεν θα ωφελήσουν έμμεσα τον επιτιθέμενο», σημείωνε πρόσφατα το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.