Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Αντιρρήσεις εξακολουθούν να προβάλλουν στο επόμενο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, οι Αυστρία και Σλοβακία όπως φάνηκε στην τελευταία συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε πως οι Ρώσοι διπλωμάτες θα πρέπει να ζητούν άδεια για να διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ στο πλαίσιο νέου συστήματος κοινοποίησης, που συμφωνήθηκε από τους, καθώς και να απαγορεύσουν τις εισαγωγές υγροποιημένου αερίου.

Ωστόσο, η Αυστρία εξακολουθούσε να ζητά νομικές διευκρινίσεις για λεπτομέρειες του σχεδίου –για τη μετακίνηση των διπλωματών-, αλλά αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να επιλύσει την ανησυχία της μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ο νέος γύρος κυρώσεων τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη συμφωνηθεί άτυπα. Αυτά περιλαμβάνουν την επιβολή κυρώσεων σε τουλάχιστον 31 ακόμη άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Επίσης εμπεριέχουν τη μαύρη λίστα για πάνω από 120 ρωσικά πετρελαιοφόρα του «σκιώδους στόλου» και την αυστηροποίηση των περιορισμών στον ρωσικό τραπεζικό τομέα.

Σλοβακία και Ουγγαρία

Ο Σλοβάκος πρεσβευτής, που εκπροσωπεί μία από τις πιο φιλορωσικές κυβερνήσεις της ΕΕ, αρνήθηκε να συμφωνήσει σε περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στο πλαίσιο του 19ου νέου πακέτου που ετοιμάζει το μπλογκ.

Σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ που ο EUobserver πίσω από αυτή τη στάση βρίσκεται το σκεπτικό ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή θα ζημιώσουν τη σλοβακική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο απεσταλμένος της Ουγγαρίας στην ΕΕ δεν έλαβε καν τον λόγο για να αμφισβητήσει το εμπάργκο στο υγροποιημένο αέριο, είπαν διπλωμάτες, παρότι η Βουδαπέστη είχε προηγουμένως επιχειρήσει να εξασφαλίσει εθνική εξαίρεση.

Αυστριακό βέτο;

Μαζί με τη δυσαρεστημένη Ουγγαρία και Σλοβακία φαίνεται ότι είναι και η Αυστρία η οποία πιέζει για ειδική «derogation» (παρέκκλιση) ώστε να αποδεσμευτούν 2 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να αποζημιωθεί η Raiffeisen Bank International (RBI) για πρόστιμο που της επέβαλε η Μόσχα.

Η Βιέννη θέλει η ΕΕ να άρει τους περιορισμούς στη Rasperia Trading, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Ντεριπάσκα, ώστε να μπορέσει να μεταβιβάσει συμμετοχή ύψους €2,3 δισ. (2,7 δισ. δολ.) στην κατασκευαστική Strabag SE προς τη Raiffeisen Bank International AG της Αυστρίας. Η συναλλαγή, λέει η Αυστρία, θα επέτρεπε στη Raiffeisen να αποζημιωθεί για €2,1 δισ. (2,3 δισ. δολ.) σε πρόστιμα που κατέβαλε στη Rasperia κατόπιν ρωσικής δικαστικής απόφασης.

«Η Rasperia κρατά τις μετοχές της Strabag και τα €2,1 δισ. βρίσκονται ήδη στη Ρωσία», δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Raiffeisen, Γιόχαν Στρόμπλ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Rasperia προς το παρόν μπορεί να διατηρεί τόσο τις μετοχές της Strabag όσο και τις πληρωμές των προστίμων. «Υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό».

Η Αυστρία έμεινε απομονωμένη στο ζήτημα κατά τη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ την Τετάρτη, είπαν στο Bloomberg πρόσωπα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Πολλά κράτη μέλη φοβούνται ότι η κίνηση θα δημιουργούσε προηγούμενο για άλλα πρόσωπα και οντότητες υπό καθεστώς κυρώσεων, πρόσθεσαν.

Όπως αναφέρει το Euobserver, μάλιστα, η Γερμανία συγκαταλεγόταν σε ομάδα άνω των δέκα χωρών που επιτέθηκαν ενεργά στην ιδέα, σύμφωνα με διπλωμάτες. Αυτό άφησε τη Βιέννη να «ξανασκεφτεί» το σχέδιο αποζημίωσης της RBI την Πέμπτη.

Για να προωθηθεί πλέον η πρότασή της, η Αυστρία μπορεί να επιστρατεύει ένα αμφιλεγόμενο βέτο σε ολόκληρο τον 19ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δημοσίευμα, σημειώνει ότι είναι αβέβαιο αν η Αυστρία είναι διατεθειμένη να επιμείνει για τη RIB μόνη της, ενώ οι διπλωμάτες ανέμεναν ότι η Σλοβακία θα υποχωρήσει—είτε εγκαίρως για το συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 20 Οκτωβρίου είτε για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 23 Οκτωβρίου.

Τι θέλει η Ισπανία

Τέλος, ακόμα και η Ισπανία φάνηκε κάπως να κάνει νερά. Ο Ισπανός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ΕΕ χρειάζεται «καλύτερο συντονισμό» ανάμεσα στα σχέδια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά αυτό δεν συνιστούσε βέτο και έλειπαν οι λεπτομέρειες.

«Δεν κατάλαβα ακριβώς [τι ήθελε η Ισπανία]», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που ήταν στην αίθουσα.