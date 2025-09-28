newspaper
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:02

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Σε ισχύ τέθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εις βάρος του Ιράν, αφότου ναυάγησαν οι συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το τίμημα όμως φαίνεται να πληρώνουν πολίτες με τη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα τιμωρητική πρακτική στην πραγματικότητα επανήλθαν ύστερα από δέκα χρόνια, μετά την άρση τους το 2015 και τρείς μήνες αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ψήφισε κατά του σχεδίου Ρωσίας–Κίνας για 6μηνη παράταση της άρσης κυρώσεων, άρα υπέρ της επαναφοράς (snapback) των κυρώσεων. Το σχέδιο απορρίφθηκε με 4 υπέρ-9 κατά-2 αποχές.

Αν και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διπλωμάτες τόνισαν αμέσως μετά την επαναφορά των κυρώσεων ότι η διπλωματία δεν έχει τελειώσει, αναμένεται να ευρύτερες επιπτώσεις στη δοκιμαζόμενη οικονομία του Ιράν.

Η δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες International Crisis Group ανέφερε ότι το Ιράν φαίνεται να αντιμετωπίζει αδιάφορα τις ανανεωμένες κυρώσεις του ΟΗΕ, καθώς έχει ήδη βρει τρόπους να αντεπεξέλθει στις αμερικανικές. «Είναι επίσης πιθανό να επιτείνει τη δυσπραγία σε μια οικονομία που ήδη παλεύει με υψηλό πληθωρισμό, νομισματικά προβλήματα και ολοένα και βαθύτερα ζητήματα υποδομών», ανέφερε.

Σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από τους πολέμους

Σύμφωνα όμως νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Global Health που εστιάζει στην παγκόσμια υγεία οι κυρώσεις επηρεάζουν τόσο τις συνθήκες υγείας στις χώρες-στόχους ώστε οδηγούν στον θάνατο 564.258 ανθρώπους κατά μέσο όρο ετησίως. Mέσα από δεδομένα με ηλικιακά ειδικά ποσοστά θνησιμότητας και γεγονότα κυρώσεων για 152 χώρες την περίοδο 1971–2021, οι ερευνητές αποκαλύπτουν ότι οι κυρώσεις της Δύσης σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο.

Οι κυρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μειώσεις της ποσότητας και της ποιότητας της δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δημόσιων εσόδων.

Επιπλέον επιφέρουν μειωμένη διαθεσιμότητα βασικών εισαγωγών, λόγω της μείωσης των συναλλαγματικών εσόδων και η οποία περιορίζει την πρόσβαση σε ιατρικά εφόδια, τρόφιμα και άλλα κρίσιμα αγαθά.

Επίσης βάζουν περιορισμούς σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, μέσω πραγματικών ή αντιλαμβανόμενων εμποδίων δυσχεραίνοντας την αποτελεσματική λειτουργία τους στις χώρες-στόχους.

Οι Δύση αυξάνει με τα χρόνια τις κυρώσεις

Παρά όμως αυτές τις ανησυχίες για τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις των συμβατικών, γενικευμένων (οριζόντιου τύπου) καθεστώτων κυρώσεων, η χρήση οικονομικών κυρώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως τονίζει η έρευνα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς βάσει του Global Sanctions Database (GSDB), το 25% όλων των χωρών τέθηκαν υπό κάποιο είδος κυρώσεων είτε από τις ΗΠΑ, είτε από την ΕΕ, είτε από τον ΟΗΕ την περίοδο 2010–22, έναντι μέσου όρου μόλις 8% τη δεκαετία του 1960.

Η αύξηση αυτή τροφοδοτείται από την επέκταση των κυρώσεων που έχουν ως διακηρυγμένο στόχο τον τερματισμό πολέμων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την προώθηση της δημοκρατίας.

Χτυπιούνται βρέφη και ηλικιωμένοι

Οι μονομερείς κυρώσεις υπερτερούν σαφώς των κυρώσεων του ΟΗΕ, αλλά όταν και οι δύο περιλαμβάνονται στην εξίσωση, οι μονομερείς κυρώσεις είναι σημαντικές για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ οι κυρώσεις του ΟΗΕ δεν ήταν ποτέ σημαντικές.

Αντιθέτως, παρότι οι οικονομικές κυρώσεις μερικές φορές έχουν ισχυρότερες επιδράσεις από τις μη οικονομικές όταν συνυπολογίζονται στην εξίσωση, υπάρχει μία ηλικιακή ομάδα (60–80 ετών) στην οποία οι μη οικονομικές κυρώσεις έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση, και άλλες δύο στις οποίες έχουν οριακά σημαντικές.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ φαίνεται να οδηγούν τις δυσμενείς επιπτώσεις στη θνησιμότητα. Για παράδειγμα οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ ήταν σημαντικές για έξι ηλικιακές ομάδες, ενώ οι αυτές της ΕΕ δεν ήταν σημαντικές σε καμία ηλικιακή ομάδα.

Ανάμεσα στις κυρώσεις ΗΠΑ, ΕΕ και ΟΗΕ αυτές των ΗΠΑ αποδίδουν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την έρευνα. Ομοίως, οι κυρώσεις μη σχετιζόμενες με όπλα υπερισχύουν των κυρώσεων σχετικών με όπλα όταν περιλαμβάνονται από κοινού.

Οι δείκτες γενικών κυρώσεων και οικονομικών κυρώσεων έδειξαν επίσης σημαντικές επιδράσεις στη θνησιμότητα κάτω των 5 ετών, ενώ οι οικονομικές κυρώσεις εμφάνισαν επίσης σημαντική επίδραση στη θνησιμότητα των ηλικιωμένων.

Τα ευρήματά δείχνουν ότι οι μονομερείς και οικονομικές κυρώσεις, ιδίως εκείνες που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ, οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις της θνησιμότητας, πλήττοντας δυσανάλογα τα παιδιά κάτω των 5 ετών.

Τι γίνεται με τον ΟΗΕ;

Ένα εύρημα με δυνητική σημασία, σύμφωνα με τους επιστήμονες. είναι ενώ πως οι μονομερείς και οικονομικές κυρώσεις συνδέονται θετικά με αυξήσεις της θνησιμότητας, αλλά όχι οι κυρώσεις του ΟΗΕ δεν συνδέονται.

Μια πιθανή ερμηνεία αυτού είναι ότι η διαφορά οφείλεται στον μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στον οποίο υπόκεινται εκ φύσεως οι αποφάσεις του ΟΗΕ, ενός διαβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των χωρών-στόχων.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες λένε ότι και πάλι χρειάζεται προσοχή στο πως ερμηνεύεται αυτό το εύρημα. Πολλές φορές οι εκτιμήσεις για τον συντελεστή των κυρώσεων του ΟΗΕ είναι θετικές, έστω κι αν δεν είναι στατιστικώς σημαντικά διαφορετικές από το μηδέν. Με απλά λόγια: η έρευνα δεν «αθωώνει» πλήρως τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, παρότι τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να απορρίψουμε την υπόθεση ότι οι κυρώσεις του ΟΗΕ δεν έχουν επίδραση στη θνησιμότητα, δεν επιτρέπουν επίσης να απορρίψουμε την εναλλακτική υπόθεση ότι έχουν ποσοτικά σημαντική δυσμενή επίδραση.

Γιατί δεν ανιχνεύονται εύκολα οι κυρώσεις του ΟΗΕ

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα αναμενόταν οι κυρώσεις του ΟΗΕ να έχουν επιδράσεις που είναι δυσκολότερο να ανιχνευθούν σε διακρατικά δεδομένα. Ένας από αυτούς είναι ότι οι μονομερείς κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ ή η ΕΕ μπορεί να είναι σχεδιασμένες με τρόπους που έχουν μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στους πληθυσμούς-στόχους.

Οι περισσότερες -αν και όχι όλες- κυρώσεις του ΟΗΕ τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πλαισιωθεί ως προσπάθειες ελαχιστοποίησης του αντίκτυπού τους στους αμάχους, αν και το κατά πόσο έχουν πετύχει αυτόν τον στόχο παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ, αντιθέτως, συχνά στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για αλλαγή καθεστώτος ή μεταβολές πολιτικής συμπεριφοράς, με την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες-στόχους να αναγνωρίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τους φορείς χάραξης πολιτικής ως τμήμα του επιδιωκόμενου μηχανισμού μέσω του οποίου θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Οι ΗΠΑ -και, σε μικρότερο βαθμό, η Ευρώπη- διαθέτουν επίσης σημαντικούς μηχανισμούς που ενισχύουν τις οικονομικές και ανθρωπιστικές επιδράσεις των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την ευρεία χρήση του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές και ως παγκόσμιων αποθεματικών νομισμάτων, καθώς και με την εφαρμογή των κυρώσεων, ιδίως από τις ΗΠΑ

Έτσι, οι επιστήμονες καταλήγουν πως χρειάζεται να αναμορφωθεί πλήρως ο σχεδιασμός των κυρώσεων ώστε να μετριαστούν ή να εξαλειφθούν οι δυσμενείς ανθρωπιστικές τους συνέπειες.

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
