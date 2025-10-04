newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Η Γερμανία δεσμεύτηκε να ενισχύσει τους νόμους περί εθνικής ασφάλειας, ώστε να επιταχυνθεί η ανίχνευση και η καταστροφή των drones, μετά από μια σειρά «εισβολών» τις τελευταίες ημέρες που οδήγησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Μονάχου, δύο φορές εντός 24 ωρών.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν  παρατηρήσει απότομη αύξηση των πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι του Οργανισμού Άμυνας της ΕΕ,  δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι υποψιάζονται τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτήσεις drones παρά την απουσία αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων. Ανέφεραν ότι η Μόσχα ενδέχεται να δοκιμάζει τις αεροπορικές άμυνες των μελών του ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας να τα αποτρέψει από την υποστήριξη της Ουκρανίας, ή απλώς να προκαλέσει μια υπερβολική αντίδραση.

Ακύρωση πτήσεων στο Μόναχο

Το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, ακύρωσε τις πτήσεις αργά το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, μετά από περιστατικά εντοπισμού drones. Περίπου 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, αφήνοντας 3.000 επιβάτες προσωρινά «εγκλωβισμένους» στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, όπου ολοκληρώνεται το φεστιβάλ Oktoberfest. Πριν περάσουν 24 ώρες, σημειώθηκε  δεύτερο επεισόδιο θέασης μη επανδρωμένων αεροσκαφών που οδήγησε στην ακύρωση ή την εκτροπή δεκάδων επιπλέον πτήσεων.

Συνολικά υπολογίζεται ότι από τις αλλαγές επηρεάστηκαν περίπου 6.500 ταξιδιώτες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τα drones ή να συλλάβει τους πιλότους τους.

Βέλγιο, Δανία, Πολωνία

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Άμυνας του Βελγίου ανακοίνωσε ότι ερευνά τις νυχτερινές θεάσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Έλσενμπορν στα ανατολικά της χώρας, περίπου πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από τα γερμανικά σύνορα.

Τα περιστατικά αυτά ακολουθούν μια σειρά θεάσεων στη βόρεια Γερμανία στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι παρατηρήθηκαν πολλά drones, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αεροσκαφών που πετούσαν σε σχηματισμό με μικρότερα, να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια. Το μοτίβο υποδηλώνει ότι τα drones θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση ευαίσθητων τοποθεσιών.

Τον Σεπτέμβριο περασμένο μήνα, πολεμικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Πολωνία και αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Στη Δανία, οι εισβολές drone οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο αρκετών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και αυτό της Κοπεγχάγης, το πιο πολυσύχναστο της Σκανδιναβίας. Drones εντοπίστηκαν πάνω από μια αεροπορική βάση που στεγάζει τα περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35 της Δανίας. Οι δανικές αρχές ανέφεραν ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από τοποθεσία  εντός της επικράτειας, από «επαγγελματίες» χειριστές.

Ρωσία: Δεν είμαστε υπεύθυνοι

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τα περιστατικά με τα drones και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι τα χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Όταν ερωτήθηκε προσφατα από δημοσιογράφο γιατί η Ρωσία πετούσε drones πάνω από την Ευρώπη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση. «Θα σταματήσω, δεν θα στείλω άλλα drones στη Γαλλία, τη Δανία, την Κοπεγχάγη. Πού αλλού έχουν πετάξει;», αστειεύτηκε.

Δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή Ρωσικού πλοίου

Καθώς οι ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο των συμμάχων εντείνονται, το ΝΑΤΟ αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ετοιμότητα της άμυνάς του.

Την Παρασκευή, οι γαλλικές αρχές απελευθέρωσαν ένα πλοίο που μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο, το οποίο είχε κρατηθεί στις ακτές του Ατλαντικού λόγω της ύποπτης εμπλοκής του στις εισβολές πάνω από τη Δανία. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι γαλλικές αρχές δεν είχαν διαπιστώσει καμία σχέση μεταξύ του πλοίου και των drones.

Κούρσα εξοπλισμών

«Υπάρχει ένας τεχνολογικός ανταγωνισμός εξοπλισμών. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι απειλές των επιθετικών drones και από την άλλη τα τα αμυντικά συστήματα κατά των drones, τόσο στον υβριδικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τα σχέδια για την αντιμετώπιση της απειλής.

Γερμανοί κυβερνητικοί και αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι ορισμένες από τις πτήσεις των drones είναι πιθανό να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας εκφοβισμού που διεξάγει η Ρωσία εναντίον των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων.

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι χώρες-στόχοι πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση όσον αφορά την κατάρριψη μη εξουσιοδοτημένων drones. Πρώτον, επειδή μια τέτοια κίνηση ενέχει κινδύνους, ιδίως όταν επιχειρείται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεύτερον, επειδή μια επιθετική απάντηση, θα λειτουργούσε ως δικαιολογία για τη Ρωσία, ώστε να κλιμακώσει την κατάσταση. Ωστόσο, όσο αυξάνονται ραγδαία τα περιστατικά εμφάνισης drones, εντείνονται οι πιέσεις της κοινής γνώμης  για μια «αναλογική αντίδραση».

Eυρω-τείχος

Η Δανία απέκλεισε όλες τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωση. Παράλληλα δέχθηκε προσφορές συστημάτων αντι-drones και για ναυτικές περιπολίες από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει ένα «τείχος κατά των drones» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της για να αποτρέψει τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία.

Οι Γερμανοί ξανάρχονται… κατά των (ρωσικών;) drones

«Από εδώ και στο εξής, πρέπει να πυροβολούμε, όχι να περιμένουμε», δήλωσε ο Μάρκους Σέντερ, πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Βαυαρίας, στην εφημερίδα Bild. «Πρέπει να ελέγχουμε τον εναέριο χώρο μας». Ο Σόντερ είπε ότι η Βαυαρία θα ψηφίσει νόμο που θα ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας να παρεμβαίνει.

Το Βερολίνο είναι βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον αγώνα της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Κιέβου μετά τις ΗΠΑ και πρόσφατα άρθηκε η αντίθεσή του στη χρήση περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από κατασχεμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση αγορών όπλων από την Ουκρανία.

Η Γερμανία έχει αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα κατά των drones, εξοπλίζοντας το στρατό και την αστυνομία με συσκευές παρεμβολής και αναχαίτισης drones. Πριν λίγες μέρες στο Αμβούργο, oι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Μπούντεσβερ), παρουσίασαν ένα νέο σύστημα εντοπισμού drones, της νεοσύστατης γερμανικής εταιρείας αμυντικών εξοπλισμών gus Interception.

Το drone της εταιρείας μπορεί να εντοπίζει αυτόματα εχθρικά drones και να τα συλλαμβάνει σε ένα δίχτυ πριν τα φέρει πίσω στη βάση. Ο γερμανικός στρατός δήλωσε ότι έχει ήδη αναπτύξει το σύστημα. Ωστόσο, γραφειοκρατικά εμπόδια έχουν επιβραδύνει τις προσπάθειες εναέριων περιπολιών.

Στρατός και αστυνομία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας έχουν την εξουσία να αναχαιτίζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά μόνο όταν πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τα αεροδρόμια, οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια και τα σύνορα υπάγονται στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Σε όλα τα άλλα μέρη, την ευθύνη έχει η κρατική αστυνομία. Εταιρείες, όπως οι λιμενικές αρχές ή οι κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, απαγορεύεται να παρεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Αυτό το πλέγμα αρμοδιοτήτων έχει δυσκολέψει την άμεση αντίδραση των αρχών, καθώς τα drones συχνά πετούν πάνω από μια συγκεκριμένη εγκατάσταση για λίγα μόνο λεπτά.

Η χώρα τροποποιεί τους νόμους που διέπουν τις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής αστυνομίας και της αεράμυνας, προκειμένου να επιταχύνει την ανίχνευση και την αναχαίτιση των drones και να αυξήσει τις ποινές για τους μη εξουσιοδοτημένους χειριστές τους.. Επίσης, δημιουργεί ένα «κέντρο αρμοδιοτήτων για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

