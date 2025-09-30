newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

«Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Μια σειρά εισβολών με drones σε ολόκληρη την ΕΕ τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της ένωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

«Πόλεμος των drones» – έτσι περιγράφουν ορισμένοι παρατηρητές τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα drones δεν περιορίζονται πλέον στο ουκρανικό έδαφος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα περιστατικά εισβολών με drones – που φέρεται να είναι ρωσικά – έχουν πολλαπλασιαστεί εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροφοδοτώντας την ανησυχία και τις εικασίες σχετικά με την προέλευσή τους και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον της σύγκρουσης στα σύνορα της Ένωσης.

Το Euronews ερεύνησε αυτά τα γεγονότα για να διαπιστώσει τι σημαίνουν για την Ευρώπη και την ασφάλειά της.

Αρκετά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη

Ο Σεπτέμβριος σημαδεύτηκε από μια σειρά εισβολών και παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, 19 ρωσικά drones εισέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πολωνικό έδαφος, τέσσερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, παρόμοια αεροσκάφη παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι πτήσεις διακόπηκαν στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, αφού εντοπίστηκαν drones στην περιοχή.

Αυτά τα drones θεωρείται ότι είναι μικρής απόστασης, σύμφωνα με τον Robert Garbett, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Drone Major Group:

«Είναι πιθανό τα drones που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επίθεση να ήταν υβριδικά συστήματα VTOL, αποκλειστικά λόγω της διάρκειας της εισβολής. Τα συστήματα με περιστροφικές πτέρυγες μπορούν γενικά να λειτουργούν μόνο για μία ώρα, εκτός αν τροφοδοτούνται με υδρογόνο ή πετρέλαιο», πράγμα που σημαίνει ότι τα drones πιλοτάρονταν από κοντά στην περιοχή της εισβολής.

Ακόμα και αν δεν συνέβησαν επιθέσεις, ο Garbett σημείωσε ότι τέτοιες εισβολές αντιπροσωπεύουν πάντα έναν κίνδυνο:

«Θα μπορούσαν να μεταφέρουν εκρηκτικά μηχανισμούς για απελευθέρωση ή πυροδότηση με καμικάζι δράση. Αυτές οι εισβολές θα μπορούσαν να διαταράξουν και να βλάψουν τις οικονομίες μας, να συλλέξουν δεδομένα για τις Κρίσιμες Εθνικές Υποδομές (CNI) μας και να σπείρουν φόβο και διχασμό μεταξύ των δυτικών πληθυσμών».

Στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης προς την 22α Σεπτεμβρίου, drones πέταξαν πάνω από μια στρατιωτική βάση.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν οι χειριστές ήταν εχθρικοί παράγοντες.

Μια προέλευση δύσκολο να αποδειχθεί

Αυτή η αμφισημία είναι ακριβώς αυτό που κάνει τέτοια περιστατικά τόσο περίπλοκα.

Ο Christophe Gomart, Γάλλος ευρωβουλευτής και πρώην εθνικός διευθυντής στρατιωτικών πληροφοριών, πρότεινε τρεις πιθανές εξηγήσεις: «Παρεμβολές που προκαλούν την απώλεια ελέγχου των drones, σκόπιμες προκλήσεις με σκοπό να δοκιμαστούν οι αντιδράσεις ή προσπάθειες να εκτιμηθούν οι αμυντικές ικανότητες της Πολωνίας, της Ρουμανίας και, κατ’ επέκταση, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Για τον Michel Liégeois, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Λουβαίν, η καλλιέργεια αμφιβολιών σχετικά με την προέλευση θυμίζει ρωσική στρατηγική.

«Ο υβριδικός πόλεμος στοχεύει στην αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών χωρών και στη διαταραχή βασικών υποδομών, όπως οι δημόσιες μεταφορές. Η επιβράδυνση της εναέριας κυκλοφορίας προκαλεί οικονομικές απώλειες και τροφοδοτεί τη δημόσια απογοήτευση», δήλωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε να μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα: δεν μπορεί κάθε περιστατικό να συνδέεται αυτόματα με τη Μόσχα, αν και η συχνότητά τους υποδηλώνει σκόπιμη αποσταθεροποίηση.

Ενώ τα drones που εντοπίστηκαν στην Πολωνία και την Εσθονία επιβεβαιώθηκαν ως ρωσικά, αυτά που παρατηρήθηκαν στη Δανίς και τη Νορβηγία εξακολουθούν να διερευνώνται.

Για τον Liégeois, η ίδια η αβεβαιότητα αποτελεί μέρος της στρατηγικής: «Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τα κίνητρα και τους δράστες μεγεθύνει την ανησυχία του κοινού».

Πολιτικά μηνύματα ή στρατιωτικοί στόχοι;

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Salvatore De Meo υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν «δοκιμάζει τις αντιδράσεις των χωρών της ΕΕ και της Δύσης γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στρατιωτικοί στόχοι, αλλά μάλλον πολιτικά μηνύματα. Δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν επιθυμεί να προκαλέσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο».

Παρά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, οι Ευρωπαίοι παρέμειναν σχετικά ενωμένοι, σημείωσε ο Liégeois, με τη Ρωσία να εκπλήσσεται από τη συνοχή και την ταχεία αντίδραση της ΕΕ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Farah Duquesne Weber, από την αμυντική υπηρεσία Sierra Tango με έδρα τις Βρυξέλλες, συμμερίστηκε αυτή την άποψη:

«Οι εισβολές με drones στην Ευρώπη δείχνουν ότι οι κοινωνίες των πολιτών είναι πλέον στόχος από μόνες τους. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να εξουδετερωθεί μια τεχνική απειλή, αλλά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η αίσθηση ασφάλειας των πολιτών».

Firefighters gather on a destroyed roof to inspect a damaged house, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine, with some being shot down by Poland with backing from NATO allies, in Wyryki-Wola, Lublin Voivodeship, Poland, September 10, 2025. REUTERS/Kacper Pempel REFILE – CORRECTING LOCATION FROM «WYRYKI» TO «WYRYKI-WOLA» .

Είναι η ΕΕ προετοιμασμένη για εισβολές με drones;

Ο Εσθονός ευρωβουλευτής Riho Terras εκφράζει ανησυχία για την ετοιμότητα της ΕΕ.

«Η άμυνα της Ευρώπης έναντι των drones σε καιρό ειρήνης είναι ανησυχητικά ανεπαρκής», δήλωσε, προσθέτοντας:

«Οι χώρες της ανατολικής πλευράς δεν ήταν προετοιμασμένες να ανταποκριθούν σε προκλήσεις χαμηλού κόστους με τα κατάλληλα μέσα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε φθηνά drones με ακριβούς πυραύλους ή αεροσκάφη».

Ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να προστατεύονται από drones, ιδίως με το σύστημα κατά των drones που αναπτύχθηκε το καλοκαίρι του 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, τέτοια μέτρα δεν είναι ευρέως διαδεδομένα.

Ο στρατηγός και νομοθέτης Gomart τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει «πρώτα να ενισχύσει τη δύναμή της πριν την επιδείξει. Προς το παρόν, η Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα σε καλή κατάσταση». Επισήμανε την ανάγκη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως όπλα λέιζερ ικανά να εξουδετερώνουν τα drones χωρίς να βλάπτουν τον άμαχο πληθυσμό.

Το «τείχος drones» της ΕΕ

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ιδέα ενός «τείχους drone» – ενός δικτύου ανίχνευσης και αντίδρασης κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ. Αυτό το σύστημα θα ανιχνεύει και θα καταστρέφει ύποπτα drone που εισέρχονται στην ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή συγκέντρωσε δέκα κράτη μέλη: Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Φινλανδία – με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της χώρας με τις πιο προηγμένες ικανότητες drone.

Ο ευρωβουλευτής Riho Terras συνέκρινε την ιδέα με το Iron Dome του Ισραήλ, το οποίο έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό κατά των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων.

Ωστόσο, κάλεσε τα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και να μοιραστούν το βάρος, αναγνωρίζοντας τη διαφορά στις προτεραιότητες ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από τους νομοθέτες των δυτικών χωρών, όπως δήλωσε ο Ιταλός De Meo στο Euronews.

«Πρόκειται για μια πολιτική γραμμή που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως ως λειτουργικό σύστημα», σημείωσε. Ο Γάλλος στρατηγός Gomart προειδοποίησε να μην βασιζόμαστε υπερβολικά στη μεταφορά του «τείχους»: «Ένα τείχος μπορεί πάντα να παρακαμφθεί. Δεν διαρκεί για πάντα», είπε. Ο Liégeois πρόσθεσε ότι τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να επικεντρωθούν και στις απειλές που προέρχονται από το εσωτερικό της ΕΕ, όχι μόνο στα σύνορά της.

Η ενότητα ως η απόλυτη άμυνα

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Farah Duquesne Weber τόνισε ότι η πρόκληση είναι τόσο κοινωνική όσο και στρατιωτική: «Κάθε εισβολή είναι μια δοκιμασία για τη συνοχή της Ευρώπης. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στο να διαιρέσουν την κοινή γνώμη και να τροφοδοτήσουν το άγχος. Η ενότητα είναι η πιο αποτελεσματική άμυνα».

Μια άποψη που επαναλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Thomas Regnier.

«Η κατασκευή ενός τείχους με τρύπες δεν θα λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε ένα ασπίδα που να εκτείνεται από βορρά προς νότο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να συζητήσουν την εφαρμογή του «τείχους των drones» κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής της Τετάρτης στην Κοπεγχάγη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)

Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο