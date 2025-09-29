newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:15

Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Spotlight

Η Σουηδία στέλνει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα anti-drones στη Δανία ενόψει ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, μετά τις διεισδύσεις drones που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεθαύριο, Τετάρτη, και θα ακολουθήσει την Πέμπτη σύνοδος κορυφής της ευρύτερης 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και έχει πει ότι ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από αυτές τις συνόδους αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν.

Τα drones διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία σε έξι αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένου εκείνου στην Κοπεγγάχη, του πιο πολυσύχναστου της σκανδιναβικής χώρας, σε αυτό που η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αποκάλεσε υβριδική επίθεση στη χώρα της.

Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η Σουηδία θα στείλει Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών «Counter-UAS» (συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) και ότι η χώρα του έστειλε επίσης χθες, Κυριακή, μια «χούφτα» συστημάτων ραντάρ στη Δανία.

Απαγόρευση πτήσεων για πολιτικά drones

Την Κυριακή η Δανία επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας.

Η στρατιωτική συμμαχία του NATO ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναβαθμίζει την αποστολή της στη Βαλτική ως απάντηση στην κατάσταση στη Δανία, και μια γερμανική αντιαεροπορική φρεγάτα έφθασε στην Κοπεγχάγη την Κυριακή προκειμένου να συνδράμει με επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Η Δανία απέφυγε να πει με βεβαιότητα ποιος πιστεύει ότι ευθύνεται για την υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όμως η Φρεντέρικσεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι η Μόσχα, λέγοντας πως η Ρωσία είναι η βασική «χώρα που αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ενεπλάκη στις εξόδους drones.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός δήλωσε, εξάλλου, πως η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Διεισδύσεις drones σε Δανία και Νορβηγία

«Η πιθανότητα η Ρωσία να θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία είναι αρκετά υψηλή», όμως «κανείς δεν ξέρει πραγματικά», δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον στο τηλεοπτικό δίκτυο TV4.

«Έχουμε την επιβεβαίωση» ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στις αρχές Σεπτεμβρίου, ήταν ρωσικά, είπε.

Σχετικά με τη Δανία και τη Νορβηγία, «όλα δείχνουν προς (τη Ρωσία), αλλά όλες οι χώρες είναι προσεκτικές όταν είναι να δείξουν με το δάχτυλο μια χώρα, αν δεν είναι σίγουρες. Στην Πολωνία, ξέρουμε ότι ήταν όντως αυτό», είπε.

Οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκαν έπειτα από διεισδύσεις drones στην πολωνική και τη ρουμανική επικράτεια και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, που επιδείνωσαν τις εντάσεις στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»
«Μία νύχτα μόνο» 29.09.25

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο