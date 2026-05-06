Ουγγαρία: Επέστρεψε στην Ουκρανία τα κατασχεθέντα εκατομμύρια και τον χρυσό της Oschadbank
Η Ουγγαρία επέστρεψε 82 εκατομμύρια δολάρια και χρυσό στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις μετά την ήττα Όρμπαν.
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Ουγγαρία επέστρεψε τα μετρητά και τον χρυσό που ανήκαν στην ουκρανική τράπεζα Oschadbank τα οποία είχαν κατασχεθεί από την υπηρεσία ασφαλείας της Βουδαπέστης τον Μάρτιο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα σοβαρό βήμα προς την εξομάλυνση των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων που είχαν δημιουργηθεί με την απερχόμενη κυβέρνηση.
Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ο οποίος έχασε τις εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουγγαρίας συνέλαβαν επτά Ουκρανούς που μετέφεραν περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και χρυσό ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος. Η Ουκρανία είχε καταγγείλει την κατάσχεση ως εκβιασμό.
Τόσο τα μετρητά όσο και ο χρυσός επεστράφησαν εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή της Ουγγαρίας.
«Είμαι ευγνώμων στην Ουγγαρία για την εποικοδομητική προσέγγιση και το πολιτισμένο βήμα» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
«Η επιστροφή της κλεμμένης περιουσίας χαράσσει μια σαφή γραμμή μεταξύ της ανομίας του καθεστώτος Όρμπαν και της εποικοδομητικής προσέγγισης της νέας κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, στο X. Ο Μαγιάρ πρόκειται να ορκιστεί το Σάββατο.
«Το εκλαμβάνουμε αυτό ως ένδειξη της προθυμίας της Ουγγαρίας να προωθήσει τις σχέσεις μας με αμοιβαίο σεβασμό και υγιή ρεαλισμό — και είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε», πρόσθεσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.
Η Ουκρανία ανέπνευσε με ανακούφιση μετά την ήττα του Όρμπαν, του στενότερου συμμάχου της Ευρώπης στη Ρωσία, ο οποίος αντιτάχθηκε σθεναρά στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, στις συνόδους κορυφής της ΕΕ. Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Ουγγαρία θα υιοθετήσει έναν πιο ρεαλιστικό τόνο στις διμερείς σχέσεις.
- Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
- Πτώμα βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη
- Σάκκαρη – Τάγκερ 2-1: Το γύρισε… τούμπα και σφράγισε το ραντεβού με την Ριμπάκινα (vids)
- Η εκθαμβωτική Ciara με δημιουργία Celia Kritharioti στο Met Gala
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
- Ουγγαρία: Επέστρεψε στην Ουκρανία τα κατασχεθέντα εκατομμύρια και τον χρυσό της Oschadbank
- Επίθεση Τραμπ στο CNN με αφορμή τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις