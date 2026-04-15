Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τις εκπομπές των κρατικών μέσων ενημέρωσης, θα ψηφίσει έναν νέο νόμο για τα ΜΜΕ και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου, από τη στιγμή που το υπουργικό του συμβούλιο θα αναλάβει την εξουσία.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth, όπου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν εβδομαδιαίος καλεσμένος τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης σπάνια προσκαλούνταν.

«Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να ψηφίσουμε έναν νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή για τα μέσα ενημέρωσης και να θέσουμε τις επαγγελματικές προϋποθέσεις ώστε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν όντως αυτό που πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε ο Μαγιάρ.

2024. szeptember 26. után először a “köz”médiában.

Το τέλος της εποχής Όρμπαν

Το κόμμα του Μαγιάρ, το TISZA (Σεβασμός και Ελευθερία), κέρδισε μια συντριπτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής, τερματίζοντας την 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης λειτουργούσαν ως φερέφωνο της κυβέρνησης υπό τον Όρμπαν και τον κατηγόρησαν ότι επέτρεψε την υπονόμευση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, καθώς σύμμαχοι του κόμματός του, του Fidesz, ανέλαβαν τον έλεγχο των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης – κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε.

Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν έδωσε στον Μαγιάρ ισχυρή πλειοψηφία στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ανοίγοντας το δρόμο για μια ριζική αναμόρφωση ενός συστήματος που, σύμφωνα με κριτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονόμευε τις δημοκρατικές αρχές.