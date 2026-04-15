Ουγγαρία: Ο νέος πρωθυπουργός δεσμεύεται να αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών ΜΜΕ
Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία λειτουργούσαν ως φερέφωνο της κυβέρνησης υπό τον Όρμπαν
Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πίτερ Μαγιάρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τις εκπομπές των κρατικών μέσων ενημέρωσης, θα ψηφίσει έναν νέο νόμο για τα ΜΜΕ και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου, από τη στιγμή που το υπουργικό του συμβούλιο θα αναλάβει την εξουσία.
«Κάθε Ούγγρος αξίζει ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth, όπου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ήταν εβδομαδιαίος καλεσμένος τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης σπάνια προσκαλούνταν.
«Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να ψηφίσουμε έναν νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή για τα μέσα ενημέρωσης και να θέσουμε τις επαγγελματικές προϋποθέσεις ώστε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν όντως αυτό που πρέπει να κάνουν», πρόσθεσε ο Μαγιάρ.
2024. szeptember 26. után először a “köz”médiában.
A Kossuth Rádió letudva, 8:10-től az M1-en élőben… pic.twitter.com/FHatuuG4Ln
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026
Το τέλος της εποχής Όρμπαν
Το κόμμα του Μαγιάρ, το TISZA (Σεβασμός και Ελευθερία), κέρδισε μια συντριπτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής, τερματίζοντας την 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν.
Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης λειτουργούσαν ως φερέφωνο της κυβέρνησης υπό τον Όρμπαν και τον κατηγόρησαν ότι επέτρεψε την υπονόμευση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, καθώς σύμμαχοι του κόμματός του, του Fidesz, ανέλαβαν τον έλεγχο των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης – κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε.
Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν έδωσε στον Μαγιάρ ισχυρή πλειοψηφία στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ανοίγοντας το δρόμο για μια ριζική αναμόρφωση ενός συστήματος που, σύμφωνα με κριτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονόμευε τις δημοκρατικές αρχές.
- «Πάμε μια βόλτα;»: Τι θα δούμε στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη στο MEGA
- Classic Rock: Το μεγάλο αφιέρωμα για τους Rolling Stones έρχεται την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
- Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
- ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Ώρα υπέρβασης και πρόκρισης για την Ένωση
- Πυρ ομαδόν κατά της πρότασης για δόμηση σε περιοχές Natura
- Ο Κάνιε Γουέστ κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου και στη Γαλλία
- Τα ενοίκια «καίνε» το πορτοφόλι των νοικοκυριών – Αποκαλυπτική μελέτη
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που εκβίαζαν φίλο τους για χρήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις