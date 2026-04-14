Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι τον «λυπεί» η ήττα του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν στις εκλογές της Κυριακής, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσιγκτον εννοεί να «συνεργαστεί» με τον διάδοχό του, τον δεξιό Πέτερ Μαγιάρ, παρότι τάσσεται υπέρ δραστικών αλλαγών στη σχέση της Βουδαπέστης με την ΕΕ (φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, από το πρόσφατο ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς, δεξιά, στη Βουδαπέστη για να δώσει χείρα βοηθείας στον Βίκτορ Ορμπαν, αριστερά).

«Με λυπεί το ότι έχασε (…) αλλά είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο ούγγρο πρωθυπουργό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ (Ορμπαν) να χάσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε, μερικές ημέρες αφού ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να εκφράσει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετατροπή της Ουγγαρίας σε «ανελεύθερη δημοκρατία».

Ανακούφιση…

Η ήττα του Βίκτορ Ορμπαν, που είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τις Βρυξέλλες, τόσο για θέματα ευρωπαϊκών αρχών, όσο για τη στάση του έναντι της Ουκρανίας, αντιμετωπίστηκε με αίσθημα ανακούφισης.

Ο νικητής των εκλογών θεωρείται φιλοευρωπαίος και έτοιμος να συνεργαστεί με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ (περισσότερα εδώ).