Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Μόλις πέντε ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στη Βουδαπέστη. Στόχος του, να στηρίξει τον μεγαλύτερο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη. Τον Βίκτορ Όρμπαν, που έπειτα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία φαίνεται ότι πιθανότατα θα χάσει.

Όρμπαν, ο υπερασπιστής του δυτικού πολιτισμού, κατά τον Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για «επαίσχυντη» στις εκλογές στην Ουγγαρία. Και επαίνεσε τον ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας ότι είναι σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Και στη συνέχεια, μετείχε σε εκδήλωση για την «Ημέρα της Φιλίας» στη Βουδαπέστη.

🇺🇸🇭🇺🇪🇺 “I want to send a signal to bureaucrats in Brussels who don’t like the leader who has stood up for the people of Hungary” — JD Vance “Viktor Orban has been THE SINGLE most profound leader in Europe on the question of energy security and independence” https://t.co/u2H0BPwrqQ pic.twitter.com/Fkf6YR6T5k — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 7, 2026



Ο Βίκτορ Όρμπαν, ηγετική μορφή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, είναι μια προσωπικότητα που έχει πολλούς οπαδούς στο MAGA κίνημα των ΗΠΑ. Πολλοί βλέπουν στην πολιτική του το εγχειρίδιο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Τόσο σε τομείς όπως η μετανάστευση, όσο και σε ζητήματα θρησκείας. Επίσης, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει συγκρουστεί πολλές φορές με τις Βρυξέλλες. Για τις σχέσεις με τη Ρωσία, τη στήριξη στην Ουκρανία, αλλά και για τις επεμβάσεις του στον Τύπο και τη Δικαιοσύνη.

Η επίσκεψη Βανς στη Βουδαπέστη δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την επανεκλογή του συμμάχου του. Ωστόσο, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν είναι πιθανό να χάσει.

«Ξένη παρέμβαση»

«Αυτό που συνέβη σε αυτήν τη χώρα, αυτό που συνέβη στη μέση αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ξένης παρέμβασης στις εκλογές που έχω δει ποτέ ή έχω διαβάσει ποτέ», δήλωσε ο Βανς.

Παρουσία του Βίκτορ Όρμπαν, σε συνέντευξη Τύπου, κατηγόρησε τους «γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες» ότι «προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας».

🇺🇸🇭🇺 VP Vance just called Trump live on stage with Orbán in Hungary Trump jumps in: “Viktor didn’t let people storm your country and ruin it like others did. He’s kept Hungary good. He’s kept Hungarian people in your country.”pic.twitter.com/AfNYZcp9UE https://t.co/K9WucIIhBy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026



«Προσπάθησαν να κάνουν την Ουγγαρία λιγότερο ενεργειακά ανεξάρτητη. Προσπάθησαν να αυξήσουν το κόστος για τους Ούγγρους καταναλωτές και το έκαναν όλα επειδή μισούν αυτόν τον τύπο (τον Όρμπαν)», είπε.

Ωστόσο, αξιωματούχος της ΕΕ, επισήμανε στο Reuters ότι «οι δηλώσεις του Βανς δεν αποτελούν έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες δηλώσεις». Και πρόσθεσε: «Ο Βανς είναι αυτός στη Βουδαπέστη που υποστηρίζει έναν υποψήφιο, πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές».

«Είμαι εδώ λόγω της ηθικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, επειδή αυτό που αντιπροσωπεύουν μαζί οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία υπό την ηγεσία του Βίκτορ και υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ είναι η υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού», είπε ο Βανς.

Η «χρυσή εποχή» των αμερικανο-ουγγρικών σχέσεων

Ο Όρμπαν, από την πλευρά του, χαιρέτισε τη «χρυσή εποχή» στις σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ. Ωστόσο, γνωρίζει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα.

🇺🇸🇭🇺 JD Vance: “We have got to get Viktor Orbán reelected as prime minister of Hungary, don’t we?” Clear support with no hesitation. Standing by allies with common values.pic.twitter.com/ofKO4AqS9p https://t.co/kVpZPrsYZn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2026



Όταν ο Τζέι Ντι Βανς προέβλεψε τη νίκη του Όρμπαν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έκανε έναν μορφασμό, ένδειξ ότι αναγνωρίζει ότι μπορεί να χάσει.

Επιπλήττοντας τις Βρυξέλλες

Η Κομισιόν, προς το παρόν, δεν έχει αντιδράσεις στις δηλώσεις Βανς. Ωστόσο, η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ σε χώρα, ελάχιστες μέρες πριν από τις εκλογές, σπάει τους διπλωματικούς κανόνες. Ακόμη και για τις ΗΠΑ.

Ποτέ πριν πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει επισήμως θέση υπέρ υποψηφίου εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Πολλώ δε μάλλον υπέρ μιας κυβέρνησης που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έχει, βεβαίως, παρελθόν επιπλήξεων προς τις Βρυξέλλες. Μόλις πριν από έναν χρόνο, στη Διάσκεψη του Μονάχου, είχε επιτεθεί στην Ευρώπη, κατηγορώντας την για «αδυναμία». Οι αντιδράσεις που προκάλεσε ήταν τόσο σφοδρές, που φέτος τον αντικατέστησε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, η γλώσσα του είναι πλήρως συμβατή με αυτήν του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συμπαθεί τον Βίκτορ Όρμπαν. Όταν το επισκέφθηκε στην Ουάσιγκτον, τον χαρακτήρισε «σπουδαίο και μεγάλο ηγέτη». Και κάλεσε την ΕΕ να του «δείξει σεβασμό».

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σαφές αν η επίσκεψη Βανς και η επίθεση κατά της ΕΕ θα βοηθήσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

Αντιδρά η αντιπολίτευση

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, παραμονές των εκλογών, προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για «ξένη επέμβαση» στη διαδικασία.

Ο βασικός αντίπαλος του Βίκτορ Όρμπαν, φιλοευρωπαίος Πέτερ Μαγιάρ, που πρώτος από όλους είδε προσπάθεια εκλογικής επιρροής από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, είπε ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης θα έπρεπε να ακολουθήσουν τις ενεργειακές πολιτικές του Όρμπαν. Ο Βίκτορ Όρμπαν εξακολουθεί να εισάγει ενέργεια (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει ήδη προσωπικά υποστηρίξει τον 62χρονο Όρμπαν ως «έναν πραγματικά ισχυρό και ισχυρό ηγέτη» και ο Βανς επαίνεσε τις πολιτικές του Ούγγρου πρωθυπουργού σε όλα, από την ενέργεια μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αυτοαποκαλούμενη «ανελεύθερη δημοκρατία» του Όρμπαν εμπεριέχει βασικές πολιτικές που ακολουθεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, σκληροπυρηνικές αντιμεταναστευτικές πολιτικές, περιφρόνηση για τους φιλελεύθερους κανόνες, εχθρότητα προς τους παγκόσμιους θεσμούς και επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης, τα πανεπιστήμια και τις μη κερδοσκοπικές ομάδες. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που υποστήριξε τον Τραμπ κατά την προεδρική του υποψηφιότητα το 2016.