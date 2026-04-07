07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 21:21

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Spotlight

Μόλις πέντε ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στη Βουδαπέστη. Στόχος του, να στηρίξει τον μεγαλύτερο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη. Τον Βίκτορ Όρμπαν, που έπειτα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία φαίνεται ότι πιθανότατα θα χάσει.

Όρμπαν, ο υπερασπιστής του δυτικού πολιτισμού, κατά τον Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για «επαίσχυντη» στις εκλογές στην Ουγγαρία. Και επαίνεσε τον ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας ότι είναι σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Και στη συνέχεια, μετείχε σε εκδήλωση για την «Ημέρα της Φιλίας» στη Βουδαπέστη.


Ο Βίκτορ Όρμπαν, ηγετική μορφή της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, είναι μια προσωπικότητα που έχει πολλούς οπαδούς στο MAGA κίνημα των ΗΠΑ. Πολλοί βλέπουν στην πολιτική του το εγχειρίδιο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Τόσο σε τομείς όπως η μετανάστευση, όσο και σε ζητήματα θρησκείας. Επίσης, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει συγκρουστεί πολλές φορές με τις Βρυξέλλες. Για τις σχέσεις με τη Ρωσία, τη στήριξη στην Ουκρανία, αλλά και για τις επεμβάσεις του στον Τύπο και τη Δικαιοσύνη.

REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Η επίσκεψη Βανς στη Βουδαπέστη δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την επανεκλογή του συμμάχου του. Ωστόσο, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν είναι πιθανό να χάσει.

«Ξένη παρέμβαση»

«Αυτό που συνέβη σε αυτήν τη χώρα, αυτό που συνέβη στη μέση αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ξένης παρέμβασης στις εκλογές που έχω δει ποτέ ή έχω διαβάσει ποτέ», δήλωσε ο Βανς.

Παρουσία του Βίκτορ Όρμπαν, σε συνέντευξη Τύπου, κατηγόρησε τους «γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες» ότι «προσπάθησαν να καταστρέψουν την οικονομία της Ουγγαρίας».


«Προσπάθησαν να κάνουν την Ουγγαρία λιγότερο ενεργειακά ανεξάρτητη. Προσπάθησαν να αυξήσουν το κόστος για τους Ούγγρους καταναλωτές και το έκαναν όλα επειδή μισούν αυτόν τον τύπο (τον Όρμπαν)», είπε.

Ωστόσο, αξιωματούχος της ΕΕ, επισήμανε στο Reuters ότι «οι δηλώσεις του Βανς δεν αποτελούν έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες δηλώσεις». Και πρόσθεσε: «Ο Βανς είναι αυτός στη Βουδαπέστη που υποστηρίζει έναν υποψήφιο, πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές».

«Είμαι εδώ λόγω της ηθικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, επειδή αυτό που αντιπροσωπεύουν μαζί οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία υπό την ηγεσία του Βίκτορ και υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ είναι η υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού», είπε ο Βανς.

Η «χρυσή εποχή» των αμερικανο-ουγγρικών σχέσεων

Ο Όρμπαν, από την πλευρά του, χαιρέτισε τη «χρυσή εποχή» στις σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ. Ωστόσο, γνωρίζει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα.


Όταν ο Τζέι Ντι Βανς προέβλεψε τη νίκη του Όρμπαν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έκανε έναν μορφασμό, ένδειξ ότι αναγνωρίζει ότι μπορεί να χάσει.

Επιπλήττοντας τις Βρυξέλλες

Η Κομισιόν, προς το παρόν, δεν έχει αντιδράσεις στις δηλώσεις Βανς. Ωστόσο, η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ σε χώρα, ελάχιστες μέρες πριν από τις εκλογές, σπάει τους διπλωματικούς κανόνες. Ακόμη και για τις ΗΠΑ.

Ποτέ πριν πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει επισήμως θέση υπέρ υποψηφίου εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας. Πολλώ δε μάλλον υπέρ μιας κυβέρνησης που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έχει, βεβαίως, παρελθόν επιπλήξεων προς τις Βρυξέλλες. Μόλις πριν από έναν χρόνο, στη Διάσκεψη του Μονάχου, είχε επιτεθεί στην Ευρώπη, κατηγορώντας την για «αδυναμία». Οι αντιδράσεις που προκάλεσε ήταν τόσο σφοδρές, που φέτος τον αντικατέστησε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, η γλώσσα του είναι πλήρως συμβατή με αυτήν του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος συμπαθεί τον Βίκτορ Όρμπαν. Όταν το επισκέφθηκε στην Ουάσιγκτον, τον χαρακτήρισε «σπουδαίο και μεγάλο ηγέτη». Και κάλεσε την ΕΕ να του «δείξει σεβασμό».

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σαφές αν η επίσκεψη Βανς και η επίθεση κατά της ΕΕ θα βοηθήσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

Αντιδρά η αντιπολίτευση

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, παραμονές των εκλογών, προκάλεσαν την αντίδραση της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για «ξένη επέμβαση» στη διαδικασία.

Ο βασικός αντίπαλος του Βίκτορ Όρμπαν, φιλοευρωπαίος Πέτερ Μαγιάρ, που πρώτος από όλους είδε προσπάθεια εκλογικής επιρροής από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, είπε ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης θα έπρεπε να ακολουθήσουν τις ενεργειακές πολιτικές του Όρμπαν. Ο Βίκτορ Όρμπαν εξακολουθεί να εισάγει ενέργεια (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει ήδη προσωπικά υποστηρίξει τον 62χρονο Όρμπαν ως «έναν πραγματικά ισχυρό και ισχυρό ηγέτη» και ο Βανς επαίνεσε τις πολιτικές του Ούγγρου πρωθυπουργού σε όλα, από την ενέργεια μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αυτοαποκαλούμενη «ανελεύθερη δημοκρατία» του Όρμπαν εμπεριέχει βασικές πολιτικές που ακολουθεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, σκληροπυρηνικές αντιμεταναστευτικές πολιτικές, περιφρόνηση για τους φιλελεύθερους κανόνες, εχθρότητα προς τους παγκόσμιους θεσμούς και επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης, τα πανεπιστήμια και τις μη κερδοσκοπικές ομάδες. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που υποστήριξε τον Τραμπ κατά την προεδρική του υποψηφιότητα το 2016.

Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»
Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

