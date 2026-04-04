Εκλογές στην Ουγγαρία: Μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, ήρθε η ώρα που θα «πέσει» ο Όρμπαν;
Κόσμος 04 Απριλίου 2026, 17:33

Για χρόνια, οι εκλογές στην Ουγγαρία θεωρούνταν σχεδόν προβλέψιμες. Το Φιντέζ κέρδιζε με άνεση, η αντιπολίτευση παρέμενε κατακερματισμένη και η κυριαρχία του Όρμπαν έμοιαζε αδιατάρακτη.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Το μόνο που εκπροσωπούν είναι οργή, μίσος και καταστροφή»: με αυτά τα λόγια, ο Βίκτορ Όρμπαν ξέσπασε μπροστά σε ένα πλήθος υποστηρικτών του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γκιόρ, στις 27 Μαρτίου.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε όταν διαδηλωτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν την ομιλία του με συνθήματα κατά του κόμματος του, όπως «Βρομερό Φιντέζ».

Η αντίδρασή του δεν ήταν απλώς μια στιγμή έντασης· ήταν μια σπάνια ρωγμή στην προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα του ως ψύχραιμου και σταθερού ηγέτη, που καθοδηγεί την Ουγγαρία μέσα από γεωπολιτικές και οικονομικές θύελλες.

Ο Όρμπαν δεν είναι πια ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της ουγγρικής πολιτικής σκηνής. Είναι ένας πολιτικός που δίνει μάχη επιβίωσης, σύμφωνα με το BBC.

Από την πολιτική παντοδυναμία στην αβεβαιότητα

Από το 2010, ο Όρμπαν έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και σταθερό σύστημα εξουσίας. Με συνεχείς εκλογικές νίκες και θεσμικές παρεμβάσεις, κατάφερε να εδραιώσει τον έλεγχο του κόμματός του σε κρίσιμους τομείς της πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Σήμερα, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά.

Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μάγιαρ, εμφανίζεται να προηγείται σημαντικά του κυβερνώντος Φιντέζ. Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, η διαφορά φτάνει ακόμη και το 58% έναντι 35%.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς αριθμητική. Όπως επισημαίνει ο δημοσκόπος Έντρε Χαν της Median, πρόκειται για μια βαθιά μεταβολή στην αντίληψη των πολιτών: από την πεποίθηση ότι «το Φιντέζ θα κερδίσει», σε μια νέα πραγματικότητα όπου «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν».

Αλλαγή εικόνας, απώλεια εμπιστοσύνης

Ο Όρμπαν ανέβηκε στην εξουσία ως πολέμιος των «διεφθαρμένων ελίτ». Σήμερα, πολλοί τον θεωρούν μέρος αυτής της ελίτ.

Η μετάβαση από αντισυστημικός σε κατεστημένο είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της πολιτικής του πορείας.

Ιδιαίτερα οι νεότεροι ψηφοφόροι και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων αντιμετωπίζουν το Φιντέζ ως ένα κόμμα που έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία. Η εικόνα ενός κλειστού κύκλου εξουσίας, που διαχειρίζεται πόρους και ευκαιρίες, έχει ενισχύσει αυτή την αντίληψη.

Η ίδια οργή που άλλοτε στρεφόταν κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων, τώρα στρέφεται εναντίον του Όρμπαν.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή παίζουν οι κατηγορίες περί διαφθοράς. Η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι διοχετεύει δημόσια έργα και συμβάσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με πρόσωπα του στενού κύκλου του πρωθυπουργού.

Ο Λόριντς Μεζάρος, παιδικός φίλος του Όρμπαν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: από απλός τεχνίτης εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας.

Παράλληλα, ο Ίστβαν Τίμπορτς, γαμπρός του πρωθυπουργού, δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και των επενδύσεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η οικονομική πολιτική διασφαλίζει ότι ο πλούτος παραμένει σε εθνικά χέρια.

Ωστόσο, για πολλούς πολίτες, ενισχύει την αίσθηση αδικίας και αδιαφάνειας.

Ένα εκλογικό αποτέλεσμα με διεθνή αντίκτυπο

Οι εκλογές στην Ουγγαρία δεν έχουν μόνο εσωτερική σημασία.

Ο Όρμπαν αποτελεί σύμβολο ενός ευρύτερου πολιτικού ρεύματος που αμφισβητεί τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης.

Οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενισχύουν αυτή τη θέση.

Για πολλούς αναλυτές, η Ουγγαρία λειτουργεί ως «μοντέλο» για εθνικιστικά κινήματα.

Μια νίκη του Όρμπαν θα μπορούσε να ενισχύσει αντίστοιχα κόμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, μια ήττα του θα έστελνε το μήνυμα ότι αυτό το μοντέλο έχει όρια.

Σε τι βασίζεται η προεκλογική εκστρατεία του Φιντέζ;

Στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας του Φιντέζ βρίσκεται ένα ισχυρό δίλημμα: «ειρήνη ή πόλεμος».

Ο Όρμπαν παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μόνο ηγέτη που μπορεί να κρατήσει την Ουγγαρία εκτός της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσιάζεται από την κυβερνητική ρητορική ως απειλή και σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, η αντιπολίτευση, και ιδιαίτερα ο Πέτερ Μάγιαρ, παρουσιάζεται ως επικίνδυνη επιλογή που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε στρατιωτική εμπλοκή μέσω των δεσμεύσεων της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κοινή γνώμη μεταβάλλεται. Όλο και περισσότεροι Ούγγροι θεωρούν τη Ρωσία υπεύθυνη για την εισβολή του 2022, γεγονός που αποδυναμώνει το φιλορωσικό αφήγημα της κυβέρνησης.

ΟΌρμπαν ωστόσο συνεχίζει υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να νικηθεί και ότι, αντί να υποστηρίζει την Ουκρανία στρατιωτικά και οικονομικά, η Δύση θα πρέπει να ασκήσει πίεση στο Κίεβο να επιδιώξει ειρήνη με τη Μόσχα – με τους όρους της Ρωσίας, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, το Φιντέζ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή βάση στην ύπαιθρο. Σε μικρές πόλεις και χωριά, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής, βασισμένο σε τοπικές δομές εξουσίας.

Οι δήμαρχοι και οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, συχνά λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για την παροχή εργασίας ή κοινωνικών παροχών. Αυτό δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιοχές εμφανίζονται ρωγμές. Η δυσαρέσκεια αυξάνεται και η αντιπολίτευση καταγράφει κέρδη.

Ο Πίτερ Μάγιαρ, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης TISZA, αντιδρά μετά την ομιλία του για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στις 21 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Bernadett Szabo/Αρχείο φωτογραφιών

Ο Πέτερ Μάγιαρ: ένας απρόσμενος αντίπαλος

Ο Πέτερ Μάγιαρ δεν είναι ένας παραδοσιακός ηγέτης αντιπολίτευσης. Προέρχεται από το ίδιο το σύστημα εξουσίας, γεγονός που του δίνει αξιοπιστία αλλά και στόχους.

Η αποχώρησή του από το Φιντέζ και οι καταγγελίες του για διαφθορά προκάλεσαν αίσθηση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δυναμικό πολιτικό κίνημα.

Αρχικά θεωρήθηκε υπερβολικά «αστικός» για να προσελκύσει αγροτικούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, οι συνεχείς περιοδείες του και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες άλλαξαν αυτή την εικόνα.

Επίσης, σε αντίθεση με τον Όρμπαν, που εστιάζει σε γεωπολιτικά ζητήματα, ο Μάγιαρ επικεντρώνεται στην καθημερινότητα. Μιλά για υγεία, εκπαίδευση, υποδομές και ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να παρακάμψει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. Οι ζωντανές μεταδόσεις των ομιλιών του δημιουργούν αίσθηση συμμετοχής και αυθεντικότητας.

Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στους νέους ψηφοφόρους.

Αντιπαραθέσεις και προσωπικές επιθέσεις

Η άνοδος του Μάγιαρ δεν ήρθε χωρίς αντιδράσεις. Το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει επιχειρήσει να τον πλήξει μέσω προσωπικών επιθέσεων και αποκαλύψεων.

Κατηγορίες για την προσωπική του ζωή, ακόμη και για χρήση ναρκωτικών και απειλές για ερωτικά του βίντεο, έχουν χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν την αξιοπιστία του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και προσπαθεί να διατηρήσει το προφίλ ενός πολιτικού που μιλά «από την καρδιά».

Η σύγκρουση έχει πάρει πλέον έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει την πορεία της Ουγγαρίας για τα επόμενα χρόνια. Αν το Φιντέζ παραμείνει στην εξουσία, το υπάρχον σύστημα θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Αν όμως επικρατήσει το Τίσα, θα ανοίξει μια περίοδος βαθιών αλλαγών. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των θεσμών, η μεταρρύθμιση της οικονομίας και η επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν βασικές προκλήσεις.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Το σύστημα που έχει οικοδομηθεί επί χρόνια δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην Ουγγαρία αντικατοπτρίζουν ευρύτερες τάσεις στην Ευρώπη. Η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα αποτελέσει ένδειξη για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης. Θα ενισχυθεί το μοντέλο του Όρμπαν ή θα αρχίσει να υποχωρεί;

Ένα ανοιχτό πολιτικό στοίχημα

Καθώς η ημέρα των εκλογών πλησιάζει, η αβεβαιότητα παραμένει.

Ο Όρμπαν διαθέτει εμπειρία, μηχανισμούς και πιστή βάση. Ο Μάγιαρ διαθέτει δυναμική, ορμή και το στοιχείο της αλλαγής.

Το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Και αυτό από μόνο του αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή σε μια χώρα που για χρόνια θεωρούνταν πολιτικά προβλέψιμη.

Η Ουγγαρία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Και όποια κι αν είναι η έκβαση, οι συνέπειες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορά της.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Κόσμος 05.04.26

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κόσμος 05.04.26

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

GlobalFirepower 05.04.26

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Στράτος Ιωακείμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
Ελλάδα 05.04.26

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

