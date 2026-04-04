«Το μόνο που εκπροσωπούν είναι οργή, μίσος και καταστροφή»: με αυτά τα λόγια, ο Βίκτορ Όρμπαν ξέσπασε μπροστά σε ένα πλήθος υποστηρικτών του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γκιόρ, στις 27 Μαρτίου.

Η σκηνή εκτυλίχθηκε όταν διαδηλωτές της αντιπολίτευσης διέκοψαν την ομιλία του με συνθήματα κατά του κόμματος του, όπως «Βρομερό Φιντέζ».

Η αντίδρασή του δεν ήταν απλώς μια στιγμή έντασης· ήταν μια σπάνια ρωγμή στην προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα του ως ψύχραιμου και σταθερού ηγέτη, που καθοδηγεί την Ουγγαρία μέσα από γεωπολιτικές και οικονομικές θύελλες.

Ο Όρμπαν δεν είναι πια ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της ουγγρικής πολιτικής σκηνής. Είναι ένας πολιτικός που δίνει μάχη επιβίωσης, σύμφωνα με το BBC.

💥Viktor Orbán angrily responded to protesters who booed him at a rally in opposition-led Győr. He accused them of promoting Ukrainian interests and wanting to send “Hungarians’ money to Ukraine,” as his campaign follows a path-dependent strategy blaming everything on Ukraine. pic.twitter.com/jmLUQZTt7o — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 27, 2026

Από την πολιτική παντοδυναμία στην αβεβαιότητα

Από το 2010, ο Όρμπαν έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και σταθερό σύστημα εξουσίας. Με συνεχείς εκλογικές νίκες και θεσμικές παρεμβάσεις, κατάφερε να εδραιώσει τον έλεγχο του κόμματός του σε κρίσιμους τομείς της πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Για χρόνια, οι εκλογές στην Ουγγαρία θεωρούνταν σχεδόν προβλέψιμες. Το Φιντέζ κέρδιζε με άνεση, η αντιπολίτευση παρέμενε κατακερματισμένη και η κυριαρχία του Όρμπαν έμοιαζε αδιατάρακτη.

Σήμερα, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά.

Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μάγιαρ, εμφανίζεται να προηγείται σημαντικά του κυβερνώντος Φιντέζ. Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, η διαφορά φτάνει ακόμη και το 58% έναντι 35%.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς αριθμητική. Όπως επισημαίνει ο δημοσκόπος Έντρε Χαν της Median, πρόκειται για μια βαθιά μεταβολή στην αντίληψη των πολιτών: από την πεποίθηση ότι «το Φιντέζ θα κερδίσει», σε μια νέα πραγματικότητα όπου «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν».

Vice President @JDVance will visit Hungary next Tuesday. Looking forward to welcoming you to Budapest! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/PheiG5FdnV — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 2, 2026

Αλλαγή εικόνας, απώλεια εμπιστοσύνης

Ο Όρμπαν ανέβηκε στην εξουσία ως πολέμιος των «διεφθαρμένων ελίτ». Σήμερα, πολλοί τον θεωρούν μέρος αυτής της ελίτ.

Η μετάβαση από αντισυστημικός σε κατεστημένο είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της πολιτικής του πορείας.

Ιδιαίτερα οι νεότεροι ψηφοφόροι και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων αντιμετωπίζουν το Φιντέζ ως ένα κόμμα που έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία. Η εικόνα ενός κλειστού κύκλου εξουσίας, που διαχειρίζεται πόρους και ευκαιρίες, έχει ενισχύσει αυτή την αντίληψη.

Η ίδια οργή που άλλοτε στρεφόταν κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων, τώρα στρέφεται εναντίον του Όρμπαν.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή παίζουν οι κατηγορίες περί διαφθοράς. Η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι διοχετεύει δημόσια έργα και συμβάσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με πρόσωπα του στενού κύκλου του πρωθυπουργού.

Ο Λόριντς Μεζάρος, παιδικός φίλος του Όρμπαν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: από απλός τεχνίτης εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας.

Παράλληλα, ο Ίστβαν Τίμπορτς, γαμπρός του πρωθυπουργού, δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και των επενδύσεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η οικονομική πολιτική διασφαλίζει ότι ο πλούτος παραμένει σε εθνικά χέρια.

Ωστόσο, για πολλούς πολίτες, ενισχύει την αίσθηση αδικίας και αδιαφάνειας.

We will protect Hungary’s peace and security. We are here to stay. 🇭🇺🧡 pic.twitter.com/zsciAhpWeZ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 31, 2026

Ένα εκλογικό αποτέλεσμα με διεθνή αντίκτυπο

Οι εκλογές στην Ουγγαρία δεν έχουν μόνο εσωτερική σημασία.

Ο Όρμπαν αποτελεί σύμβολο ενός ευρύτερου πολιτικού ρεύματος που αμφισβητεί τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης.

Οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενισχύουν αυτή τη θέση.

“Russians, go home!”, chants today in Budapest. Polls show that corrupt, Kremlin-backed Prime Minister Viktor Orbán is very likely to lose next month’s election. pic.twitter.com/T3EUblvZC3 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2026

Για πολλούς αναλυτές, η Ουγγαρία λειτουργεί ως «μοντέλο» για εθνικιστικά κινήματα.

Μια νίκη του Όρμπαν θα μπορούσε να ενισχύσει αντίστοιχα κόμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, μια ήττα του θα έστελνε το μήνυμα ότι αυτό το μοντέλο έχει όρια.

Σε τι βασίζεται η προεκλογική εκστρατεία του Φιντέζ;

Στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας του Φιντέζ βρίσκεται ένα ισχυρό δίλημμα: «ειρήνη ή πόλεμος».

Ο Όρμπαν παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μόνο ηγέτη που μπορεί να κρατήσει την Ουγγαρία εκτός της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσιάζεται από την κυβερνητική ρητορική ως απειλή και σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, η αντιπολίτευση, και ιδιαίτερα ο Πέτερ Μάγιαρ, παρουσιάζεται ως επικίνδυνη επιλογή που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε στρατιωτική εμπλοκή μέσω των δεσμεύσεων της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κοινή γνώμη μεταβάλλεται. Όλο και περισσότεροι Ούγγροι θεωρούν τη Ρωσία υπεύθυνη για την εισβολή του 2022, γεγονός που αποδυναμώνει το φιλορωσικό αφήγημα της κυβέρνησης.

ΟΌρμπαν ωστόσο συνεχίζει υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να νικηθεί και ότι, αντί να υποστηρίζει την Ουκρανία στρατιωτικά και οικονομικά, η Δύση θα πρέπει να ασκήσει πίεση στο Κίεβο να επιδιώξει ειρήνη με τη Μόσχα – με τους όρους της Ρωσίας, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, το Φιντέζ εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή βάση στην ύπαιθρο. Σε μικρές πόλεις και χωριά, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής, βασισμένο σε τοπικές δομές εξουσίας.

Οι δήμαρχοι και οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, συχνά λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για την παροχή εργασίας ή κοινωνικών παροχών. Αυτό δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιοχές εμφανίζονται ρωγμές. Η δυσαρέσκεια αυξάνεται και η αντιπολίτευση καταγράφει κέρδη.

Ο Πέτερ Μάγιαρ: ένας απρόσμενος αντίπαλος

Ο Πέτερ Μάγιαρ δεν είναι ένας παραδοσιακός ηγέτης αντιπολίτευσης. Προέρχεται από το ίδιο το σύστημα εξουσίας, γεγονός που του δίνει αξιοπιστία αλλά και στόχους.

Η αποχώρησή του από το Φιντέζ και οι καταγγελίες του για διαφθορά προκάλεσαν αίσθηση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δυναμικό πολιτικό κίνημα.

Αρχικά θεωρήθηκε υπερβολικά «αστικός» για να προσελκύσει αγροτικούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, οι συνεχείς περιοδείες του και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες άλλαξαν αυτή την εικόνα.

Επίσης, σε αντίθεση με τον Όρμπαν, που εστιάζει σε γεωπολιτικά ζητήματα, ο Μάγιαρ επικεντρώνεται στην καθημερινότητα. Μιλά για υγεία, εκπαίδευση, υποδομές και ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να παρακάμψει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. Οι ζωντανές μεταδόσεις των ομιλιών του δημιουργούν αίσθηση συμμετοχής και αυθεντικότητας.

Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στους νέους ψηφοφόρους.

Αντιπαραθέσεις και προσωπικές επιθέσεις

Η άνοδος του Μάγιαρ δεν ήρθε χωρίς αντιδράσεις. Το κυβερνητικό στρατόπεδο έχει επιχειρήσει να τον πλήξει μέσω προσωπικών επιθέσεων και αποκαλύψεων.

Κατηγορίες για την προσωπική του ζωή, ακόμη και για χρήση ναρκωτικών και απειλές για ερωτικά του βίντεο, έχουν χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν την αξιοπιστία του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και προσπαθεί να διατηρήσει το προφίλ ενός πολιτικού που μιλά «από την καρδιά».

Η σύγκρουση έχει πάρει πλέον έντονα προσωπικό χαρακτήρα.

Το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει την πορεία της Ουγγαρίας για τα επόμενα χρόνια. Αν το Φιντέζ παραμείνει στην εξουσία, το υπάρχον σύστημα θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Αν όμως επικρατήσει το Τίσα, θα ανοίξει μια περίοδος βαθιών αλλαγών. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των θεσμών, η μεταρρύθμιση της οικονομίας και η επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν βασικές προκλήσεις.

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Το σύστημα που έχει οικοδομηθεί επί χρόνια δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην Ουγγαρία αντικατοπτρίζουν ευρύτερες τάσεις στην Ευρώπη. Η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα αποτελέσει ένδειξη για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης. Θα ενισχυθεί το μοντέλο του Όρμπαν ή θα αρχίσει να υποχωρεί;

While Orbán’s campaign team couldn’t fill even a single square with bused-in supporters, yesterday record-breaking crowds turned out at all six stops of the TISZA Party’s nationwide campaign tour. @PM_ViktorOrban can try as hard as he wants to stage Potemkin crowds, but you… pic.twitter.com/X6o8sMWjpQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) March 29, 2026

Ένα ανοιχτό πολιτικό στοίχημα

Καθώς η ημέρα των εκλογών πλησιάζει, η αβεβαιότητα παραμένει.

Ο Όρμπαν διαθέτει εμπειρία, μηχανισμούς και πιστή βάση. Ο Μάγιαρ διαθέτει δυναμική, ορμή και το στοιχείο της αλλαγής.

Το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Και αυτό από μόνο του αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή σε μια χώρα που για χρόνια θεωρούνταν πολιτικά προβλέψιμη.

Η Ουγγαρία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Και όποια κι αν είναι η έκβαση, οι συνέπειες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορά της.