Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν οργάνωσε μία επιχείρηση δυσφήμισης εναντίον του χρησιμοποιώντας μεθόδους των μυστικών υπηρεσιών.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ είναι ο κύριος αντίπαλος του Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου στην Ουγγαρία και αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ενταθεί τελευταία με προσωπικές επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών και υποψηφίων, καθώς και με τη χρήση deepfake βίντεο.

Την Τρίτη, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες ενός δωματίου με ένα κρεβάτι, με υπονοούμενα ότι συνδέονται με ένα σεξουαλικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Μαγιάρ.

Peter Magyar, the lead opposition figure in Hungary, claims that a sex tape will be released about him on Wednesday. Magyar says he has received threats for a while now but he will «not yield to blackmail.» pic.twitter.com/chfNQDbhAR — Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) February 10, 2026

Σε ένα βίντεο- απάντηση που μοιράστηκε ο ίδιος στα social media το απόγευμα της Πέμπτης, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φωτογραφίας τον Αύγουστο του 2024 μετά από ένα πάρτι και είχε συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις με την πρώην σύντροφο του.

«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μιας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών, οπότε άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί», είπε ο Μαγιάρ.

«Αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει σε μια κλασική κατάσταση εκβιασμού ρωσικού τύπου (κομπρομάτ). Αλλά αφού δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, η συνείδησή μου είναι καθαρή».

Ο Μαγιάρ είπε ότι άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο διαμέρισμα πιθανόν είχαν μαζί τους ναρκωτικά, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε πάρει ναρκωτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών.

«Δεν θα πετύχουν»

«Δεν ξέρω πώς θα επεξεργαστούν στη συνέχεια τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν παράνομα στο διαμέρισμα με εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών, αλλά προτείνω να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η ηχογράφηση που έγινε στο δωμάτιο χωρίς περικοπές», είπε ο Πέτερ Μαγιάρ.

Péter Magyar comes clean about what he thinks is featured on the video leak, but is afraid that the video published will be altered following a «Russian honeypot-style operation» blackmailing him. He says he was seduced by his ex on August 3 2025, and did not realize the danger. pic.twitter.com/fYk7X8jVDb — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) February 12, 2026

Ο ηγέτης του κόμματος δήλωσε ότι η εκστρατεία με το σεξουαλικό βίντεο στοχεύει την οικογένειά του και έχει ως στόχο να τον καταρρακώσει ψυχολογικά.

«Οι ηγέτες του Fidesz γνωρίζουν ότι έχω τους γιους μου μαζί μου αυτή την εβδομάδα, καθώς η εκστρατεία μας ξεκινά την επόμενη. Ήθελαν να καταστρέψουν αυτή την περίοδο και να με υποβάλουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση, ώστε να κάνω κάποιο λάθος. Δεν θα τα καταφέρουν», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Εκπρόσωποι του Fidesz αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη διανομή της φωτογραφίας ή γνώση για το βίντεο.

Οι κατηγορίες έρχονται σε μια κρίσιμη φάση της εκστρατείας.

Το Tisza, που ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, προηγείται τώρα του Fidesz με 35% έναντι 28% μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με το 21st Research Institute.

Ο Όρμπαν κυβερνά την Ουγγαρία από το 2010 με απόλυτη πλειοψηφία.

Μια αλλαγή στην κυβέρνηση θα αναδιαμορφώσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση της έναντι του πολέμου στην Ουκρανία.