newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 22:38

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

 Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν οργάνωσε μία επιχείρηση δυσφήμισης εναντίον του χρησιμοποιώντας μεθόδους των μυστικών υπηρεσιών.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ είναι ο κύριος αντίπαλος του Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου στην Ουγγαρία και αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ενταθεί τελευταία με προσωπικές επιθέσεις εναντίον ακτιβιστών και υποψηφίων, καθώς και με τη χρήση deepfake βίντεο.

Την Τρίτη, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες ενός δωματίου με ένα κρεβάτι, με υπονοούμενα ότι συνδέονται με ένα σεξουαλικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Μαγιάρ.

Σε ένα βίντεο- απάντηση που μοιράστηκε ο ίδιος στα social media το απόγευμα της Πέμπτης, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φωτογραφίας τον Αύγουστο του 2024 μετά από ένα πάρτι και είχε συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις με την πρώην σύντροφο του.

«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μιας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών, οπότε άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί», είπε ο Μαγιάρ.

«Αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει σε μια κλασική κατάσταση εκβιασμού ρωσικού τύπου (κομπρομάτ). Αλλά αφού δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, η συνείδησή μου είναι καθαρή».

Ο Μαγιάρ είπε ότι άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο διαμέρισμα πιθανόν είχαν μαζί τους ναρκωτικά, αλλά αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε πάρει ναρκωτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών.

 «Δεν θα πετύχουν»

«Δεν ξέρω πώς θα επεξεργαστούν στη συνέχεια τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν παράνομα στο διαμέρισμα με εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών, αλλά προτείνω να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η ηχογράφηση που έγινε στο δωμάτιο χωρίς περικοπές», είπε ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ο ηγέτης του κόμματος δήλωσε ότι η εκστρατεία με το σεξουαλικό βίντεο στοχεύει την οικογένειά του και έχει ως στόχο να τον καταρρακώσει ψυχολογικά.

«Οι ηγέτες του Fidesz γνωρίζουν ότι έχω τους γιους μου μαζί μου αυτή την εβδομάδα, καθώς η εκστρατεία μας ξεκινά την επόμενη. Ήθελαν να καταστρέψουν αυτή την περίοδο και να με υποβάλουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση, ώστε να κάνω κάποιο λάθος. Δεν θα τα καταφέρουν», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Εκπρόσωποι του Fidesz αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη διανομή της φωτογραφίας ή γνώση για το βίντεο.

Οι κατηγορίες έρχονται σε μια κρίσιμη φάση της εκστρατείας.

Το Tisza, που ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, προηγείται τώρα του Fidesz με 35% έναντι 28% μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με το 21st Research Institute.

Ο Όρμπαν κυβερνά την Ουγγαρία από το 2010 με απόλυτη πλειοψηφία.

Μια αλλαγή στην κυβέρνηση θα αναδιαμορφώσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση της έναντι του πολέμου στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Έφοδος της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εν εξελίξει έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων
Financial Times 12.02.26

Βρυξέλλες: Αστυνομική έφοδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπόθεση πώλησης ακινήτων αξίας 900 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο