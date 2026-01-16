Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία
Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο
Ακροδεξιοί ηγέτες από μια σειρά από χώρες στηρίζουν τον Βίκτορ Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία.
«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο η Βάιντελ της AfD
Ωστόσο, ο ακροδεξιός Ούγγρος πρωθυπουργός υστερεί στις δημοσκοπήσεις, όπως αναφέρει ο Guardian.
Το εκλογικό επιτελείο του δημοσίευσε βίντεο όπου μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό.
Ανάμεσά τους είναι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Ματέο Σαλβίνι, αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και γραμματέας της Λέγκα, η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία, η Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα της AfD στη Γερμανία και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Όρμπαν», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο η Βάιντελ της AfD.
«Χάρη σε ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, το στρατόπεδο των πατριωτών και των υπερασπιστών των εθνών και των κυρίαρχων λαών σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη», υποστηρίζει η Λεπέν.
«Μαζί υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία και είναι περήφανη για τις πολιτιστικές και θρησκευτικές της ρίζες», λέει η Μελόνι.
Ο Νετανιάχου δηλώνει στο βίντεο ότι «η ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, πρέπει να κερδίζεται» και περιγράφει τον Ούγγρο πρωθυπουργό ως κάποιον που διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να προστατεύσει τη χώρα του.
Δείτε το βίντεο υποστήριξης του Όρμπαν:
Thank you for your support! @MorawieckiM, @RobSchneider, @GiorgiaMeloni, @predsednikrs, @MLP_officiel, @matteosalvinimi, @AndrejBabis, @JMilei, @Alice_Weidel, @Santi_ABASCAL, @netanyahu, @herbert_kickl pic.twitter.com/7JI021IgRq
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 11, 2026
Οι εκλογές στην Ουγγαρία θα γίνουν στις 12 Απριλίου, ενώ τον τελευταίο χρόνο ο Όρμπαν έχει απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα με την προσπάθεια της κυβέρνησής του να απαγορεύσει το Pride και να ασκήσει περαιτέρω πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
