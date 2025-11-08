Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Λίγες ώρες αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έχει δώσει για ένα χρόνο εξαίρεση στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, ο Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε ότι η εξαίρεση είναι «επ’ αόριστον».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος την Ουάσιγκτον και συναντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμούσε όχι μόνο να γλιτώσει η χώρα του τις αμερικανικές κυρώσεις, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα στην Ουγγαρία, εν όψει βουλευτικών εκλογών. Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 15 χρόνια, κινδυνεύει να ηττηθεί στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν τον υποδέχθηκε είπε ότι κατανοεί την ανάγκη της Βουδαπέστης να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, με επίσημη ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Ουγγαρία εξαιρείται από τις κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείας Lukoil και Rosneft μόνο για έναν χρόνο.

«Δεν υπάρχουν κυρώσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, με ανάρτηση στο Facebook, δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής. Συμφώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι λάβαμε επ’ αόριστον εξαίρεση από τις κυρώσεις. Δεν υπάρχουν κυρώσεις για τις παραδόσεις πετρελαίου και αερίου στην Ουγγαρία, επ’ αόριστον».

Από την πλευρά του ο Βίκτορ Όρμπαν, το βράδυ της Παρασκευής είπε ότι η χώρα του έλαβε επ’ αόριστον εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις εισαγωγές που κάνει μέσω του αγωγού φυσικού αερίου TurkStream και του αγωγού πετρελαίου Druzhba. «Δεν υπάρχουν κυρώσεις που θα περιόριζαν τον ανεφοδιασμό της Ουγγαρίας μέσω αυτών των οδών ή θα τον καθιστούσαν ακριβότερο. Αυτή η εξαίρεση είναι γενική και δεν έχει χρονικό όριο», είπε.

Ο Όρμπαν είπε επίσης ότι, χωρίς τη συμφωνία, το κόστος της ενέργειας θα εκτοξευόταν και θα έπληττε γενικότερα την οικονομία της χώρας, αυξάνοντας την ανεργία και προκαλώντας «αφόρητες» αυξήσεις τιμών για τα νοικοκυριά και τις εταιρείες.

Η Ουγγαρία διατηρεί την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, κάτι για το οποίο έχει επικριθεί από πολλές χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Θα αγοράσουν LNG»

Ωστόσο, έπειτα από αίτημα του Reuters, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι η εξαίρεση για την Ουγγαρία είναι ετήσια. Επίσης, είπε, η Ουγγαρία θα διαφοροποιήσει τις αγορές ενεργειακών προϊόντων. Συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, η Ουγγαρία αγόρασε το 74% του αερίου της και το 86% του πετρελαίου από τη Ρωσία, το 2024. Το Ταμείο προειδοποίησε ότι μόνο η απεξάρτηση της ΕΕ συνολικά από το ρωσικό φυσικό αέριο θα στοίχιζε στην Ουγγαρία πάνω από το 4% του ΑΕΠ της.